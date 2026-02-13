テレ朝動画logirl特番『初対面観察～推しと推しをハコに入れてみた。～』BALLISTIK BOYZ 加納嘉将×　元タイプロ候補生・鈴木凌ガチの初対面で二人っきりの密室カラオケ

株式会社テレビ朝日

「初対面観察 ～推しと推しをハコに入れてみた。～」が

2月13日（金）18時よりテレ朝動画のサブスクサービス「logirl」にて配信スタート！



普段はファンに推される存在のアイドル、アーティスト、俳優・・・

そんな彼ら彼女らの中から共通点のある二人が初対面！

スタッフなし、たった二人だけの「ハコ」の中に入ってもらい、「何か」をさせてみる観察系リアリティーショー

視聴者のみなさんの推しが、初対面の方を相手にドキドキしたりソワソワしたりする様子を、

同じようにドキドキ・ソワソワしながらこっそり見守って頂く番組！

二人が初対面したVTRを見る観察者は、さらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代の仲良しコンビ。

第1弾の観察テーマは「初対面カラオケ」

初対面するのは、BALLISTIK BOYZ 加納嘉将（２９）と元タイプロ候補生・鈴木凌（２７）！

「見つめ合ってデュエット」「合いの手で全力盛り上げ」など本気カラオケ全16曲！

BALLISTIK BOYZ はEXILE TRIBE初、メンバー全員がマイクを持つ7人組！オーディションを経て

2019年デビュー。デビューアルバムでオリコン1位を獲得した実力派グループ。

その中でも加納は、圧倒的な歌唱力に定評がありメンバーからも頼られるお兄さん的存在。

鈴木凌は10代でダンスボーカルグループとして活動後、一度芸能界を離れ、会社員を経験。

その後、タイムレスプロジェクトで芸能界に再挑戦！最終12名まで勝ち残った。現在はソロで活動し

デビューシングルwishはオリコンデイリーランキング1位を獲得。

共に「オーディション番組を経てデビュー」という共通点のある二人が、カラオケで初対面。

密室で二人きりの中、緊張の面持ちで会話をする二人に、いきなり最終ミッションが発表される・・・

「2時間後にカラオケデュエットで3曲合計275点以上を取れ」

あまりの目標点数の高さに自信を無くす二人だったが、まずは仲良くなるための指令に挑戦！

「見つめ合ってフルコーラス歌え」という指令では加納の先輩EXILEの「Lovers Again」を

見つめ合いながらデュエット！しかし、恥ずかしすぎてお互い全く目を見れない二人・・・

終始天真爛漫であどけないリアクションを見せる鈴木に、「この子ホンマかわええな」とメロメロになる

観察者・森田。

そして、「相手が歌っている間全力で盛り上げろ」では「カラオケバーで働いていた時やっていた」と

合いの手に自信を見せる加納が、森田＆野呂爆笑の全力合いの手を披露！

さらに、「お互いを最高にカッコよく撮影しろ」で密着撮影するなど、仲良くなるための指令をこなす中で、

次第にまるで兄弟のように距離が縮まっていく・・・

歌唱力抜群の二人は全16曲のカラオケを披露！バラードに次ぐバラードの選曲に「nobodyknows+

みたいなん入れて！」と森田からツッコミが入る場面も。

果たして加納と鈴木は、カラオケを通して絆を深め、最後に待ち構える採点ミッションをクリア

できるのか？

＜収録後、さらば青春の光・森田＆野呂佳代のコメント＞

野呂 笑った！

森田 （この企画）「いいかも！」って思ったよね

加納君、鈴木君のファンの方は特にたまらんのちゃうかな？

野呂 あれだけカラオケが長尺で見られることもなかなかないしね

森田 推しのシャドーボクシングも見られるし！これはかなり見どころじゃないですか

今って、企業の新入社員研修とかにモルックが使われて交流深めるのに利用されたりしてるけど、

「初対面カラオケ」もいいかもれない

野呂 「見つめあって歌え」の指令で、かなり近い距離間でカラオケをするシーンがあるけど、

ミッションとしてパーソナルペースを詰めることで、二人の関係性が変わっていってたし、

（新入社員研修に）いいかも！

森田 ただ、俺たちは一番良いところだけを見たのかもしれない・・・

野呂 （笑）

森田 王道の男前と、弟的かわいさのある男前だから見てられるっていう。

野呂 だし、二人とも素直だから見てられる。歌手だし歌うまいからバラードを歌うっていう素直さがいい。あそこに（森田）みたいなひねくれた人が入っちゃったら・・・

森田 俺もバラードいれるわ！バラードいれたら全部解決すんねん

番組は2月13日（金）から毎週金曜18時に3カ月間連続で新エピソードが配信。

第1回から第4回はBALLISTIK BOYZ 加納嘉将×鈴木凌

第5回から第8回は女性アイドル、第9回から第12回はまた新たな二人の初対面を観察。

＜『初対面観察』 概要＞

配信日時：毎週金曜 18時～テレ朝動画logirlにて配信

配信サイト：https://douga.tv-asahi.co.jp/program/63228-63227

全話出演：さらば青春の光・森田哲矢、野呂佳代

＃１～＃４のみ出演：BALLISTIK BOYZ 加納嘉将、鈴木凌

制作著作： テレビ朝日

＜logirlとは＞

テレビ朝日が運営するテレ朝動画内の映像サブスクリプションサービス。

ももいろクローバーｚの「ももクロChan」やときめき宣伝部「ときめきプレシャス」など、アイドルのオリジナル番組が

4000本以上が月額990円（税込）で見放題！スマホやPCで視聴可能。

【logirl公式サイト】 https://douga.tv-asahi.co.jp/plan/logirl

【配信コンテンツ紹介】 https://douga.tv-asahi.co.jp/program/63228-63227

