¡Ú3·î10Æü¡¢11Æü¡Û¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î±¿ÍÑ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡Ö¿åÃæ¥É¥íー¥ó°ÂÁ´Àø¹ÒÁà½Ä»Î¹Ö½¬¡×¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¡ª
¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢¹ÁÏÑ¡¦²ÏÀîÄ´ºº¡¢ÍÜ¿£¾ì´ÉÍý¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Öµ¡ÂÎ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö»ë³¦ÉÔÎÉ¡×¡Ö¿åÎ®¤Î±Æ¶Á¡×¡Ö¥Æ¥¶ーÍí¤Þ¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤Î¾å¤²²¼¤í¤·
¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÍí¤Þ¤ê
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢µ¡ÂÎÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï²óÈò¤Ç¤¤º¡¢Áà½Ä¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬±¿ÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¹Ö½¬¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁà½Äµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤Î¶¦Í¤ÈÂÐºö
- ¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¼é¤ë¤Ù¤Ë¡Îá¡¦¥ëー¥ë
- ¿åÎ®¡¦»ë³¦¡¦¿¼ÅÙ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿±¿ÍÑÊýË¡
- °ÂÁ´±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àø¹Ò¥×¥é¥ó¤ÎÎ©¤ÆÊý¡¡¤Ê¤É
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¼ÂÌ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÁà½Ä¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ê½¸Ãæ¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ö¿åÃæ¥É¥íー¥ó°ÂÁ´Àø¹ÒÁà½Ä»ÎÇ§Äê¹Ö½¬¡×¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊÁà½Ä¥¹¥¥ë¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö½¬²ñ¾ì¡Ê³Ø²Ê¡Ë¤Ï±Ø¤«¤é¶á¤¯¤ÆÊØÍø
½àÈ÷～Áà½Äµ»½Ñ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»ØÆ³
¡Ú¹Ö½¬¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÆ³¡§ËÉÙ¤Ê¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¹Ö»Õ¿Ø
- ¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡§¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿³Ø²Ê¤È¼Âµ»¹Ö½¬
- °ÂÁ´±¿ÍÑ¤ÎÅ°Äì¡§´ØÏ¢Ë¡µ¬¤«¤é°ÂÁ´´ÉÍý¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë
³«ºÅ³µÍ×
¼ç¡¡ºÅ¡§¥¨¥¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ëÅìµþ¹»¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡Ë
Æü¡¡»þ¡§1ÆüÌÜ¡ÊºÂ³Ø¡Ë¡§3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ¡Ê¼Âµ»¡Ë¡§3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë9:30～12:30
²ñ¡¡¾ì¡§1ÆüÌÜ¡ÊºÂ³Ø¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥óÅìµþ±Ä¶È½êÆâ¡ÖAirOcean LABO¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî1-20-1-5F
¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ¡Ê¼Âµ»¡Ë¡§ÅÔÆâ¿åÁå¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¼Ô¤ØÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¡Ë
Äê¡¡°÷¡§8Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô2Ì¾¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤ä°ÂÁ´±¿ÍÑ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¼õ¹ÖÎÁ¡§88,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1Ì¾
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://airocean.jp/lesson/underwater-drone-safety-dive-pilot/
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ï¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥È¡¦¿Íºà°éÀ®¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤è¤ê¿åÃæ¥É¥íー¥ó»ö¶È¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¤«¤é½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤òÃßÀÑ¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒHP: https://spacexone.com/