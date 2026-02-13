東映アニメーション公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）池袋PARCO店」2026年3月27日（金）リニューアルOPEN！

東映アニメーション株式会社

『おジャ魔女どれみシリーズ』『デジモンシリーズ』『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』『ガールズバンドクライ』『THE FIRST SLAM DUNK』のグッズを販売する、東映アニメーションの公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）」。

2026年3月27日(金) に「AniBirth池袋PARCO店」が現在の5Fから６Fへ移転、そしてリニューアルオープンいたします！

新たな姿になる「AniBirth池袋PARCO店」をぜひその目でお確かめください！

詳細は続報をお待ちください。

リニューアルに伴い、AniBirth池袋PARCO店は2026年3月1日(日)～3月26日(木)の期間、休業いたします。（現区画での営業は2月28日(土)まで）

お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほど何卒お願い申し上げます。

店舗詳細

◇池袋PARCO店

〒171-8557

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館6F

営業時間：11時～21時

※2月28日（土）までは5Fで営業

◇心斎橋PARCO店

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 6F

営業時間：10時～20時

◇公式HP・X

公式HP→https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/

公式X→https://x.com/AniBirth_