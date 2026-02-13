美容ファンコミュニティ「コスメヲタ部」2026年2月13日（金）始動

株式会社VAZ

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）は、美容への熱量を形にする新たなXコミュニティ「コスメヲタ部」を、2026年2月13日（金）より始動いたします。

本コミュニティの顧問（アドバイザー）には、チャンネル登録者数150万人超を誇る美容系YouTuber「コスメヲタちゃんねるサラ」が就任。

SNS上で情報が溢れる現代において、ユーザーの等身大の本音と信頼できる体験が循環する、新たな美容ファンの居場所を創出します。

Xコミュニティ：https://x.com/cosmewota_club

■ コスメヲタ部の特徴

1．「コスメ愛」だけで参加できる設計

発信やメイクに自信がなくても、コスメが好きという気持ちだけで参加可能。

◆ 定期企画「今日のお題」

運営が語りたくなるテーマを定期的に提示。初心者でも参加しやすい環境を整えます。

◆ サラPick制度（月1回）

コスメヲタちゃんねるサラ本人がコミュニティ内投稿から「ベストレビュー」を選出。ファンの声を広く届ける機会を創出します。

2．言葉にならない“ときめき”を形にする

本プロジェクトでは、データに基づく「感性」の視点を重視しています。

言語化しづらい「なんとなく好き」「絶妙に可愛い」といった繊細な感覚（ニュアンス）を最新AIで分析し、コミュニティ設計に反映。ニュアンスを紐解くAI活用で、「感性の見える化」を目指し、新しいファンコミュニティの在り方を追求します。

3．ロゴに込めた粘膜色の黄金比

アイコンカラーには、パーソナルカラー（イエベ・ブルベ）の境界を超えて支持される粘膜リップ人気商品のRGB値を抽出。その平均値から算出したブレンドカラーを採用しました。

「誰の唇にも、誰の心にも馴染む色」

特定の属性に縛られない、多様性と信頼の象徴として設計されています。

■ 始動記念フォロー＆リポストキャンペーン

コミュニティ始動を記念し、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施します。

期間

2026年2月13日（金）17:15 ～ 2月22日（日）23:59

賞品

<< 総額10万円以上 >> 豪華人気デパコスセット（3名様）

応募方法

1．公式X（https://x.com/cosmewota_club）をフォロー

2．対象投稿をリポスト

3．当選者へ後日DM送付

■ プロジェクトアドバイザーコスメヲタちゃんねるサラ

YouTube登録者数150万人超の美容系YouTuber。

新作コスメや話題アイテムをいち早く紹介し、徹底比較と正直レビューで高い支持を獲得。失敗しないコスメ選びをテーマに発信を続けています。

YouTube：https://youtube.com/@cosmewotasara

Instagram：https://www.instagram.com/sara_parin

TikTok：https://www.tiktok.com/@saraparin

X：https://twitter.com/saraparin