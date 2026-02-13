【発売後即重版決定！】 異世界と日本を行き来できる少年のゆるふわ∞冒険譚『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2026年1月29日(木)に発売したライドコミックス『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』の重版が決定したことをお知らせいたします。
『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』は月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」連載中で、原作はGCN文庫の人気作『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』！
異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年・九藤晶のゆるふわ∞冒険譚をぜひご一読ください！
お腹と心を満たしながら、いのちだいじに冒険するべし！
気ままなのんびり異世界ライフを、クニくん氏がコミカライズ！
放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １
漫画：クニくん ／ 原作：樋辻臥命 ／ キャラクター原案：かれい
定価：792円 （本体720円＋税10%）
発売日：2026年1月29日
ISBN：9784867169063
https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2040
※WEBコミック誌「コミックライド アドバンス 2025年8月号～1月号」、同単話版単話版1話～5話までを収録しています。
放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 作品公式Xアカウント：https://x.com/dungeondiver01
▼あらすじ
高校生、九藤晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。
そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!
グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?
こんな生き方したかった!!ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!
グルメシーンも満載！
お菓子に、ステーキ…。お腹と心を満たしながら、いのちだいじに冒険するべし！
▼１話 試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/851fe7248eabe/
原作・GCN文庫『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』1～6巻、好評発売中！
――たまには肩の力を抜いて 異世界行ってもいいんじゃない？
GCN文庫
『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』1～6巻
小説： 樋辻臥命 イラスト： かれい
サイズ：文庫
https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=448(https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=448)
ひょんなことから日本と異世界ド・メルタを往復できるようになった高校生、九藤晶。
特に使命もなく気ままな異世界ライフを楽しむ彼は、
ギルドの受付のお姉さんからタカられたり、
魔法の師匠から“ご褒美”を貰ったり、
助けた女の子とキャッキャウフフしたり……!?
樋辻臥命×かれいのコンビで贈る新感覚ライトファンタジー！
コミックライド
ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!
次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。
コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE
コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy
コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv
コミックライドAdv（アドバンス）
ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！
「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。
コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/
コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv
ライコミ
コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！
ライコミ：https://comicride.jp/
ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【お問い合わせ先】
mm_koukoku@microgroup.co.jp