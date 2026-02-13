なぜ韓国人気ブランドは”歩く広告”を選んだのか？「GASH」が仕掛ける「10秒スキンケア新習慣」の裏側に迫る。

株式会社AGES

今回、私たち「歩く広告！アドマン」をご活用いただきました、韓国発の次世代スキンケアブランド「GASH」の日本正規販売代理店PRご担当者、大場様にお話を伺いました。「10秒のスマートなケア*¹」で、効率的なスキンケア習慣を提案し、韓国で社会現象を巻き起こした革新的な製品の魅力と、日本市場におけるプロモーション戦略、そしてなぜアドマンを選んでいただけたのか、その背景に迫ります。

*¹肌に塗布する時間

【ある革新的ブランドとの出会い】

私たち「歩く広告！アドマン」は、日々、様々な企業様の熱い想いを背負って街を歩いています。

その中でも、今回ご紹介するクライアント様との出会いは、私たちにとって非常に刺激的で、広告の未来を考える上で大きな示唆を与えてくれるものでした。

そのブランドの名は「GASH」。

韓国で誕生し、美容トレンドの発信地である「オリーブヤング」でマスクパック部門第1位(2025年10月)を獲得。

TBSのニュース番組「Nスタ」では”タイパコスメ”の象徴として特集されるなど、今、美容業界で最も熱い視線を集める次世代スキンケアブランドです。

彼らが掲げるのは「10秒スキンケア新習慣」という、これまでの常識を覆す革新的なコンセプト。

私たちは、この革新的なブランドが、なぜ日本本格上陸という重要な局面で、数ある広告媒体の中から、私たち「アドマン」を選んでくださったのか。

その理由を探るべく、日本正規販売代理店PRご担当者である大場様にお話を伺いました。

この記事は、単なる製品紹介ではありません。

一つのブランドが持つ哲学、そして現代におけるリアルなコミュニケーションのあり方を問う、貴重なインタビューの記録です。

【「パックを待つ時間がないのが、本当に楽」――GASH誕生の背景】

まず私たちが知りたかったのは、GASHというブランドが、なぜ「10秒」という圧倒的な時短にこだわったのか、その原点でした。

大場様は、ご自身の驚きと共に、その背景を語ってくださいました。

「正直に言うと、私自身はこれまで、夜にシートマスクを貼って10分、20分待つ時間を、それほど苦に感じたことがありませんでした。スキンケアとは、そういう時間も楽しむものだと思っていたからです。しかし、韓国の消費者レビューを調査した際に、衝撃を受けました。『パックを待つ時間がないのが、本当に楽』『この時短はすごい』という声が、驚くほど多く寄せられていました」

美意識が非常に高い韓国の女性たちでさえ、日々のスキンケアにかかる時間を”負担”と感じ、その解決策を切実に求めていた。

そのリアルな声こそが、GASHの開発思想の根幹にあるのだと、大場様は確信したと言います。

美しくありたい。

でも、時間は有限。

この普遍的なジレンマに対し、GASHは「最高への絶え間ない問題提起」というブランド理念に基づき、「10秒で、シートマスクを使った後のような満足感を」という、極めて挑戦的なゴールを設定したのです。

【「これは、もはや泡ではない」――10秒ケアを支える特許技術】

インタビュー中、大場様は「百聞は一見に如かずなので」と言いながら、実際にGASHの製品を手に取り、その場で実演してくださいました。

そこで私たちが目撃したのは、これまでの「泡パック」の常識を覆す、驚くべき光景でした。

「一般的な泡タイプの製品は、水分が多く、肌に乗せるとすぐに垂れてしまうものが少なくありません。しかし、GASHの泡は全く違います」

そう言って、大場様は手の甲にこんもりと泡を出し、手を逆さに向けました。

しかし、その濃密な泡は、重力に逆らうようにピタリと手の甲に留まり、一滴たりとも落ちません。

「この”落ちない濃密泡”こそが、GASH独自の特許技術『Air Bubble CDS Mask 技術』の真髄です。きめ細かい泡が美容成分*²をたっぷりと抱え込み、肌に均一に密着する。そして、ここからがGASHの面白いところなのですが…」

*²ナイアシンアミド、アデノシン、メドウフォーム種子油、グリセレス-26、エチルヘキシルグリセリン（全て整肌成分）

大場様はそう言うと、泡を広げた上から、もう片方の手のひらで優しく押さえました。

すると、「シュワッ」という心地よい音と共に、あれほど濃密だった泡が、まるで幻だったかのように、一瞬で肌に消えていったのです。

「シートマスクのように”放置”する必要はありません。ハンドプレスで泡が弾け、肌にすっと馴染んでいく。この間、わずか10秒*¹。角質層のすみずみまで潤いに満ちたような、新しい感覚です。これこそが、GASHが提供する”バブル体験”なのです」

この一連のプロセスは、ただ新しいだけでなく、スキンケアの本質を捉えています。

従来のマスクが成分を肌表面に「置く」ものであったのに対し、GASHは特許技術の泡がクッションとなり、美容成分*²を角質層まで届けるようサポート。

肌に吸い付くように馴染むからこそ、わずか10秒*¹のお手入れで、使用感による高い満足感が得られるのです。

【あなたの「10秒」を最適化する、肌悩みに応える4つの答え】

GASHの「エアバブルCDSマスク」シリーズは、すべての現代人の肌悩みに寄り添うため、それぞれ異なる美容成分を配合した4つの製品ラインアップを展開しています。

あなたのライフスタイルやその日の肌状態に合わせて、最適な「10秒ケア」を選ぶことができます。

【GASH エアバブルCDSマスク】 ＜ハリ・弾力ケアのスタンダード＞

全ての始まりとなった、ブランドの象徴的なアイテム。

ラクトコラーゲン*³が配合されており、肌にハリと弾力を与え、引き締まった印象へ導きます。

初めてGASHを試す方、年齢と共に変化する肌のコンディションが気になり始めた方におすすめの、基本の一本です。

*³加水分解コラーゲン、ラクトフェリン、グリシン、セリン、グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、アラニン、リシン、アルギニン（全て保湿成分）

【GASH エアバブルCDSマスク P MELAゼロ】 ＜くすみ・透明感ケア＞

「最近、肌がどんよりして見える」「クリアな印象が欲しい」。

そんな声に応えるのが、ビタミン*⁴を集中的に配合しており、オレンジのボトルです。

高含有の11種のビタミン*⁴と、独自のメラゼロ配合（肌コンディショニング成分）により、乾燥によるくすみが気になる方、キメを整えて透明感*⁵のある肌を目指します。

*⁴ナイアシンアミド 、ナイアシン、リボフラビン、ビオチン、シアノコバラミン、アスコルビン酸、パントテン酸Ca、チアミンＨＣｌ、葉酸、ピリドキシン、フェルラ酸 （全て整肌成分）

*⁵潤いを与えた肌表面のキメが整った肌印象のこと

「『透明感』*⁵という言葉は、もともと薬機法で『美白』という表現が使えなくなったことから生まれた、という背景もあるんです」と、大場様は業界の裏話も交えながら、分かりやすく説明してくださいます。

【GASH エアバブルCDSマスク トリプルSリペア】 ＜ゆらぎがちな肌のための集中ケア＞

季節の変わり目やストレス、マスク生活などで、デリケートに傾きがちな肌のための”お守り”のようなアイテム。

シカ成分*⁶を配合したWアプローチで、外部刺激によってゆらぎがちな肌をやさしく整えます。

乾燥などで荒れがちな肌を、なめらかですこやかな状態に保つためのパートナーです。

*⁶ツボクサ葉水、ツボクサエキス （全て保湿成分）

【GASH エアバブルCDSマスク U V-アクアボム】 ＜集中保湿・乾燥ケア＞

「何を塗っても乾燥する」「内側から乾いている感じがする」。

そんな深刻な乾燥肌に、みずみずしいうるおいを届けるのが、シルバーのボトルです。

高純度のヒアルロン酸Na （肌コンディショニング成分）を配合し、肌に濃密なうるおいをチャージ。

みずみずしさを長時間キープします。

特に乾燥が気になる季節や、エアコンによるダメージを受けた肌に最適です。

GASHのスタッフの間では、その日の肌状態に合わせて複数の製品を使い分ける「2本使い」も楽しまれているといいます。

例えば、基本の保湿としてシルバーの「U V-アクアボム」を顔全体に使い、特に肌荒れが気になる部分にはグリーンの「トリプルSリペア」を重ね付けする。

このように、自分だけの最適なケアを、すべて10秒という手軽さでカスタマイズできるのも、GASHならではの魅力です。

【なぜGASHは、”歩く広告”を選んだのか？】

インタビューの核心、私たちが最も聞きたかった質問を、いよいよ大場様に投げかけました。

「なぜ、数ある広告媒体の中から、私たち『アドマン』を選んでいただけたのでしょうか？」

大場様は、少し考える素振りを見せた後、明確な言葉でその理由を語り始めました。

「GASHが提供するのは、”10秒*¹泡パック”という、これまでにない新しい体験です。この未知の体験価値を伝えるには、Webサイトのバナー広告や雑誌の広告だけでは不十分だと考えました。私たちは、人々の日常空間に直接お邪魔し、『え、何あれ？』という純粋な好奇心から始まる、リアルな接点を作りたかったのです」

GASHは、ただ製品情報を伝えるだけでなく、その先進性を「体験」として届けたい、と考えていました。

その想いと、「アドマン」が持つ特性が見事に合致したのです。

「アドマンは、大型モニターを背負ったスタッフが、街中を歩く広告サービスです。通行人と同じ目線、同じスピードで歩くことで、自然と視界に入り、強い印象を残すことができます。大型の屋外広告が”風景”として見過ごされてしまうのとは対照的に、人の動きとともに情報が拡散されるアドマンは、『思わず二度見してしまう』『写真を撮りたくなる』という体験型広告です。この体験こそが、SNSでの自然な拡散を生み、GASHがまだ出会えていない多くの方々に情報を届ける鍵になると期待しました」

実際に、若者のトレンド発信地である池袋、渋谷、原宿、新宿といった主要エリアでアドマンを展開した際には、通行人から大きな反響があったと言います。

「『10秒*¹泡パック』という聞き慣れない言葉が、人々の心にフックとしての役割を果たし、『あれは何だろう？』と多くの方が足を止め、関心を示してくださいました。GASHさんのクリエイティブ戦略と、アドマンが持つリアルな訴求力が、最高の形で相乗効果を生み出してくれたと感じています」

【GASHが拓く、スマート美容の未来】

GASHが提案するのは、単なるスキンケア製品ではありません。

それは、「時間」と「心の余裕」という、現代人にとって最も価値のあるリソースを生み出す、新しいライフスタイルそのものです。

「パックを待つ時間がないのが本当に楽」

韓国の消費者が熱狂したこの価値は、日本で多忙な日々を送る私たちにとって、より一層大きな意味を持つはずです。

- 10秒*¹でスキンケアが完了すれば、朝の貴重な数分を、コーヒーをゆっくり味わう時間に変えられます。- 10秒*¹でスキンケアが完了すれば、夜、疲れ果てて帰宅しても、美しさを諦めることなく、すぐにベッドに入ることができます。- 10秒*¹でスキンケアが完了すれば、子供が母親のパック顔を怖がって泣き出す、という小さな悲劇も起こりません。

GASHがもたらすのは、肌の変化だけではない。

日々の生活の中に、小さな、しかし確かな”ゆとり”を創出すること。

私たちは、これこそがタイパ時代の「スマート美容」のあり方だと信じています。

韓国の「オリーブヤング」でマスクパック部門第1位(2025年10月)の実績と、独自の特許技術に裏打ちされた、10秒のスキンケアという新習慣。

賢く、美しく、そして、もっと自分の時間を大切にしたいと願う、すべてのあなたへ。

GASHと共に、未来の美容習慣を、今日から始めてみませんか。

