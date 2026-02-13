冬の睡眠は“体”より「頭と肩」─布団だけでは防げない寒さの正体

Bears Rock株式会社

布団を重ねても、なぜか眠りが浅い。

肩や首まわりが冷えて、夜中に目が覚めてしまう--。

その原因は「体の冷え」ではなく、頭と肩に残った寒さかもしれません。

｜布団を厚くしても寒さが消えない理由

多くの人は、冬の寒さ対策＝布団を重ねることだと考えがちです。

しかし、体幹が温まっても、頭部や肩口は布団から出やすい。

この“すき間”が、寝ている間の冷えと眠りの寒さを招いています。

「頭と肩」は、寝ている間にいちばん冷えやすい

睡眠中、体温調節の要となるのが頭部と首・肩まわり。

ここが冷えると、体全体が温まっていても、

無意識に力が入り、リラックスした眠りを妨げてしまいます。

肩ウォーマーや帽子では冷えを防げない

肩ウォーマーや帽子は便利ですが、

・寝返りでズレる

・締め付けが気になる

・寝具との相性が合わない

といった声も少なくありません。

「着る防寒」だけでは、睡眠中の冷えを完全には防げないのです。

“包まれる構造”が、冬の睡眠を変える

寒さ対策に必要なのは、部分的に足すことではなく、

頭から肩、体までを自然につなげて包み込むこと。

寝返りをしてもズレにくく、無理な締め付けもない--

そんな構造が、冬の睡眠環境を大きく変えます。

｜布団の発想を変える、という選択

布団は「体を覆うもの」だけではありません。

冷えやすい場所を理解し、

眠っている間の姿勢や動きまで考えた設計こそが、

これからの冬の睡眠対策だといえるでしょう。

冬の眠りを左右するのは、重さでも枚数でもなく、

“どこを、どう包むか”という発想の違いなのかもしれません。

頭から肩口までをやさしく包み込む、冬の睡眠に特化した新発想の寝具。

布団だけでは冷えやすかった「頭と肩」を覆う構造で、寝返りをしてもズレにくく、自然なあたたかさが続きます。

肩ウォーマーや帽子の代わりとしても使いやすく、“着る防寒”に頼らない冬の睡眠対策として提案します。

就寝時に布団から出てしまう頭・首・肩周りをすっぽりと包みこみ、冷気を遮断して暖かく保ちます。

すき間風ガードが顔や肩からの冷気も防ぎます。あたたかい中綿と包まれるようなフィット感は寝袋の形状の「マミー型寝袋」をヒントに誕生しました。

あたたかさの秘密は、Bears Rock独自の中綿と生地にあります。

中綿には、BRウォーム(TM)3D中空化学繊維を使用。

繊維の中の空洞が空気を含んで膨らむため、布団内の熱をふんわりと含み、暖かさを逃さず布団内で循環することができます。

長年寝袋を作ってきたノウハウを「かぶるん」に詰め込みました。

今回、このシリーズの大きめサイズモデル「でっかぶるん」の再販を開始しました。

通常サイズでもゆったりとした設計ですが、より余裕を求める声に応えるかたちで展開しているモデルです。

体格の大きな方からは「図体の大きい自分でも余裕がある」「横を向いても窮屈さがない」といった声も寄せられています。

これまで帽子をかぶったり、毛布を頭まで引き上げたりしていた方からも、「今年の冬は暖かく眠れそう」との感想が届いています。

サイズにゆとりがあることで、締め付けを感じにくく、睡眠時の快適さにつながっているようです。

冬の睡眠環境を見直したい方に向けて、体格や好みに合わせて選べる選択肢を改めて整えました。

｜モニターさんご使用の感想

ご購入はこちら :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000043?category_page_id=nebukuron

新潟の豪雪地帯にお住まいで冷え性のモニターさんに実際に使ってもらいました。

1月、雪が本格的に降り出してから「かぶるん」を使用してみました。

頭周りのほのかなあたたかさが心地よく、そのまま眠ってしまいそうになります。

頭周りの空間はしっかり確保しつつ、肩回りを閉じることで、あたたかさと安心感が得られました。

フードはあたたかく気持ちがよかったので、「フードあり」、「すき間風ガードは肩に沿わせる」状態で就寝しました。

体全体が暖まったら、フードは外してもいいかな、と思っていたのですが、気づくと一度も目が覚めることなく朝になっていました。フードはかぶったままでした。

雪が降りはじめたこの数日間、夜中の３時過ぎに必ず1度目が覚めてしまっていましたが、数日ぶりの爆睡です。

目覚めもすっきりしており、「しっかり寝られたんだな」と気持ちも明るくなりました。

朝方に少し暑く感じた日は、フードを外して寝ることもありました。

外したフードはふわふわの枕代わりになり、心地よさに癒されます。

「あと少しで起きなければならないのに、もう少し寝ていたい」そんな気分になる朝でした。

●ねぶくろんシリーズ

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

ご使用者様より嬉しいお言葉をいただいております。（ねぶくろんシリーズの感想をまとめました）

軽くてふかふか。肩から足先までしっかり保温でき、冷気が入りにくい構造。羽毛布団や毛布よりも暖かく、寒冷地でも快適に過ごせる。

肩口や足元の冷えを防ぎ、冷え性の方や高齢者にも好評。肩こりや冷えによる不調を感じにくくなったという声も多い。

布団を重ねなくてもすぐに暖まり、寝つきが早くなった。寒さで目が覚めることも減り、朝までぐっすり眠れるようになった。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/