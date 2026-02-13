絆友会 × 国立あゆみ保育園 不適切保育防止・メンタルヘルス研修を実施

社会福祉法人絆友会

一般社団法人絆友会(https://honbu.hanyuukai.biz/)は、国立あゆみ保育園(https://kunitachi-ayumi-hoikuen.com/)が主催する、不適切保育防止研修・メンタルヘルス研修を2026年1月29日に講師を務めました。

本研修は、同園の職員に加え、地域の保育関係者にも参加を呼びかけて実施され、自園・外部からの受講者を合わせて約30名が参加しました。園内研修にとどまらず、地域に開かれた学びの機会として開催されました。

研修の概要

研修では、不適切保育を特定の個人の問題として捉えるのではなく、日々の保育を職員同士で振り返り、チームとして気づき合い、支え合う視点を共有しました。

あわせて、保育士が抱えやすい心身の負担やストレスに目を向け、自身の状態に気づき、整えていくことの重要性についても扱いました。

座学だけでなく、意見交換やグループでの対話を通じて、日常の保育現場に即した形で考える時間が設けられ、参加者それぞれが自身の保育や働き方を見つめ直す機会となりました。

当日は、対話が進むにつれて受講生同士の表情も和らぎ、笑顔で意見を交わす姿が多く見られるなど、前向きで温かな雰囲気の中で研修が進められました。

こうした取り組みは、保育の質を高めるだけでなく、職員が安心して働き続けられる職場環境づくりにもつながっていると考えられます。

国立あゆみ保育園について

国立あゆみ保育園(https://kunitachi-ayumi-hoikuen.com/)は、地域の保育ニーズの高まりを背景として設立され、長年にわたり地域の子供と家庭を支える保育を担ってきました。

児童福祉の理念と児童憲章の精神に基づき、「明るく、強く、正しく」をモットーとした保育を行っています。

また、自然環境に恵まれた立地を生かし、園外保育などを通じて四季の変化に触れながら、子供一人ひとりの健やかな心身の発達を大切にしています。

講師コメント

本研修は、終始和やかな雰囲気の中で進行しつつも、受講生一人ひとりが主体的に学びに向き合う姿勢が随所に見られました。

参加者同士の活発なやり取りからは、チームや組織としての一体感が育まれている様子がうかがえました。

また、「自分なら大丈夫」といった思い込みによるバイアスが生じやすいテーマに対しても、現状を自分事として捉え、真摯に考える姿勢が非常に印象的でした。

本研修が、今後の業務や組織づくりに活かされる機会となれば幸いです。今後も、貴法人の取り組みを支援できる研修の機会を持てることを期待しております。

今後に向けて

一般社団法人絆友会では、今後も保育現場の実情に寄り添いながら、不適切保育の未然防止や、職員のメンタルヘルスに配慮した研修の提供を通じて、保育者が安心して保育に向き合える環境づくりを支援していきます。

また、本研修以外にも多様なテーマでの研修を実施しております。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

