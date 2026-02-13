ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 誕生日を記念した小劇場公演 [YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束] が今年も日本で開催決定！

株式会社ハルコミュニケイション

日本、韓国で3年連続となる小劇場公演[YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束]が今年も

4月10日（金）大阪「Zepp Namba」（2公演）、4月12日（日）東京「Zepp Haneda」（2公演）

にて開催することが決定しました！

昨年同様、この規模の会場でしか見ることのできない演出と様々なコーナーで楽しませてくれること

間違いなしの全4公演です。ぜひ逢いに来てください。

提供：Fantagio

本日、2月13日(金)18:00より「オフィシャルサイト」「TIXPLY Pass」など各種先行（抽選）受付がスタートします。

また、今回は通常のチケット（特典付）に宿泊（1泊）と追加特典の客席前方エリア確約、オリジナルポストカードがセットになった各公演100名様限定のJTBツアーも実施決定。他先行と同様に、18時

から受付スタートします。

提供：Fantagio

なお、各種先行の詳細は「イベントオフィシャルサイト」でご確認ください。

【YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 約束 公演概要】

■開催日時

１.2026/4/10(金) 大阪府・Zepp Namba OPEN 14：30 / START 15:00

２.2026/4/10(金) 大阪府・Zepp Namba OPEN 18：30 / START 19:00

３.2026/4/12(日) 東京都・Zepp Haneda OPEN 14：30 / START 15:00

４.2026/4/12(日) 東京都・Zepp Haneda OPEN 18：30 / START 19:00

■チケット価格

指定席：\19,800 (税込)

＜購入者全員特典＞

・終演後の「お見送り会」参加権利

・未公開フォトカード

・A4ポスターカレンダー

＜先行販売特典＞

☆公演終了後の「グループ撮影会」（各公演抽選で70名様）

・オフィシャルサイト、TIXPLY Pass、JTB宿泊付きチケット、iT'S MEMBER、

プ レイガイド先行でチケットをご購入されたお客様の中から、各公演70名様

ずつランダムで選定されます。

・撮影は1組10名を予定しております。

・各公演終了後の「お見送り会」の後に実施を予定しております。

・一般発売でのご購入は、特典の対象外となります。予めご了承ください。

※未就学児入場不可

※ご入場時、1ドリンク代別途必要

※当日はご本人確認をさせていただく場合がございます。

(写真付き身分証明書持参）

※撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ

等の持込不可）

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や

プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した

場合は出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日には

ご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。

視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※その他の注意事項 https://hal-event.jp/yoonsanha/guideline/

＜「TIXPLY Pass」について＞

TIXPLY(https://tixply.io/ )独占販売となる実物カード型電子チケットとなります。

本公演の記念となる実物チケットを お求めの方は、TIXPLYで公演チケットを

ご購入ください。チケット金額、購入特典は同じです。

詳しくは「TIXPLY Pass」申込サイトにてご確認ください。

TIXPLY (1:1お問い合わせ/E-mail) cs@tixply.io

＜「JTBツアー」について（各公演100名様限定）＞

チケット（特典付）に加え、１泊の宿泊がセットになったプランです。

●追加特典

・客席前方エリア確約

・オリジナルポストカード

■券売スケジュール

・オフィシャル1次先行(抽選)

2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59

・TIXPLY Pass先行(抽選)

2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59

・JTBツアー先行(抽選・各公演限定100名様)

2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59

・iT'S MEMBER先行(抽選)

2/13(金)18:00～2/23(月・祝)23：59

・オフィシャル2次先行(抽選)

3/9(月)18:00～3/15(日)23：59

・ぴあ先行（先着）

3/23(月)18:00～3/27(金)23：59

※ 予定枚数に達し次第終了

・一般発売

3/28(土)10:00～

[枚数制限]

お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

JTBツアーはお一人様1公演につき2枚まで

※チケット料金とは別に手数料が発生いたします。

■イベントオフィシャルサイト

https://hal-event.jp/yoonsanha/sanight3/

■公演に関するお問合せ（大阪・東京公演 共通）

iTONY INTERNATIONAL info@itony.co.jp

■チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help/