2月22日は「ニン・ニン・ニン」と「ニャン・ニャン・ニャン」の日！中部国際空港セントレアを忍者隊と地元常滑市の人気マスコットキャラクター「トコタン」が盛り上げます！

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在地：愛知県常滑市）は、中部地域の魅力ある観光資源であるサムライやNINJA のPR や、外国人観光客の誘客を目的として、毎月22日に、忍者によるお見送りを行うなど「サムライ×NINJA 空港プロジェクト」を展開しています。

サムライ×NINJA 空港プロジェクト :https://www.centrair.jp/samurai-ninja-airport/

特に2月22日は年に１度、2が並ぶ特別な日！「忍者の日」（ニン・ニン・ニンの日）そして「猫の日」（ニャン・ニャン・ニャンの日）として、2026年2月21日（土）～23日（月・祝）の３日間、忍者隊をはじめ、忍者に変身した航空会社スタッフやセントレアのオリジナルキャラクターなぞの旅人フー（以下「忍者フー」）そして、地元常滑市の人気マスコットキャラクター「トコタン」によるお見送りや、イベントステージ、ブース出展で、空港を盛り上げます！

イベント概要

（１）航空会社と連携した出発便のお見送り

セントレアから出発されるお客様へ、「徳川家康と服部半蔵忍者隊」「忍者フー」、そして忍者に変身した航空会社スタッフが、ゲートでのお見送り、ノベルティの配布、写真撮影を実施します。

■日にち：2026年２月22日（日）

■時間：7 : 40～８：30

■場所：第1 ターミナル国内線出発制限エリア 搭乗ゲート付近

■対象便

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/648_1_cbb8d4def2c769afce183ddd11c044c1.jpg?v=202602130651 ]

■参加：徳川家康と服部半蔵忍者隊、なぞの旅人「忍者フー」、スカイマーク株式会社、

日本航空株式会社中部国際空港支店、全日本空輸株式会社中部空港支店

過去のお見送りの様子

（２）2月22日 午後2時22分に発車する名鉄電車のお見送り

名古屋鉄道と連携して、忍者隊と「忍者フー」、常滑市のマスコットキャラクター「トコタン」による列車のお見送りを実施します。

■時間：14：10～14：22

■対象列車：中部国際空港駅 14時22分発 準急 新鵜沼行き

（「忍者の日」PR のイラスト系統板を掲出して発車します）

■場所：名古屋鉄道 中部国際空港駅 2 番ホーム

■内容：「忍者の日」「猫の日」を記念した発車式に、忍者隊と「忍者フー」、「トコタン」が出席し、列車のお見送りを実施します。

■その他：「忍者の日」系統板デザインマグネットを第１ターミナル４階イベントプラザ名古屋鉄道ブースにて、14時45分より限定販売

過去のお見送りの様子

（３）「徳川家康と服部半蔵忍者隊」、「忍者隠密隊」や空港スタッフによる出陣式・ニンジャショー

イベントステージにて、「徳川家康と服部半蔵忍者隊」、「忍者隠密隊」、空港スタッフによる出陣式や、「忍び衆華武姫～KABUKI～」によるニンジャショーなどを行い忍者の魅力を発信します。

また22日の「猫の日」には、地元常滑の魅力たっぷりのPR ステージも開催します。

■時間：スケジュール表のとおり

■場所：第１ターミナル4 階 イベントプラザ ステージ

2月21日（土）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/648_2_7c91ff737fa5a334b90d5b2b75d46a11.jpg?v=202602130651 ]

2月22日（日）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/648_3_3e0cef01703f7df930197235a15c72fe.jpg?v=202602130651 ]

2月23日（月・祝）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/648_4_76bfa001f4616d1f57a7fbf90e4db4cc.jpg?v=202602130651 ]

（４）イベントプラザでの忍者体験ブースなどの出店

「徳川家康と服部半蔵忍者隊」※出陣式のイメージ「忍者隠密隊」「忍び衆華武姫～KABUKI～」

第1 ターミナル4階イベントプラザに、中部地域から忍者体験ブースが集結！「吹き矢体験」「忍者衣装着用体験」ブースのほか、伊賀上野観光協会による「伊賀流手裏剣体験」ブースが登場します。また22日は地元常滑市の猫グッズ販売や名古屋鉄道によるオリジナル鉄道グッズなどを限定販売します。

■日にち：2026年2月21日～23日

■時間：10：00～16：00

■場所：第1 ターミナル4 階イベントプラザ

■主な特典：

・伊賀流手裏剣体験ブース（体験料：300円）にて、参加したお子様（中学生まで）限定で、特別なプ

レゼントを配布

・とこなめ観光協会ブースでは、忍者の日に合わせて「トコタン忍者バージョンのステッカー」を限定販売！また、グッズ購入者限定で、鉄道ファン必見の常滑オリジナル切符を無料配布します！

伊賀流手裏剣体験（伊賀上野観光協会）

（５）2月21日～23日 忍者の日限定！「ニンニン抽選会」 限定オリジナルグッズをゲットしよう！

トコタン忍者バージョンのステッカー300円（税込） （とこなめ観光協会）常滑オリジナル切符（とこなめ観光協会）

4階イベントプラザ「ニンニン抽選会」ブースにてはずれなしの抽選会を開催！空港内の全店舗を対象に2,000円以上（税込・合算可）のお買上げレシートで抽選会に参加して限定グッズをゲットしよう！

■開催日時：2026年2月21日（土）～23日（月・祝）10：00～15：45

■引換場所：4階イベントプラザ 「ニンニン抽選会」ブース

■主な景品：サムライ×NINJA 空港プロジェクトオリジナルグッズ、セントレアオリジナルグッズ、猫グッズなど

■参加条件：

・期間中セントレア全店舗にて、2,000円以上（税込・合算可）購入レシートで1回抽選

・1回の抽選参加回数は、最大5回まで

上記イベントの詳細はセントレアのHP でもご覧いただけます。

3連休はセントレアに出陣しよう！

詳細を見る :https://www.centrair.jp/event/schedule/ninja_20260222centrair.html中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/