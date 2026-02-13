■■■2026年度 診療報酬改定セミナーを開催■■■
株式会社クレドメディカル（本社：大阪市淀川区、代表：志賀 嘉典）は、2026年2月20日（金）より、「2026年度診療報酬改定 改定項目解説セミナー」を開催いたします。診療報酬改定の答申資料をもとに、新設・変更された算定項目等の中から診療科目ごとに必要な情報を厳選し、いち早くお届けします。医師の方限定で参加費無料、オンデマンド配信で3月1日（日）まで繰り返しご視聴いただけます。
https://www.credo-m.co.jp/kaitei/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=2026sogo
2026年度（令和8年度）診療報酬改定の注目ポイントは？
2026年度（令和8年度）の診療報酬改定の注目ポイントとして、
・（新設）電子的診療情報連携体制整備加算
・（新設）特定機能病院等紹介患者受入加算
・（新設）物価対応料
・（変更）外来・在宅ベースアップ評価料I・II
・（変更）時間外対応加算
・（変更）情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
などが一例に挙げられますが、今回の診療報酬改定で新設された項目はもちろんのこと、見直しが行われた従来の項目も注視する必要があります。
「外来・在宅ベースアップ料の変更点をどう理解すればいいのか？」
「賃上げ水準をどのように達成したらいいのか？」
「医療DXに関わる新設項目について、何から変えていけばいいのか？」
このような診療報酬改定の理解を深めるためのセミナーです。
～株式会社クレドメディカルの診療報酬改定セミナーの特徴～
・診療科目に特化しているから、無駄な情報が入ってこない
内科・整形外科・耳鼻咽喉科・小児科・皮膚科・眼科の6科目にて実施
5月以降は脳神経外科・泌尿器科・在宅も追加し計9科目にて実施いたします。
各診療科目に精通した医療経営コンサルタントが登壇いたします。
・無料で3回のセミナーに参加できる（医師限定）
通常、有料で提供される内容を、完全無料で
全3回シリーズすべてにご参加いただけます。
1度のお申し込みで3回分の充実した内容をお届けします。
・期間内はいつでも見直し可能で見放題
忙しい診療の合間に、ご都合の良いタイミングで何度でも視聴可能です。
【セミナー開催概要】
イベント名：「2026年度診療報酬改定 改定項目解説セミナー」
開催日時：2026年2月20日（金）10:00 ～ 2026年3月1日（日）23:59
開催形式：WEBセミナー（オンデマンド配信）
参加資格：無料
申込〆切：2026年2月26日（木）12:00
主催：株式会社クレドメディカル
https://www.credo-m.co.jp/kaitei/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=2026sogo
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、後日視聴用のURLをお送りします。
※診療報酬改定の最新情報をアップデートしてお届けするため、本セミナーを含めて計3回の開催を予定しております。※本セミナーにお申込いただいた先生方には、残り2回のセミナーにも申込不要・無料でご参加いただくことが可能です。
今後のセミナー開催予定
診療報酬改定解説セミナー：3月27日（金）～4月5日（日）開催【予定】
…特に注目したい算定項目、点数および施設基準について解説します。算定に向けた準備にお勧めのセミナーです。
診療報酬改定詳報セミナー：5月開催【予定】
…疑義解釈資料等の内容も含めた最新情報をお届けします。情報のアップデートに最適なセミナーです。
https://www.credo-m.co.jp/kaitei/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=2026sogo
※セミナー開催予定は予告なく変更となる場合がございます。
セミナー登壇者のご紹介
【耳鼻咽喉科】箱田 優輝
株式会社クレドメディカル
マネージャー・耳鼻咽喉科部門責任者
【皮膚科】中角 晃士
株式会社クレドメディカル
チーフ経営コンサルタント
【整形外科】中川 淳一朗
株式会社クレドメディカル
マネージャー・整形外科部門責任者
【小児科】多田 遼祐
株式会社クレドメディカル
マネージャー・小児科部門責任者
【内科】池田 亮午
株式会社クレドメディカル
マネージャー・内科部門責任者
【眼科】西條 弘展
株式会社クレドピクシス
（株式会社クレドメディカル・グループ企業）
代表取締役・眼科部門責任者
代表からのメッセージ
皆様はじめまして、株式会社クレドメディカル代表取締役の志賀嘉典と申します。
今回の改定率は本体改定率プラス3.09％と、数字だけを見れば前回を大きく上回る結果となりました。しかし、安心するのはまだ早いかもしれません。
期待されていた初・再診料の引き上げはほぼ見送られ、物価対応として新設された加算もわずか2点。一方で一般名処方加算は2点引き下げられ、実質的にはほぼ変わらない、あるいは期待を下回る結果となりました。
そのうえで、ベースアップ評価料を算定するかしないか、医療DXをどこまで進めるか、医師偏在対策・地域医療貢献にどこまで取り組むか、オンライン診療をどう活用するか、かかりつけ医機能をどこまで整備するか、長期投薬・リフィルにどう対応するか――今回の改定は「取る／取らない」「やる／やらない」の判断を迫られる項目が非常に多く、まさに「意思決定の局面」です。
同じ改定でも、選択次第でクリニック経営への影響は大きく分かれます。改定率の数字に惑わされず、ご自身の科目・医院の状況に合った判断をしていただくことが重要です。
診療報酬改定の内容を正しく理解し、今後の医院経営の適切な舵取りをするための一助として、本セミナーをお役立ていただけますと幸いです。より多くの先生方のご参加をお待ちしております。
株式会社クレドメディカルについて
株式会社クレドメディカルは主に診療所向けの経営コンサルティング事業を主力に、2011年の創業より総勢300名以上の院長先生と共に「社会性・永続性のある医院経営」を目指し、医院経営の課題解決や新たな挑戦へ取り組み等の伴走支援をさせていただいております。今回の診療報酬改定セミナーでは、医師の先生方と密にコミュニケーションを取り、クリニック現場を熟知している医療経営コンサルタントだからこそ分かる、診療報酬改定のポイントや注意点などをお届けしてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社クレドメディカル
本社所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目９－５ ＮＬＣ新大阪ビル
代表取締役：志賀 嘉典
設立： 2011年
事業内容： 医療機関を対象とした経営コンサルティング事業、各種セミナー事業、通信販売業務
HP：https://www.credo-m.co.jp
公式Xアカウント：https://twitter.com/credomedical
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC_M06t9kPIK0jPpVYZZUpEQ