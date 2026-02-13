VASIC¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥é¥¤¥ó¡ØMAISON VASIC¡Ù¤«¤é¿·ºî3·¿¤¬3/20(¶â)Ï»ËÜÌÚÅ¹¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÍø ¶Õ»Ê¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëNYÈ¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥ÉVASIC¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢MAISON VASIC ROPPONGI¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¥ê¥¢ 2F¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖMAISON VASIC¡×¿·ºî3·¿¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½)
ÆüËÜ»º¥¬¥é¥¹¥ì¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¹½ÃÛÅª¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡ÖArvee¡Ê¥¢¥ë¥ô¥§¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ëMini Mini¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥Ü¥ì¥¶ー¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖArc Mini Shrink¡Ê¥¢ー¥¯¥ß¥Ë¥·¥å¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤ä¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤ë¥á¥ó¥º¥Ð¥Ã¥°¡ÖTact¡Ê¥¿¥¯¥È¡Ë¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤é¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢MAISON VASIC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
MAISON VASIC ¿·ºî°ìÍ÷
Arvee Mini Mini \79,200(ÀÇ¹þ)
ÆüËÜ»º¥¬¥é¥¹¥ì¥¶ー¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡ÖArvee¡Ê¥¢¥ë¥ô¥§¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¤â¾®¤µ¤¤Mini Mini¥µ¥¤¥º¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥·¥§¥¤¥×¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¶Å½Ì¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¶ー¤Î¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷Âô´¶¤È²ÚÔú¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÅëí¤ÎÈþ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ä¤¡£³Î¤«¤Ê¼Á¤Èµ»½Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÀ½¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Arc Mini Shrink \170,500(ÀÇ¹þ)
MAISON VASIC¤¬ÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷ÀÁü¡×¤ò´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÉ½¤·¤¿¡ÖArc¡Ê¥¢ー¥¯¡Ë¡×¡£
ÁÇºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤»¤¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Î¹âÉÊ¼Á¥·¥Ü¥ì¥¶ー¤ÇìÔÂô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿Mini¥µ¥¤¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾åÁØ¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Á³¤Î¥·¥Ü¤¬ÆÃÄ§¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ì¥¶ー¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Î¼Á´¶¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
³«ÊÄ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥Ñー¤Ç¡¢°ú¤¼ê¤Ë¤Ï¥Î¥Ã¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ä¤¡£¥·¥ãー¥×¤«¤Ä¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤ÊMini¥µ¥¤¥º¤Ï¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀöÎý¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Tact \67,100(ÀÇ¹þ)
MAISON VASIC¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥Ð¥Ã¥°¡ÖTact¡Ê¥¿¥¯¥È¡Ë¡×¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë²á¤®¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¤Ë¤«¤¬¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢ÀöÎý¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï£²²Õ½ê¤ËÇÛ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Tact¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§MAISON VASIC ROPPONGI (¥á¥¾¥ó¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯Ï»ËÜÌÚ)
½»½ê¡§107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖÃÏ4 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¥ì¥ê¥¢ 2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5843-0076
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00 (Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë)
¢£ VASIC(¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿VASIC¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¿ø¤¨¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ë¥¯ー¥ë¤Ç¡¢»þ¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤VASIC¤é¤·¤µ¤òÄó°Æ¡£Ìµµ¡¼Á¤Ê¥¹¥È¥êー¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤ÄÂç¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£
VASIC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Áõ¤¤¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¼çÌò¤È¤·¤Æ¤âµ±¤¯Èþ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¡£µ¨Àá¤ò¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÅê±Æ¤·¤¿ÁÇºà¤ä¥«¥éー¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿µ¡Ç½À¤òÄÉµá¡£Ç¯Îð¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°¦¤»¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
