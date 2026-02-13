ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 誕生日を記念した小劇場公演 [YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束] が今年も日本で開催決定！
日本、韓国で3年連続となる小劇場公演[YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束]が今年も
4月10日（金）大阪「Zepp Namba」（2公演）、4月12日（日）東京「Zepp Haneda」（2公演）
にて開催することが決定しました！
昨年同様、この規模の会場でしか見ることのできない演出と様々なコーナーで楽しませてくれること
間違いなしの全4公演です。ぜひ逢いに来てください。
提供：Fantagio
本日、2月13日(金)18:00より「オフィシャルサイト」「TIXPLY Pass」など各種先行（抽選）受付がスタートします。
また、今回は通常のチケット（特典付）に宿泊（1泊）と追加特典の客席前方エリア確約、オリジナルポストカードがセットになった各公演100名様限定のJTBツアーも実施決定。他先行と同様に、18時
から受付スタートします。
なお、各種先行の詳細は「イベントオフィシャルサイト」でご確認ください。
【YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束 公演概要】
■開催日時
１.2026/4/10(金) 大阪府・Zepp Namba OPEN 14：30 / START 15:00
２.2026/4/10(金) 大阪府・Zepp Namba OPEN 18：30 / START 19:00
３.2026/4/12(日) 東京都・Zepp Haneda OPEN 14：30 / START 15:00
４.2026/4/12(日) 東京都・Zepp Haneda OPEN 18：30 / START 19:00
■チケット価格
指定席：\19,800 (税込)
＜購入者全員特典＞
・終演後の「お見送り会」参加権利
・未公開フォトカード
・A4ポスターカレンダー
＜先行販売特典＞
☆公演終了後の「グループ撮影会」（各公演抽選で70名様）
・オフィシャルサイト、TIXPLY Pass、JTB宿泊付きチケット、iT'S MEMBER、
プ レイガイド先行でチケットをご購入されたお客様の中から、各公演70名様
ずつランダムで選定されます。
・撮影は1組10名を予定しております。
・各公演終了後の「お見送り会」の後に実施を予定しております。
・一般発売でのご購入は、特典の対象外となります。予めご了承ください。
※未就学児入場不可
※ご入場時、1ドリンク代別途必要
※当日はご本人確認をさせていただく場合がございます。
(写真付き身分証明書持参）
※撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ
等の持込不可）
※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や
プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。
※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した
場合は出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日には
ご本人確認をする場合があります。
※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。
視界不良によるチケットの払い戻しはできません。
※その他の注意事項 https://hal-event.jp/yoonsanha/guideline/
＜「TIXPLY Pass」について＞
TIXPLY(https://tixply.io/ )独占販売となる実物カード型電子チケットとなります。
本公演の記念となる実物チケットを お求めの方は、TIXPLYで公演チケットを
ご購入ください。チケット金額、購入特典は同じです。
詳しくは「TIXPLY Pass」申込サイトにてご確認ください。
TIXPLY (1:1お問い合わせ/E-mail) cs@tixply.io
＜「JTBツアー」について（各公演100名様限定）＞
チケット（特典付）に加え、１泊の宿泊がセットになったプランです。
●追加特典
・客席前方エリア確約
・オリジナルポストカード
■券売スケジュール
・オフィシャル1次先行(抽選)
2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59
・TIXPLY Pass先行(抽選)
2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59
・JTBツアー先行(抽選・各公演限定100名様)
2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59
・iT'S MEMBER先行(抽選)
2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59
・オフィシャル2次先行(抽選)
3/9(月)18:00～3/15(日)23：59
・ぴあ先行（先着）
3/23(月)18:00～3/27(金)23：59
※ 予定枚数に達し次第終了
・一般発売
3/28(土)10:00～
[枚数制限]
お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）
JTBツアーはお一人様1公演につき2枚まで
※チケット料金とは別に手数料が発生いたします。
■イベントオフィシャルサイト
https://hal-event.jp/yoonsanha/sanight3/
■公演に関するお問合せ（大阪・東京公演 共通）
iTONY INTERNATIONAL info@itony.co.jp
■チケットに関するお問い合わせ
チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help/