株式会社オフィス・ダァグ

あのママホリが次なるステージへ!

愛と情熱溢れる女性アーティスト達が集結!

Super Lady Festival へ生まれ変わって開催!!

Super Lady Festival2026 -Season5-が 2026 年 5 月 10 日(日)渋谷・NHK ホールにて開催されます。 本フェスは、コロナ禍で奮闘するママたちを応援する目的でスタート、ヒット曲を持つ歌姫達で開 催されてきた今回で 5 回目を迎える大人の女性の音楽フェス。

2026 年はテーマを「頑張るママを応援する!」から「頑張る家族を応援する!」へと進化させ、よ り多くのひとに音楽の力を届けます。 おなじみの相川七瀬、hitomi、土屋アンナ、中村あゆみ(オーガナイザー)に加え、「ら・ら・ら」 「熱くなれ」「夏が来る」など数多くの名曲でヒット・チャートを賑わせ続けるシンガー・ソングラ イターの大黒摩季、「ハナミズキ」「もらい泣き」の代表曲以外に昭和～平成初期の名曲をカバーす る聴かせて泣かせる歌姫一⻘窈、2024 年にデビュー25 周年を迎えた歌姫「あなたのキスを数えまし ょう～」「be alive」「愛情」などのヒット曲をもつ小柳ゆき、の出演が新たに決定。 ナビゲーターはフジテレビアナウンサー・軽部真一がつとめます。 世代を超えて愛される名曲を通じ自己肯定的な前向きな気持ちを育む”愛に満ちた音楽フェス”とし て次世代へ歌の力をつないでいきます。

■ 公演概要 ■

Super Lady Festival 2026 -Season 5-

会場：NHKホール（〒150-8001 東京都渋谷区神南２丁目２－１）

2026年5月10日（日・祝）※母の日

開場15:30 開演16:30

出演者：大黒摩季/一青窈/小柳ゆき/相川七瀬/hitomi/土屋アンナ/中村あゆみ(オーガナイザー)

ナビゲーター：軽部真一(フジテレビ アナウンサー)

チケット料金

【VVIP席】

\23,000- (税込・全席指定)

※限定オリジナルグッズ 2 種付き

(VVIP 席限定オリジナル T シャツ(VVIP 専用特別カラー・フリーサイズ)/VVIP 席限定オリジナルキーホルダー)

【VIP席】

\18,000- (税込・全席指定)

※オリジナルグッズ 1 種付き (オリジナル T シャツ・フリーサイズ)

【SS席】

\13,000- (税込・全席指定)

【S席】

\10,000- (税込・全席指定)

【A席】

\8,000- (税込・全席指定)

【小中学生料金-A席のみ】

\2,000- (税込・全席指定)

【注意事項】

※未就学児童は、保護者1名につき膝上観覧1名まで無料（座席が必要な場合はチケットをご購入ください）

※未就学児童・小中学生チケットをお持ちの方は、ご入場の際身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日はご用意の上ご来場ください。

※未就学児童のみでの入場は出来ません。

※VVIP席・VIP席オリジナルグッズは、公演日当日会場の「VIP特典受け渡しブース」にてチケットをご提示いただきお渡しいたします。

（受取期間：お持ちのチケット公演当日の終演後まで）後日のお渡し、または配送は対応できませんので、あらかじめご了承ください。

＜発売日＞

2026/2/14（土）午前10:00～

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/superladyfestival2026/

ローソンチケット https://l-tike.com/superladyfestival/

イープラス https://eplus.jp/superladyfestival2026/

▼公演に関するお問い合わせ

ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12：00-18：00）

http://www.red-hot.ne.jp

Super Lady Festivalオフィシャルサイト：https://mamaholi.jp