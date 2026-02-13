株式会社りらいぶ、Jリーグサガン鳥栖オフィシャルパートナー就任のお知らせ

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、佐賀県のJリーグクラブ・サガン鳥栖（運営会社：株式会社サガン・ドリームス）のオフィシャルスポンサー（プラチナパートナー）として契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

提供の背景

近年、プロスポーツの現場では、試合や練習時だけでなく移動や待機時間を含めた「日常のコンディショニング調整」の重要性が高まっています。

Jリーグもまた、冬季を含む長いシーズンを戦う競技であり、寒冷な気候下での試合やナイトゲーム、全国各地への遠征など、多様な環境の中で公式戦が行われます。特にアウェイゲームでは、長時間の移動や気温差への対応など、ピッチ外の時間を含めたコンディション管理が欠かせません。

サガン鳥栖は1997年のクラブ設立以来、地域とともに歩みを重ねながら挑戦を続けてきました。2011シーズンにはJ1リーグ昇格を果たし、その後もトップリーグの舞台で戦い続けるなど、着実に歴史を積み重ねてきたクラブです。近年は再びJ1ステージへの挑戦を見据え、さらなる飛躍を目指しています。

当社はこれまでも、「着ることで身体をサポートする」機能性ウェアを通じて、アスリートをはじめ、働く人や高齢者など、幅広い方々の身体を支えてまいりました。再びJ1の舞台を目指すクラブの挑戦を、日常から支えたいという想いのもと、本協賛契約に至りました。

本取り組みを通じて、選手の皆さまの活動を日常から支えるとともに、クラブ、そしてサポーターの皆さまとともに歩む挑戦を応援してまいります。今後もスポーツ振興への貢献をはじめ、さまざまな活動を通じて社会に新たな価値を創出してまいります。

協賛内容

・サガン鳥栖選手へのリライブウェア製品提供

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

このたび、ご縁をいただき、サガン鳥栖のオフィシャルスポンサーとしてご一緒できることを大変光栄に存じます。

当社は「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する」を理念に掲げ、これまでスポーツ分野をはじめ、さまざまな領域で製品をご活用いただいてまいりました。

J1復帰という大きな目標に向け、日々挑戦を続けるサガン鳥栖の選手の皆さまに、コンディショニングおよびパフォーマンス発揮のサポートの一助として当社製品をご活用いただけることを大変ありがたく感じております。

選手の皆さまが本来持つ力を最大限発揮できる環境づくりに貢献できるよう、製品を通じて全力でサポートしてまいります。

リライブウェアとは

リライブウェアは遠赤外線を輻射し、着用するだけで血行を促進します。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工する「リライブ加工」が特徴です。

パフォーマンスをサポートするだけではなく、日常的に取り入れていただくことで、身体をサポートすることができます。

【株式会社りらいぶについて】

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2025年9月末時点で累計販売枚数400万着（集計期間：2019年７月１日～2025年9月30日）を達成しました。高齢者から肉体労働者、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/