和心 京都・新京極／祇園エリアの和心4店舗がリニューアル

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、京都の主要観光エリアに展開する4店舗をリニューアルし、日本文化をより体感しやすい店舗空間へ刷新いたしました。

今回のリニューアルでは、「お客様の動的目線」「スタッフの動線」「和の中でのトレンド感」を共通テーマに掲げ、空間設計を再構築。

訪日外国人観光客を含む幅広いお客様にとって、より入りやすく、選びやすく、印象に残る店舗づくりを目指しました。

■ 共通コンセプト：動きのある店舗空間へ ・お客様の“動的目線”を意識した設計

通りを歩くお客様の視線の流れを分析し、歩きながらでも印象に残るファサード構成へ刷新。

高さ・光・揺らぎといった視覚要素を取り入れることで、立ち止まりたくなる店舗外観を実現しました。

・スタッフの動線最適化

店内導線を整理し、接客・会計・商品補充までをスムーズに。

混雑時でも快適に回遊できる空間設計により、

インバウンド需要の増加にも対応します。

・“和”の中でのトレンド感

伝統的意匠をベースにしながら、現代的な感覚を取り入れたデザインへ。

古さだけではない、“今の日本らしさ”を感じられる店舗表現を追求しました。

■ 各店舗のリニューアル特徴

● 新京極 1円着物wargo 本店

着物の重さ（g）で価格が決まる「1g＝1円」の着物専門店。

今回のリニューアルでは、提灯・暖簾・行燈・ネオン看板を組み合わせた店頭演出へ刷新。伝統的な和の要素に、視認性の高いネオンを融合させることで、伝統と現代が交差する象徴的な外観を実現しました。新京極商店街という賑わいの中でも存在感を放つ店舗へと進化しています。

● 京都祇園 北斎グラフィック

● 京都京錦 北斎グラフィック

和柄傘ブランド『北斎グラフィック』の2店舗では、提灯・行燈・のれんを中心とした店頭デザインに刷新。やわらかな灯りと布の揺らぎが生み出す情緒的な空間は、祇園・錦市場という観光地にふさわしい佇まいを演出。

昼夜で異なる表情を見せる外観は、日本らしさを直感的に伝える視覚的アイコンとして、訪日外国人にも分かりやすい店舗設計となっています。

● 京都新京極 かんざし屋wargo

日本の伝統装身具であるかんざしを扱う専門店。

今回のリニューアルでは、店内中央に“とんぼ玉タワー”を設置。色とりどりのとんぼ玉が立体的に並ぶ象徴的なディスプレイは、動きのある視線誘導を生み出し、思わず写真を撮りたくなる空間演出を実現しています。

伝統工芸の繊細さと、視覚的インパクトを両立させた店舗へと進化しました。

■ 京都から世界へ、日本文化の“今”を発信

株式会社和心は「日本のカルチャーを世界へ」をビジョンに、着物・和柄傘・かんざしといった日本文化に根ざした商品を展開しています。

今回のリニューアルでは、単なる改装ではなく、“歩く・見る・選ぶ”という観光体験そのものを再設計。京都という世界的観光都市から、日本文化をより直感的に、より印象的に伝えてまいります。

『1円着物wargo』では、1g＝1円で着物を購入できます。普段使いの小紋からフォーマルな訪問着、留袖、振袖まで幅広く揃え、サイズや重さもご自身で計測可能です。週3回の新着入荷があり、何度ご来店いただいてもお楽しみいただける環境です。また、着物小物も豊富に取り揃えており、均一価格でお得にお買い求めいただけます。名古屋帯や袋帯、バッグ、かんざしも豊富で、パーティー用から普段使いまで幅広く選べます。（※着物／帯／バック／かんざしは中古品となります）

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

