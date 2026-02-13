「まねきや」運営の株式会社水野、福岡市「ソーシャルスタートアップ成長支援事業」へ寄附。CROSS FM番組企画を通じ、本日2月13日に福岡市役所にて寄附目録贈呈式を実施。社会課題解決への挑戦を支援。

株式会社水野

買取専門店「まねきや」を展開する株式会社水野（本社：東京都新宿区、代表取締役：水野 政行、以下「当社」）は、株式会社CROSS FM（代表取締役：堀江 貴文）の特別番組「ホリスペ」内でのチャリティ企画の趣旨に賛同し、福岡市が推進する「ソーシャルスタートアップ成長支援事業」への寄附を決定いたしました。

本日2026年2月13日（金）、福岡市役所において寄附目録贈呈式を執り行い、福岡市経済観光文化局の富田 雅志理事へ目録を贈呈したことをお知らせいたします。

贈呈式での記念撮影。

■ 寄附の背景と目的：持続可能な社会の実現に向けて

当社が運営する「まねきや」は、「売るはめぐる」をコンセプトにリユース事業を通じて「モノの価値を次世代へ繋ぐ」活動を行っています。

この「循環型社会の実現」というビジョンは、社会課題の解決をビジネスで持続可能にする「ソーシャルスタートアップ」の理念と深く共鳴するものです。

昨年12月、CROSS FMの特別番組「ホリスペ」にて実施されたチャリティ企画を通じ、地域社会の未来を形作る支援を検討してまいりました。

その結果、行政として全国をリードするスタートアップ支援を展開し、ふるさと納税を活用して社会課題解決を後押しする福岡市の取り組みに賛同し、今回の寄附に至りました。

■ 寄附目録贈呈式の概要

本日行われた贈呈式では、当社およびCROSS FMより、福岡市のスタートアップ支援に対する期待と、地域活性化への想いをお伝えいたしました。

日時： 2026年2月13日（金） 12:30 ～ 13:00

場所： 福岡市役所 15階 1501会議室

出席者：

株式会社水野（まねきや）

株式会社CROSS FM

福岡市経済観光文化局 理事 富田 雅志 氏

■ 支援対象：福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業

本寄附金は、福岡市が令和7年度より注力している「ふるさと納税を活用したソーシャルスタートアップ成長支援事業」に活用されます。本事業は、社会課題の解決（ソーシャルインパクト）と経済的成長の両立を目指す企業を公募し、その成長を伴走支援するものです。

当社は、この支援を通じて、新たな価値を創造する起業家たちが活躍し、より良い社会が実現されることを期待しています。

■ 株式会社水野（まねきや）について

「まねきや」は、価値あるお品物をプロの目で見極め、次に必要とされる方へと繋ぐ買取専門店です。私たちはリユースを「賢い選択」として定着させ、地球環境と社会に貢献することを目指しています。

■株式会社水野 について

大手買取専門店のFC1号店を経て、2021年6月よりオリジナルブランド「高価買取専門店まねきや」の運営を開始。上質なモノが身近にある循環型の社会の実現を目指し、まねきやを全国に展開。高価買取専門店を通じ、価値あるモノがより多くの人に届くよう、株式会社水野は日常にリユースのある未来を創造していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社水野

代表者：代表取締役社長 水野 政行

所在地：

＜東京本社＞東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング 新館8F

＜大阪本社＞大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3階

創業：2008年9月1日

資本金：9,325万円

売上高：35億8千万円（第16期：2023年7月～2024年6月）

従業員：80名（2025年4月1日現在）

事業内容：

・高価買取専門店まねきやの運営

関東地区：銀座本店、上野御徒町店、横浜本店、つくば研究学園駅前店、西友楽市守谷店

関西地区：梅田本店、あべの店、阪急梅田三番街店、心斎橋店、心斎橋本店、高槻店、京都四条本店

東海地区：名古屋栄本店、静岡本店

九州地区：福岡六本松本店

・シャネル / リユース専門店CO&COの運営

東京地区：銀座イグジットメルサ店

・マネオクの運営

会社HP： https://miduno.jp/(https://miduno.jp)

まねきや公式サイト： https://manekiya.shop/

福岡市 令和７年度ふるさと納税を活用した福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業(https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/socialhojyokinn-r7nd.html)