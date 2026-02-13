バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 最優秀選手賞（ＭＶＰ）・新人選手賞に関するご案内

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）からのお知らせです。

11月1日よりスタートしました「バドミントンS/Ｊリーグ2025」も、2月1日の京都大会、熊本大会をもちまして、無事レギュラーシーズンの全日程が終了いたしました。

そして、各ブロックの上位2チームが、2026年2月28日（土）と3月1日（日）に、横浜ＢＵＮＴＡＩ（神奈川県横浜市）で開催されます「マイナビ PRESENTS バドミントンＳ/Ｊ リーグ2025 TOP4 Tournament(https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/index.html)」に進み、総合優勝を目指します。

S/Ｊリーグでは、今シーズンも、最優秀選手賞（ＭＶＰ）・新人選手賞の選出、表彰を実施いたします。その概要を、以下の通りにお知らせいたします。

◆最優秀選手賞（ＭＶＰ）

定義：優勝チームの中で最も優秀であった選手

人数：男女各1名

正賞：盾

副賞：10万円

選出方法：投票

投票期間：3月3日(火)～9日(月)

投票者：監督（男子チーム12名・女子チーム12名）、メディア

投票・集計方法：

・ボルダ法 ・候補者の中から、1位～3位へ選好投票

・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計

受賞者発表：3月11日(水) ホームページ、協会SNSにて発表予定

◆新人選手賞

定義：シーズンを通して新人選手・内定選手の中で最も優秀であった選手

人数：男女各1名

正賞：盾

選出方法：投票

投票期間：3月3日(火)～9日(月)

投票者：監督、メディア、選手（キャプテン）、ファン

投票・集計方法：

各票の割合・・・監督・メディア： 50％ ／ 選手： 30％ ／ ファン：20％

■監督・メディア：ボルダ法

・候補者の中から、1位～3位へ選好投票

・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計

■選手：ボルダ法

・候補者の中から、1位～3位へ選好投票

・加算得点は【1位⇛5点／2位⇛3点／3位⇛1点】とし、各選手の合計得点を集計

■ファン：ＳＮＳにて、1名選択する形式

・候補者の中から、1名のみ選択し投票

・各選手の合計得点を集計

受賞者発表：3月11日(水) ホームページ、協会SNSにて発表予定

◆新人選手賞の候補選手

条件：

１.新人選手もしくは内定選手

２.これまで受賞歴がない選手

３.3試合以上に出場した選手

競技成績： 上記条件をクリアした選手の勝率を算出し、上位5名程度をリスト化

※同率の場合は出場数が多い選手が上位となる

＜男子候補選手(暫定)＞ ※レギュラーシーズン終了時点

1位 西 大輝(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/biprogy/3.html)／BIPROGY／0.750

2位 内野 陽太(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/kanazawa-gakuin-club/4.html)／金沢学院クラブ／0.667

松川 健大(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/hitachi-information/6.html)／日立情報通信エンジニアリング／0.667

3位 吉田 翼(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/men/tonami/0.html)／トナミ運輸／0.600

＜女子候補選手(暫定)＞ ※レギュラーシーズン終了時点

1位 中出 すみれ(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/biprogy/9.html)／BIPROGY／0.800

平本 梨々菜(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/gifu-bluvic/17.html)／岐阜Bluvic／0.800

2位 青木 もえ(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/act-saikyo/4.html)／ACT SAIKYO／0.600

山北 眞緒(https://www.sj-league.jp/team_playerinfo/team/2025/women/ntt-east/5.html)／ＮＴＴ東日本／0.600

◆メディアの皆さまの投票方法

メディアの皆さまの投票方法は、TOP4 Tournament終了後に、プレスリリースにてご案内いたしま す。プレスリリース内に投票フォームURLを掲載いたしますので、報道関係の皆さまにおかれましては、メディア投票へご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

◆ファンの皆さまの投票方法（新人選手賞）

ファンの皆さまの投票方法のご案内は、TOP4 Tournament終了後に、協会SNS（X・Instagram）にてご案内いたし ます。報道関係の皆さまにおかれましては、本件の周知にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。