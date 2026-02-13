【Rolling Stone Korea POP-UP in TOKYO】SPECIAL BOXオンライン発売決定

株式会社WAK

株式会社WAK（本社：東京都港区、代表取締役：糸洲亜沙美）が運営する体験型プラットフォーム

「WAK＋」は、Rolling Stone Koreaが東京・銀座にて開催する「Rolling Stone Korea POP-UP in TOKYO」を記念し、スペシャルフォトブックおよび関連商品の限定オンライン販売を開始いたします。

本企画は、MISAMOとのコラボレーションによるスペシャル第4号フォトブック発売および

POP-UPイベント開催を記念した特別企画です。

販売は、株式会社WAKが運営する公式プラットフォームWAK＋にて実施いたします。

■オンライン販売概要

販売開始日時：2026年2月15日 18:00~ 2026年3月21日

販売形式：先着順

※予定数に達し次第終了

※内容は予告なく変更となる場合がございます

販売ページ：https://www.wakplus.com/event/misamo/

※購入にはWAK＋会員登録（無料）が必要です

■販売商品

１. SPECIAL BOX（7,480円／税込）

【内容】

・スペシャルフォトブック

・ランダムフォトカード3枚（全9種）

・キーリング

・ステッカー

【日本限定Gift With Purchase（GWP）】

・ナップサック

・ランダムアクリルスタンド（全3種のうち1種ランダム）

・特設イベント入場権利（1日分／日時指定制）

・VR映像体験（1日分／日時指定制）

さらに！WAK＋にてSPECIAL BOXをご購入いただいた方の中から、抽選により選出される「WAKWAK賞」当選者に、ゴールドチケットが進呈される特別企画を実施いたします。

ゴールドチケットを獲得された方には、特別な体験をご用意しております。

※ゴールドチケットおよびWAKWAK賞の詳細内容は、後日改めて発表いたします。

※当選発表方法・条件等の詳細は、公式サイトおよびWAK＋内にてご案内予定です。

■SPECIAL BOX購入方法

WAK＋にて「SPECIAL BOX引換券（特設イベント入場権利付き）」をご購入ください。

※購入時に指定した日程のみ有効 ※先着制

■POP-UPイベント概要

会場：Ginza Novo 7F 特設会場

所在地：東京都中央区銀座5丁目2-1

会場では、Rolling Stone Koreaスペシャル第4号の世界観を体感できる特設空間を展開。

・写真展示・撮影メイキング映像のVR上映

誌面では伝えきれない制作の裏側や作品の魅力を、空間演出とともに体験いただけます。

※展示内容は変更となる場合がございます

■入場方法

ご指定日時になると、WAK＋プラットフォーム内にQRコードが発行されます。

当日、WAK＋受付カウンターにてスタッフへQRコードをご提示ください。

■商品お届け時期

ご購入から3～4週間予定

■お問い合わせ

イベント・商品に関するお問い合わせ：cs@wakplus.com

■株式会社WAKについて

株式会社WAKは「楽しむ」をキーワードに、オンラインとオフラインを融合させた体験型エンターテインメント事業を展開するライフスタイル企業です。

プラットフォーム「WAK＋」を通じて、新しいファン体験の創出に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.wakplus.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/wak.0307/

公式X：https://x.com/wak0307