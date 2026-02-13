ZENKIGEN、リンクアンドモチベーションと資本業務提携

株式会社ZENKIGEN

AIテックカンパニーの株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表取締役：野澤比日樹、以下ZENKIGEN）は、株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表取締役会長：小笹芳央、以下リンクアンドモチベーション）と資本業務提携したことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

2030年、労働人口は約644万人不足することが予測されており、生産性向上と人的資本経営の実現が急務です。多くの企業では「採用」と「組織開発」のデータが分断され、一人ひとりが自分に合った環境で成果を出す「適材適所」が実現できていないという課題を解決する必要があります。

ZENKIGENはこれまで、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、データに基づいた公平な選考を実現する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供してきました。

一方、リンクアンドモチベーションは、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、これまで多くの企業変革を実現してきました。さらに、国内最大級のデータベースを有する「モチベーションクラウド」を展開するなど、現在は、コンサルティングとクラウドサービスの両面から、企業の人的資本経営を総合的に支援しています。

本提携により、採用から入社後の活躍、組織改善に至るまでをDX化することで、人間による意思決定を高度に支援する、新たな人的資本マネジメントの提案に取り組んでまいります。

■ 株式会社ZENKIGEN 代表取締役CEO 野澤 比日樹 コメント

HR業界のパイオニアであり、私が深く尊敬するリンクアンドモチベーションと資本業務提携できましたことを、心より嬉しく思います。同社とは、技術が進化しても変わらない「理念」や「実現したい社会」の深い部分で共鳴し、今後、お互いの強みを補完し合いながらその実現に邁進していけることを確信しております。

本提携を通じて、データとAIでHR業界の変革をリードする存在として、人と企業が『全機現』できる社会の創出に貢献してまいります。

■ 両社会社概要

株式会社リンクアンドモチベーション

代表者：代表取締役会長 小笹 芳央

所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

資本金：13億8,061万円

証券コード：2170（東証プライム）

創業：2000年4月

事業内容：

・組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

・個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

・マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

・ベンチャー・インキュベーション

URL：https://www.lmi.ne.jp/

株式会社ZENKIGEN

代表者：代表取締役CEO 野澤 比日樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 21F

設立：2017年10月

事業内容：

・採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

・目標達成の個別指導型システム 「コレドウ目標設定」の企画・開発

・パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営

・人事コミュニティ「ZINZIEN（ジンジエン）」の運営

・人材紹介サービス「ZEN Career Partners（ゼンキャリアパートナーズ）」の運営

URL：https://zenkigen.co.jp/

■株式会社ZENKIGENについて

「テクノロジーを通じて人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供。採用の戦略立案から振り返りまでをトータルソリューションで提供し、1,000社以上の導入実績、約1,500万件（2025年5月時点）の動画データを保有する。また、「採用学」の先駆者である神戸大学 服部泰宏教授との共同研究を通じて、面接における定量・定性データを組み合わせ、抜本的な人事DXにも取り組む。