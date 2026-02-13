QuizKnockが文化庁とコラボ！　和歌山の絶景を巡りながら、日本遺産にまつわるクイズを出題する動画が公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと、文化庁がコラボしたYouTube動画「【わぁ綺麗】東兄弟が和歌山からクイズを出題！【日本遺産】」が、2026年2月13日（金）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cROHxJquSjg ]

本動画は、文化庁が認定する「日本遺産」をより多くの方に知っていただくことをねらいとして制作されました。文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として認定し、様々な文化財を活用した地域の活性化や地域振興につなげる取り組みを支援しています。また、公開日である2月13日は「2（にほん）13（いさん）」の語呂合わせから「日本遺産の日」として記念日に制定されています。

YouTube動画：【わぁ綺麗】東兄弟が和歌山からクイズを出題！【日本遺産】

全国に104のストーリーがある日本遺産。今回、QuizKnockメンバーの東問と東言は和歌山県にある「絶景の宝庫 和歌の浦」を訪れました。二人は日本遺産を構成する文化財を巡りながら、絶景の中からスタジオの伊沢拓司・山本祥彰・鶴崎修功にクイズを出題します。QuizKnockメンバーがクイズを出題・解答する様子を通して、日本遺産にまつわる歴史や文化について楽しく学べる動画となっています。

【動画概要】

・タイトル：【わぁ綺麗】東兄弟が和歌山からクイズを出題！【日本遺産】

・QuizKnock出演者：東問、東言、伊沢拓司、山本祥彰、鶴崎修功

・URL：https://youtu.be/cROHxJquSjg

・公開日：2026年2月13日（金）

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/