スターティアレイズのデータ連携ツール「JENKA」、AIエージェント活用を支援する機能アップデートを実施

スターティアホールディングス株式会社

全プランで毎月100,000トークンを提供し、最新情報を取得できる「WebSearch機能」をリリース

スターティアホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役：本郷秀之、証券コード：3393）は、連結子会社であるスターティアレイズ株式会社（本社：東京都、代表取締役：鈴木健太）が提供するデータ連携ツール『JENKA（ジェンカ）』において、AIエージェントの活用を支援する機能アップデートを実施したことをお知らせします。

本アップデートでは、毎月100,000トークンを無料で利用できるAI利用枠を全プランに付帯するとともに、最新のインターネット情報を取得できる「WebSearch機能」をリリースしました。これにより、従来必要だった外部APIキーの取得・管理や社内決裁の手間を抑え、誰でも即座に高度なAIエージェントを業務に組み込めるようになります。

■アップデートの背景

AIエージェントを業務で活用する際、個別にOpenAI等のAPIキーを取得・管理する必要があることが、現場のユーザーにとって導入上の負担となるケースがありました。具体的には、社内決裁のハードルや設定の煩雑さが、試験導入や小規模な活用の妨げとなることがあります。

今回、JENKA側でAI利用枠（毎月10万トークン）を提供することで、試験利用や小規模な自動化に着手しやすい形を整えました。あわせてWebSearch機能に対応することで、ウェブ上の最新情報を参照したアウトプットや処理の自動化が可能となります。

■主な新機能

（１）毎月100,000トークンの提供（全プラン対象）

手軽にAIエージェントの利便性を体感いただくため、毎月10万トークンを無料で提供します。 小規模な自動化や検証用途であれば、追加の準備負担を抑えてご利用いただけます。

（２）WebSearch（ウェブ検索）への対応

AIがインターネット上の最新情報を調査し、その結果をもとに回答や処理を行える「WebSearch機能」を提供開始しました。社内データだけでなく、外部の最新情報を踏まえた判断・要約・生成などに活用できます。

■ JENKAのAIエージェントで「できること」

WebSearch機能と、AIによる要約・判断・生成を組み合わせることで、以下のような高度なエージェント運用が可能になります。

- 訪問前の企業リサーチの自動化（WebSearch活用）名刺登録を起点にWebSearchで企業情報を収集し、SFA／CRMへ自動で反映。社内の既存情報とWEB上の最新ニュースをあわせて要点を整理し、チャットツールやカレンダー等へ共有できます。- 自然言語による判断と条件分岐あらかじめ判断基準を自然言語で設定し、AIが内容に応じて分岐するワークフローを実行できます。- 情報の要約とSFA／CRM連携受信したメールや添付ファイルの内容をAIが解析し、必要情報を抽出してSFA／CRM／スプレッドシート等へ転記・集約できます。- フォローメール文案の作成支援顧客データを参照しながら文案を作成し、下書き保存までを支援できます。担当者は内容確認を中心に運用できます。

■今後の展望

JENKAは、誰もが「自分専用のAIエージェント」を持ち、付加価値の高い業務に集中できる環境を目指しています。今後も、より直感的で、既存のビジネスツールと親和性の高い機能アップデートを継続してまいります。

■iPaaS「JENKA」について

『JENKA』は2023年4月に提供開始された安心の国産iPaaSです。さまざまなSaaSをつなぎ、自動でデータ連携を行うサービスで、ノーコードで簡単にAPI連携を行うことができるため、情報システム部やIT人材が不足している中小企業でも簡単に使いこなせるiPaaSとなっています。

・JENKA連携サービス

Microsoft365／Googleアプリケーション／OpenAI GPT／Slack／Chatwork／LINE公式アカウント／LINE WORKS／kintone／Salesforce／Dropbox／Box／Zoom／BowNow／DX Suite／RECERQA Scan／FUJIFILM IWpro／RoboTANGO etc…

▶WEBサイト：https://jenka.jp/

また、販売パートナーを積極的に募集しております。iPaaSをお客様にご提供されたい方はお問い合わせください。

▶パートナーに関するお問い合わせはこちら：https://jenka.jp/partner/

■スターティアレイズ株式会社について

スターティアレイズは国内労働力減少を社会課題と捉え、労働生産性の向上対策としてRPA『RoboTANGO』やiPaaS『JENKA』の業務効率化ツールを中心に展開しています。PC作業の自動化とクラウドサービスの連携を通じて、データ処理や情報共有を効率化し、企業の業務改善とDX推進に貢献しています。

【会社概要】

会社名：スターティアレイズ株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 鈴木健太

資本金：9,000万円

設立：2017年11月10日

事業内容：バックオフィスDX支援事業

HP：https://www.startiaraise.co.jp/

■スターティアホールディングス株式会社について

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

【会社概要】

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/