¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È ¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¡¢ÀôÂçÄÅ»Ô¿©°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ì£³Ð¤Î·ÁÀ®¤äÀ¸³¶¤Î¿©½¬´·¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÆýÍÄ»ù´ü¤Î¿©°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿©°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ»Ô¤Î¸øÎ©¤Î½¢³ØÁ°»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Å¤ß¤ó¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢ËÜ»Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸øÎ©±à¤Ç¤Î¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2·î17ÆüÄó¶¡³«»Ï¡ª¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤ª¤Å¤ß¤ó¥Ñ¥ó¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ»Ô¤Î¸øÎ©±à¤Ç¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÊ´Æþ¤ê¤Î¡Ö¤ª¤Å¤ß¤ó¥Ñ¥ó¡×¤ò·î2²óÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î17Æü¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤Å¤ß¤ó¡×¤Î¾Æ¤°õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Å¤ß¤ó¥Ñ¥ó¤Ï¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Å¤ß¤ó¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃæÄÍÍ³»Ò»á¤ä¡¢±©±ÈÌî»Ô¤Û¤«ÂçºåÉÜ²¼¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Þ¥À¥à¡¦¥èー¥³¤ä¥È¥ë¥Æ¥£¥è¥ó¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍÎ²Û»Ò¤Î¤ªÅ¹¡ÖFLOUR¡Ê¥Õ¥é¥ïー¡Ë¡×¤È¡¢ËÜ»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î¡Ö½Õ¤èÎø¡×¡¢º½Åü¤Ë¤Ï¤¤ÓÅü¡¢Ìý¤ÏÊÆÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1ºÐ»ù¤Ç¤â¤«¤¸¤ê¼è¤ê¤ÈÒòÓð¤¬¤Ç¤¤ë¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈÊÆÊ´¤Î³ä¹ç¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¤ª¤Å¤ß¤ó¤Î¾Æ¤°õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¶â²êÊÆ¤È¡¢ÏÂ¿©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µë¿©
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÎ©±à¤È°ìÉô¤ÎÌ±´Ö±à¤Îµë¿©¤Ç¤Ï¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¡Ö¶â²êÊÆ¡×¤ò
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â²êÊÆ¤ÏÀºÇòÊÆ¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB₁¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯¡¢
Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éû¿©¤ÏÏÂ¿©Ãæ¿´¤Î¸¥Î©¤È¤·¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê
Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÆ¤äÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Î¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿©ÎÈ¤Î°ÂÄêÅª³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ»Ô¤ÈÇÀ¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÇÀ»³Â¼ÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü
ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃæÄÍÍ³»Ò»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÄ´ÍýÂÎ¸³¤ä¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÌ©¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊÝ°é»Î¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄÍ Í³»Ò¡¡¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡Ö¤Ï¤Ê¤ß¤º¤Yuu¡×ÂåÉ½
»ñ³Ê¡§¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢±ÉÍÜ»Î¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー
Ãø½ñ¡§¡ØÃæÄÍÍ³»ÒÀèÀ¸¤È50¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¶ä²Ï½ÐÈÇ¼Ë¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¡§NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë2ÅÙ½Ð±é¡¢µÔÂÔËÉ»ß³èÆ°¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÌ©Ãå¼èºàÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é
¤Ë¤¸¤¤¤í¥¯¥Ã¥¥ó¥°
¸øÎ©±à¤Î5ºÐ»ù¤¬¡¢¾Íè¤Î¼«Î©¤·¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢µë¿©¤ÎÄ´Íý
ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£º«ÉÛ¤È¤«¤Ä¤ªÀá¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î½Ð½Á¤òÌ£¸«¤·¤¿¤ê¡¢
ÀÚ´³Âçº¬¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¤È¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î
È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¤¤¤í¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°°¾¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ë
¹âÌîÆ¦Éå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´¥Êª¤Î¤è¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¬¤ë¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°
Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ë¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë
»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿©¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¸øÎ©±à¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é»Î¤Ø¤Î¿©°é¸¦½¤
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¿©¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢¤³¤É¤â¤Î¿©¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ä
¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ»Ô¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¤ÎÊÝ°é»Î¤Ë¸þ¤±¿©°é¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£µë¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤³¤É¤â¤È¿©¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊÝ°é»Î¤Î
À¼³Ý¤±¤äÂÐ±þ¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¬¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é»Î¼«¿È¤¬¿©¤Ë
´Ø¿´¤ò¤â¤Á¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¤³¤É¤â¤Î¾Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Î¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä
ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¡Ö¿©¤Î¼«Î©¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤é¿©¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò½Å¤Í¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä
ÊÝ°é»Î¤â´Þ¤á¤¿¿©°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿æ¤Ç¤¤ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¡¢²ÈÄí¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¿©¤Î
¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£