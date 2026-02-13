【冬季限定】雪道の運転不要！栃木・湯西川温泉「おやど 湯の季」が鬼怒川温泉駅からの無料送迎付き宿泊プランを販売開始

株式会社女将塾

株式会社女将塾（本社所在地：東京都千代田区、代表：三宅大功）が運営する「おやど 湯の季（ゆのとき）」は、2026年3月31日までの期間限定で、東武鉄道「鬼怒川温泉駅」からの無料送迎が付いた宿泊プランを販売いたします。雪道の運転や乗り換えの負担を軽減し、冬の湯西川をより身軽に、より安心してお楽しみいただける特別なひとときをご提案します。

雪道でも安心・安全に当館までお越しいただけます

■ 冬の秘境を「もっと身近に、もっと快適に」

豊かな積雪に恵まれる冬の湯西川温泉は、公共交通機関の乗り換えや、雪道の運転に不安を感じるというお声も多くいただいておりました。

そこで、都心からのアクセス拠点である「鬼怒川温泉駅」から当館玄関前までを直結する無料送迎付きプランをご用意。

寒さを忘れる快適な移動で、到着した瞬間から心ほどける休日をお送りいただけます。

■ 「無料送迎付き特別プラン」詳細

居心地の良いラウンジにてお寛ぎください

本プランでは、列車の到着時刻に合わせたお迎えと、翌日の観光予定に合わせて選べるお送りをセットにしております。

【お迎え（往路）】

鬼怒川温泉駅 14:40発（14:32着の特急スペーシアに合わせて運行）

【お送り（復路）】

ご予定に合わせて2つの便からお選びいただけます。

１. 宿発 9:30（湯西川温泉駅 10:12発 列車対象）

２. 宿発 13:40（鬼怒川温泉駅 14:56発 列車対象）

※チェックアウトは10:00です。

２.の便をご利用の場合、出発まで館内ラウンジにてゆったりとお過ごしいただけます。

⚠️ 火曜日ご宿泊のお客様へのご案内 ⚠️

毎週火曜日のご宿泊は、お送りの便が「9:30発（１.の便）のみ」となります。

あらかじめご了承の上、朝の爽やかな空気の中でのご出発をお楽しみください。

■ 冬の「湯の季」で愉しむ贅沢

1. 自慢の食：那須三元豚のしゃぶしゃぶ会席をはじめとした地元名物たち

ご夕食は、甘みの強い脂身が特徴の「那須三元豚」をメインとした会席料理。料理長手作りの胡麻豆腐や栃木名物の湯葉など、地元の恵みが並びます。

また、夜20時からはラウンジにて特製の「夜鳴き茶漬け」をご用意。冷えた体に染み渡るお夜食をセルフサービスでお楽しみください。

那須三元豚朝食メニュー夜鳴き茶漬け

2. 温泉の贅：3本の源泉をかけ流す6つの100％天然温泉

毎分300リットルの豊富な湯量を誇る源泉を、加温・加水なしのかけ流しで。わずか15室の小さな宿で、6つの湯処を気ままに巡る贅沢な体験をご用意しております。

無料の貸切風呂やサウナも完備しており、プライベートな空間で心ゆくまで名湯を堪能いただけます。

壮健の湯福寿の湯

【プラン概要】

・プラン名：【3/31までの冬季限定】鬼怒川温泉駅14:40発送迎付■那須三元豚しゃぶしゃぶ×源泉掛け流し温泉

・期間：2026年3月31日（火）まで

・予約方法：公式サイトまたは各種予約サイトより

ご予約はこちら :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=0190fc6f-f234-7963-bd3c-af6fb29fbc52&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15248193

施設概要

施設名：「おやど 湯の季」

所在地：栃木県日光市湯西川７８３

客室数：全15室

浴場：大浴場・露天風呂・サウナ

電話：0288-98-0044

URL：http://yunotoki.com/

会社概要

株式会社 女将塾

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目23番 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL： https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテル・運営コンサルティング