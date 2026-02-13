【ヴィノテラス】井黒ソムリエと学ぶスパークリングワインの世界 4月5日開催決定

ワインエナジー株式会社

香り・泡・味わいを五感で体感しながら学べる特別な機会をご用意しました。

シャンパーニュやイギリス、南アフリカなどの瓶内二次発酵方式のスパークリングワインを6アイテム、100mlずつ試飲していただけるイベントです。

産地や造り手による違いを、井黒ソムリエの解説とともに、その場で確かめていきます。

瓶内二次発酵のスパークリングワインと一括りにしても、気候や生産者によってスタイルは様々。

世界のトップ生産者のスパークリングワインとシャンパーニュを一緒に飲み比べて、その違いを感じてみませんか？

先着32名様限定の講座となっておりますので、ぜひお早めにお申し込みください！

お申し込みはこちらから :https://vnts.shop/lpc/live-20260405?utm_source=prtimes&utm_campaign=live-20260405&utm_medium=pr-article&utm_content=none

開催情報

■日時

2026年4月5日(日)15:00~17:00

14:45 受付開始

15:00 講座開始

17:00 講座終了

■場所

タイムリッチ銀座（東銀座駅 A2出口より徒歩30秒）

東京都中央区銀座4-10-14 ACN銀座4ビルディング11F

■テイスティングアイテム

Champagne Bollinger La Grande Annee 2015 36,300円（税込）

Champagne Pauline Collin Bereche Ludes 1er cru 2019 16,500円（税込）

Black Chalk Paragon Blanc de Blancs 2020 16,500円（税込）

Franciacorta Brut Azienda Agricola Ferghettina NV 5,060円（税込）

Sokol Blosser Bluebird cuvee 2022 6,600円（税込）

Kleine Zalze Wines Method Cap Classique Brut NV 4,620円（税込）

※6アイテム 各100mlご試飲いただけます

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/live-20260405?utm_source=prtimes&utm_campaign=live-20260405&utm_medium=pr-article&utm_content=none

講師紹介

井黒 卓 Taku Iguro

直近の受賞歴（一社）日本ソムリエ協会主催 第9回 2020年全日本ソムリエコンクール優勝

ワインに目覚めたのは22歳。当時勤めていたレストランのマネージャーがソムリエだったことから給料が上がるかも？と思い、ワインの勉強を始める。

翌年ソムリエ試験と同時に醸造して若手ソムリエの登竜門である「J.S.A.ソムリエ・スカラシップ」に挑戦。1回目予選落ち、2回目セミファイナリスト、3回目でついに優勝者を取ることができ、念願かなって海外研修旅行のチケットを獲得。初めてのワイン産地訪問で造り手のパッションに感動し、消費者と生産者を繋ぐ「ソムリエ」という職業を生涯の仕事にしようと決意する。

以後、様々なコンテストに挑戦し入賞。調査で10以上のワイン生産国を訪問。現在は日本ソムリエ協会の理事を兼任し、若手ソムリエの育成や飲食従事者の地位向上に励んでいる。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）