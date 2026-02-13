¶å½£È¯¡¦½Õ¤á¤¯¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¤Ë½¸¹ç¡¡Âè83²ó ½Õ¤Î¶å½£Êª»ºÅ¸
¶å½£³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¤«¤é¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç½Õµ¤Ê¬Ëþ³«¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¿ä¤·¡×¤Î¶å½£Êª»ºÅ¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£93Å¹¤¬½¸¹ç¤·¡¢ÄêÈÖ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ä¹©·ÝÉÊ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¿ä¤·¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â¤¤¤Á¤´
¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¡£
¡Ú½éÅÐ¾ì¡Û Á°È¾¡ÎÊ¡²¬¡Ï¥«¥ï¥«¥Ä¥Õ¥¡ー¥à
¤´¤í¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¿¥ë¥È¡Ê1Âæ¡¢Ä¾·ÂÌó18cm¡Ë5,400±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê10Âæ
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¿¥ë¥È¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê1¸Ä¡¢Ä¾·ÂÌó7cm¡Ë843±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê200¸Ä
µÜºêÌÃ²Û¤Î¤Áー¤º¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡£À¸ÃÏ¤È¥Áー¥º¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¡£
¡Ú½éÅÐ¾ì¡Û Á°È¾ ¡ÎµÜºê¡Ï²Û»Ò¹©Ë¼¤½¤é¤¤¤í¡¿¤¤¤Á¤´¤Î¥Áー¥º¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê1¸Ä¡Ë251±ß
µÜºê¸©»ºçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£
ÄÌ´ü ¡ÎµÜºê¡ÏÆî¹ñ¥×¥ê¥ó¡¿À¸¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¥½¥Õ¥È¡Ê1¸Ä¡Ë864±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê100¸Ä
¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢´Å¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
Á°È¾ ¡ÎÄ¹ºê¡Ï¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¡¿çõ¤ÎÀÐ¾ö¥·¥ç¥³¥é¡Ê¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º1¸Ä¡¢Ìó300g¡Ë2,376±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê50¸Ä
´°½Ï¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÈÇ»¸ü¥Ð¥¿ー¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡£
ÄÌ´ü ¡ÎÊ¡²¬¡Ï¥³¥³¥¸¥§¥éー¥È¡¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É¡ÊÎäÅà¡¢1¸Ä¡¢Ä¾·ÂÌó5cm¡Ë 486±ß
·§ËÜ¸©»º¤â¤ÁÊÆ¤ÎÂçÊ¡¤ÈÂçÎ³¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Ù¤Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
Á°È¾¡Î·§ËÜ¡Ï ÊÆÇòÌßËÜÊÞ¡¿¤ª¤Ã¤¤Ê¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡Ê1¸Ä¡Ë 501±ß
¥Ð¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥É¥ë¥Á¥§¤ò¤¢¤Þ¤ª¤¦¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾ ¡ÎÊ¡²¬¡Ï ¥ª¥¹¥Ô¥¿ー¥ì¡¿¥¹¥Õ¥©¥ê¥¢¥Æ¥Ã¥é ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¢¤Þ¤ª¤¦ ¡Ê1¸Ä) 481±ß
»åÅç»º¤Î¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò»ÈÍÑ¡£´Å¤ß¤È¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¡£
¡ÎÊ¡²¬¡Ï »åÅçÀµ¥¡¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê1ËÜ¡¢270ml¡Ë 1,512±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê¸ÂÄê50ËÜ
¸½ÃÏ¤ÎÌ£¤ò½ÐÍè¤¿¤Æ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¡¡¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï³ÆÆüÊÄ¾ì1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç
¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤ÆÚ¹ü·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤Ë³ïÀá¤Î¥³¥¯¡£¹õÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤ä»Ø½É»³Àî»ºËÜ¸ÏÀá¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¼¯»ùÅç¤ò´¶¤¸¤ë°ìÇÕ¡£
¡Ú½éÅÐ¾ì¡Û Á°È¾¡Î¼¯»ùÅç¡ÏTAKETORA¡¿»§Ëà¤È¤ó¤³¤ÄÁ´Éô¤Î¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê1ÇÕ¡Ë 1,430±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê100ÇÕ¡¡
¸åÈ¾¡ÎÄ¹ºê¡ÏÃæ²ÚÎÁÍý ²¦Äá¡¿³¤Á¯¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡Ê1ÇÕ¡Ë2,420±ß
¶å½£³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á
ÄÌ´ü ¡ÎÄ¹ºê ¡Ï´äºêËÜÊÞ
¹õ¥È¥ê¥å¥Õ³Ñ¼Ñ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡ÊÎäÅà¡¢1¸Ä¡Ë981±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê50¸Ä¡¡¥È¥ê¥å¥Õ¤¬¹á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¡£
Ä¹ºê³Ñ¼Ñ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡ÊÎäÅà¡¢1ÂÞ¡¢5¸ÄÆþ¡Ë2,951±ß
Á°È¾¡ÎÊ¡²¬¡ÏÊ¡ÂÀÏº¡¿¤á¤ó¤¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥×¥ìー¥ó¡Ê1ËÜ¡Ë441±ß¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¡Ê1ËÜ¡Ë540±ß¡¢¤á¤ó¤¿¤¤¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×¡Ê1ËÜ¡Ë540±ß
ÄÌ´ü¡ÎÊ¡²¬¡Ï¤«¤µ¤Î²È¡¿Çß¥ö»ÞÌß¡Ê1Êñ¡¢5¸ÄÆþ¡Ë901±ß
¤è¤â¤®Çß¥ö»ÞÌß¡Ê1Êñ¡¢5¸ÄÆþ¡Ë901±ß¡¡¢¨2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü¸ÂÄê50Êñ¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1Êñ¸Â¤ê
Á°È¾¡Î·§ËÜ¡ÏÇò¿åÇµÂ¢¡¿¤¢¤«µíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¥¹¥Æー¥½Å¡Ê1ÀÞ¡Ë2,160±ß
Á°È¾¡ÎÄ¹ºê¡Ï³¤»º¹©Ë¼ Çß¤Î¤ä¡¿Ä¹ºê»º¤µ¤Ð¼÷»Ê¤ÈßÕ¤ê¤µ¤Ð¼÷»Ê¡Ê1ÀÞ¡¢³Æ5ÀÚ¡Ë2,160±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê100ÀÞ
¸åÈ¾¡Îº´²ì¡Ï¥«¥¤¥íÆ²¡¿º´²ìµíÀÖ¿È¥¹¥Æー¥¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,268±ß
¡Ú½éÅÐ¾ì¡Û¸åÈ¾¡Î¼¯»ùÅç¡ÏºùÅç³¥´³¤·²È ¤»¤¤¤»¤ó¡¿ºùÅç³¥´³¤·½ÏÀ®³¤Á¯ÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,160±ß¡¡³ÆÆü¸ÂÄê50ÀÞ
¸åÈ¾¡ÎÂçÊ¬¡ÏèßÅ·Ï°¡¿ÆüÅÄ¾Æ¤¤½¤Ð¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë898±ß
¸åÈ¾¡Î·§ËÜ¡Ï¤â¤Ê¤ê¤ª¡¿¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¿Í·Á¾Æ¤¡Ê1¸Ä¡Ë331±ß¡¡¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¦¤¤¤â¤Û¤«
Á°È¾¡Î¼¯»ùÅç¡Ï¤Æ¤ó¤²¤ó¡¿²Ð»³ÇòÅÚÀö´éÎÁ Kingo Kingo¡Ê110g¡ß3ËÜ¡¢Ë¢Î©¤Æ¥Í¥Ã¥È¡Ë7,920±ß¡¡¸ÂÄê30¥»¥Ã¥È
¸åÈ¾¡ÎÂçÊ¬¡Ï¤Ù¤Ã¤×ÃÝºÙ¹©¤â¤ê¤°¤Á¡¿È¬¤ÄÌÜ¼ê¤Ä¤Ï¶¡¡49,500±ß¡¡¸ÂÄê2ÅÀ
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¤½¤´¤¦¡¡¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ¡¡