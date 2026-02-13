バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 最優秀選手賞（ＭＶＰ）・新人選手賞に関するご案内
公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）からのお知らせです。
11月1日よりスタートしました「バドミントンS/Ｊリーグ2025」も、2月1日の京都大会、熊本大会をもちまして、無事レギュラーシーズンの全日程が終了いたしました。
そして、各ブロックの上位2チームが、2026年2月28日（土）と3月1日（日）に、横浜ＢＵＮＴＡＩ（神奈川県横浜市）で開催されます「マイナビ PRESENTS バドミントンＳ/Ｊ リーグ2025 TOP4 Tournament(https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/index.html)」に進み、総合優勝を目指します。
S/Ｊリーグでは、今シーズンも、最優秀選手賞（ＭＶＰ）・新人選手賞の選出、表彰を実施いたします。その概要を、以下の通りにお知らせいたします。
◆最優秀選手賞（ＭＶＰ）
定義：優勝チームの中で最も優秀であった選手
人数：男女各1名
正賞：盾
副賞：10万円
選出方法：投票
投票期間：3月3日(火)～9日(月)
投票者：監督（男子チーム12名・女子チーム12名）、メディア
投票・集計方法：
・ボルダ法 ・候補者の中から、1位～3位へ選好投票
・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計
受賞者発表：3月11日(水) ホームページ、協会SNSにて発表予定
◆新人選手賞
定義：シーズンを通して新人選手・内定選手の中で最も優秀であった選手
人数：男女各1名
正賞：盾
選出方法：投票
投票期間：3月3日(火)～9日(月)
投票者：監督、メディア、選手（キャプテン）、ファン
投票・集計方法：
各票の割合・・・監督・メディア： 50％ ／ 選手： 30％ ／ ファン：20％
■監督・メディア：ボルダ法
・候補者の中から、1位～3位へ選好投票
・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計
■選手：ボルダ法
・候補者の中から、1位～3位へ選好投票
・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計
■ファン：ＳＮＳにて、1名選択する形式
・候補者の中から、1名のみ選択し投票
・各選手の合計得点を集計
受賞者発表：3月11日(水) ホームページ、協会SNSにて発表予定
◆新人選手賞の候補選手
条件：
１.新人選手もしくは内定選手
２.これまで受賞歴がない選手
３.3試合以上に出場した選手
競技成績： 上記条件をクリアした選手の勝率を算出し、上位5名程度をリスト化
※同率の場合は出場数が多い選手が上位となる
＜男子候補選手(暫定)＞ ※レギュラーシーズン終了時点
1位 西 大輝(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/biprogy/3.html)／BIPROGY／0.750
2位 内野 陽太(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/kanazawa-gakuin-club/4.html)／金沢学院クラブ／0.667
松川 健大(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/hitachi-information/6.html)／日立情報通信エンジニアリング／0.667
3位 吉田 翼(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/tonami/0.html)／トナミ運輸／0.600
＜女子候補選手(暫定)＞ ※レギュラーシーズン終了時点
1位 中出 すみれ(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/biprogy/9.html)／BIPROGY／0.800
平本 梨々菜(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/gifu-bluvic/17.html)／岐阜Bluvic／0.800
2位 青木 もえ(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/act-saikyo/4.html)／ACT SAIKYO／0.600
山北 眞緒(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/ntt-east/5.html)／ＮＴＴ東日本／0.600
◆メディアの皆さまの投票方法
メディアの皆さまの投票方法は、TOP4 Tournament終了後に、プレスリリースにてご案内いたしま す。プレスリリース内に投票フォームURLを掲載いたしますので、報道関係の皆さまにおかれましては、メディア投票へご協力いただけますよう、お願い申し上げます。
◆ファンの皆さまの投票方法（新人選手賞）
ファンの皆さまの投票方法のご案内は、TOP4 Tournament終了後に、協会SNS（X・Instagram）にてご案内いたし ます。報道関係の皆さまにおかれましては、本件の周知にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。