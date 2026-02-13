銀魂らしさ全開のコマンドバトルRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』初のストーリーイベント遊章録「吉原炎上篇」を開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS/Android向けRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』について、本日2月13日（金）より、本作初のストーリーイベントとなる遊章録「吉原炎上篇」を開催することをお知らせします。

■遊章録「吉原炎上篇」開催！

開催期間：前半 2026年2月13日（金）～2月24日（火）14:59

後半 2026年2月24日（火）14:59～3月9日（月）14:59

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念して、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』初となるストーリーイベントを開催中です。期間限定クエストを進めることで獲得できる「遊章録コイン」を集めると、ガチャチケットやピックアップキャラクターの装備を入手できる素材など、さまざまな豪華報酬と交換することができます。

■「SSR[吉原炎上]神威」のピックアップガチャ開催中！

開催期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）14:59

遊章録「吉原炎上篇」の開催を記念して、「SSR[吉原炎上]神威」と、「SS[吉原炎上]神威の装備」の出現確率がアップした各種ガチャを開催中です。さらに、本ストーリーイベントに登場するキャラクターのピックアップガチャも順次開催予定です。

＜SSR[吉原炎上]神威＞

■映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の劇場用プログラムにスペシャル広告掲載！

開催期間：2026年2月13日（金）～2027年2月13日（土）23:59

2026年2月13日（金）より公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の劇場用プログラムに、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』のスペシャル広告を掲載します。広告内に記載されたプレゼントコードを『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式ストア(https://app-pay.jp/app/gintama-battle)内のフォームに入力すると、限定カード「SSR[新劇場版特典]土方十四郎☆1」を獲得することができます。ぜひこの機会に、劇場へ足をお運びください。

＜SSR[新劇場版特典]土方十四郎☆1＞

＜受け取り方法＞

（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式ストア(https://app-pay.jp/app/gintama-battle)にアクセス

（２）ストア上部の「プレゼントコード」ボタンをタップ

（３）スペシャル広告に記載されたプレゼントコードを入力

（４）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』ホーム画面の「メール」より受け取り

＜注意事項＞

・コードの入力にはアプリペイの会員登録（無料）およびログインが必要です。

・アイテムの受け取りには、ゲーム内のチュートリアルを完了している必要があります。

・プレゼントコードは『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の劇場用プログラムに記載されています。劇場用プログラムの販売数量に限りがあるためご注意ください。

■『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』とは

なんでもありの「銀魂」がiOS/Android向けゲームになって登場！ プレイヤーはかぶき町の一員となり、銀さんやその仲間たちとの名シーンを追体験することができます。「銀魂」らしいドタバタと熱い戦いを、ぜひお楽しみください。

【タイトル概要】

タイトル名称：銀魂 すまほ ばとるくろにくる

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits

配信開始日：2026年2月4日（水）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：株式会社セガ

開発：株式会社NextNinja

企画・制作：株式会社セガ／株式会社バンダイナムコピクチャーズ

公式サイト：https://gintama-battle.jp/

公式X：https://x.com/gintama_battle

著作権表記：

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C) SEGA / NextNinja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。