ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 誕生日を記念した小劇場公演 [YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束] が今年も日本で開催決定！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ハルコミュニケイション




日本、韓国で3年連続となる小劇場公演[YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束]が今年も


4月10日（金）大阪「Zepp Namba」（2公演）、4月12日（日）東京「Zepp Haneda」（2公演）


にて開催することが決定しました！


昨年同様、この規模の会場でしか見ることのできない演出と様々なコーナーで楽しませてくれること


間違いなしの全4公演です。ぜひ逢いに来てください。



提供：Fantagio





本日、2月13日(金)18:00より「オフィシャルサイト」「TIXPLY Pass」など各種先行（抽選）受付がスタートします。


また、今回は通常のチケット（特典付）に宿泊（1泊）と追加特典の客席前方エリア確約、オリジナルポストカードがセットになった各公演100名様限定のJTBツアーも実施決定。他先行と同様に、18時


から受付スタートします。



提供：Fantagio





なお、各種先行の詳細は「イベントオフィシャルサイト」でご確認ください。



【YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束　公演概要】


　■開催日時


　　１.2026/4/10(金)　大阪府・Zepp Namba　OPEN 14：30 / START 15:00


　　２.2026/4/10(金)　大阪府・Zepp Namba　OPEN 18：30 / START 19:00


　　３.2026/4/12(日)　東京都・Zepp Haneda　OPEN 14：30 / START 15:00


　　４.2026/4/12(日)　東京都・Zepp Haneda　OPEN 18：30 / START 19:00



　■チケット価格


　　指定席：\19,800 (税込)


　　　＜購入者全員特典＞


　　　　・終演後の「お見送り会」参加権利


　　　　・未公開フォトカード


　　　　・A4ポスターカレンダー


　　　＜先行販売特典＞


　　　　☆公演終了後の「グループ撮影会」（各公演抽選で70名様）


　　　　・オフィシャルサイト、TIXPLY Pass、JTB宿泊付きチケット、iT'S MEMBER、


　　　　　プ レイガイド先行でチケットをご購入されたお客様の中から、各公演70名様


　　　　　ずつランダムで選定されます。


　　　　・撮影は1組10名を予定しております。


　　　　・各公演終了後の「お見送り会」の後に実施を予定しております。


　　　　・一般発売でのご購入は、特典の対象外となります。予めご了承ください。



　　※未就学児入場不可


　　※ご入場時、1ドリンク代別途必要


　　※当日はご本人確認をさせていただく場合がございます。


　　　(写真付き身分証明書持参）


　　※撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ


　　　等の持込不可）


　　※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や


　　　プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。


　　※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した


　　　場合は出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日には


　　　ご本人確認をする場合があります。


　　※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。


　　　視界不良によるチケットの払い戻しはできません。


　　※その他の注意事項　https://hal-event.jp/yoonsanha/guideline/



　＜「TIXPLY Pass」について＞


　　TIXPLY(https://tixply.io/ )独占販売となる実物カード型電子チケットとなります。


　　本公演の記念となる実物チケットを お求めの方は、TIXPLYで公演チケットを


　　ご購入ください。チケット金額、購入特典は同じです。


　　詳しくは「TIXPLY Pass」申込サイトにてご確認ください。


　　TIXPLY (1:1お問い合わせ/E-mail) cs@tixply.io



　＜「JTBツアー」について（各公演100名様限定）＞


　　チケット（特典付）に加え、１泊の宿泊がセットになったプランです。


　　●追加特典


　　　・客席前方エリア確約


　　　・オリジナルポストカード



　■券売スケジュール


　　・オフィシャル1次先行(抽選)　　


　　　　2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59


　　・TIXPLY Pass先行(抽選)　　　


　　　　2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59


　　・JTBツアー先行(抽選・各公演限定100名様)


　　　　2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59


　　・iT'S MEMBER先行(抽選)


　　　　2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59


　　・オフィシャル2次先行(抽選)


　　　　3/9(月)18:00～3/15(日)23：59


　　・ぴあ先行（先着）


　　　　3/23(月)18:00～3/27(金)23：59


　　　　　※ 予定枚数に達し次第終了


　　・一般発売


　　　　 3/28(土)10:00～


　　 [枚数制限]


　　　お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）


　　　JTBツアーはお一人様1公演につき2枚まで


　　　※チケット料金とは別に手数料が発生いたします。



　■イベントオフィシャルサイト


　　https://hal-event.jp/yoonsanha/sanight3/


　　


　■公演に関するお問合せ（大阪・東京公演　共通）


　　iTONY INTERNATIONAL　　info@itony.co.jp



　■チケットに関するお問い合わせ


　　チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help/