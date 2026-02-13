「『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』オンリーショップ in アニメイト」2月21日(土)よりアニメイト梅田にて開催！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸 智康）は、2026年2月21日（土）よりアニメイト梅田にて「『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』オンリーショップ in アニメイト」を開催し、オリジナルイラストを使用した新商品を販売します。

『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』より、各校のユニフォームをイメージしたオリジナル応援団衣装に身を包んだ「円堂守」、「豪炎寺修也」、「風丸一郎太」、「鬼道有人」、「アフロディ」、「吹雪士郎」、「立向居勇気」、「綱海条介」、「グラン」、「ウルビダ」の新商品が登場！

おなじみ（？）のペンギンも加わって、10人と2羽で頑張る皆さんを応援します！

「『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』オンリーショップ in アニメイト」ではオリジナルイラストを使用したグッズ販売の他、「円堂守」をはじめ10人それぞれの名台詞が満載の特大スタンディパネル展示もお楽しみいただけます。

【商品ラインナップ】

期間中、開催店舗にて『イナズマイレブン』関連のキャラクターグッズをご購入2,200円(税込)毎に「オリジナルミニカード(全10種)」を1枚プレゼント！

※特典はお選びいただけません。

さらに応援店として、アニメイト池袋本店、名古屋、福岡パルコでもグッズ販売を実施します。

※アニメイト通販では期間中、受注販売を行います。商品のお届けは5月頃を予定しております。

【開催情報】

「『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』オンリーショップ in アニメイト」

開催期間：2026年2月21日(土)～3月15日(日)

開催店舗：アニメイト梅田 オンリーショップスペース

〒530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町3階

営業時間：11:00～21:00

応援店：アニメイト池袋本店/名古屋/福岡パルコ/アニメイト通販(受注販売)

▼イベント特設ページ

https://www.animate.co.jp/onlyshop/38465/



------------------------

▼『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』公式サイト

https://www.inazuma.jp/victory-road/

(C)LEVEL5 Inc.