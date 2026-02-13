アクシスコンサルティング、2026年6月期第2四半期業績は期初計画に沿って順調な推移

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長COO：伊藤 文隆）は、本日、2026年6月期第2四半期決算を発表いたしました。

売上高はスキルシェアが好調で順調に拡大。人材紹介も6四半期ぶりに前年同期比プラス成長に転じました。戦略投資（広告宣伝投資と人的投資）が上期に集中したため営業利益の進捗率は低位ですが、期初計画に沿って推移しています。

また、ハイエンド人材紹介の特性上、一般的な人材紹介に比べて内定承諾から入社までのリードタイムが相対的に長いため、現時点で第3四半期の売上高見通しは一定程度見通せています。足元の進捗状況を踏まえると、売上高は第2四半期を上回り、過去最高の四半期売上高を大きく更新する見込みです。

詳細は当社 IR ページに掲載の資料をご確認ください。

https://axc-g.co.jp/ir/

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：170名（2025年12月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/