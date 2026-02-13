【絵画×ミステリー】『囁くヴァニタス』コミックシーモアで１話＆２話先行単話配信スタート！コミックシーモアでおトクなフェアも開催！

株式会社マイクロマガジン社

月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）」で好評連載中の『囁くヴァニタス』（漫画：壱果アキ／原作：中村颯希）が、コミックシーモアで１話＆２話 の先行単話配信がスタートしたことをお知らせします。

【作品情報】

『囁くヴァニタス』

漫画：壱果アキ／原作：中村颯希

▼作品ページ

https://www.ivy.comicride.jp/detail/vanitas/

コミックシーモア 無料＆割引フェア

コミックライドivyの作品を期間限定でオトクに読めるフェアを開催！

※～2/26(木)23:59まで

▼フェア特集ページ

https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/260213_syvtnwfkr/

あらすじ

学問と芸術の都・ヴェレスの裏通りでひっそりと絵画の贋作屋を営むライル。

そんなライルのもとに名門スラウゼン学院の生徒・ルドルフが訪ねてきた。

ルドルフの依頼は学院の有力な美術サロン【火曜会】の入門試験に協力してほしいというものだった。

火曜会に関わりたくない事情があるライルは断ろうとするも、従業員の粗相を庇う形で依頼を引き受けることになり……？

寓意に隠された心を映し出す、少年少女たちの絵画×ミステリー

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2026年3月に創刊3周年を迎えるコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドアイビー（ivy）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドアイビー（ivy）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

▼仲村宗悟さんのナレーションによる、コミックライドアイビー創刊2周年記念PVも公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]

