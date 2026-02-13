¶¨±É»º¶È¥°¥ëー¥×:¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ£´»ÔÄ®Â¼¡¦¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê½ñ¡×¤òÄù·ë
¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Åß·±É°ì¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§¾®¾¾ÅÄ À¶¡Ë¡¢ÉÙÎÉÌî»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ËÌ ÌÔ½Ó¡Ë¡¢ÆîÉÙÎÉÌîÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§¹â¶¶ ½¨¼ù¡Ë¡¢Àê´§Â¼¡ÊÂ¼Ä¹¡§ÅÄÃæ Àµ¼£¡Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ½÷ ÂÀ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡×¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§°Ë²ì Âç¸ç¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê½ñ¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¡¢¶¨±É»º¶È¥°¥ëー¥×¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÁÇºà¤òÄ´Ã£¤·À½Â¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¢¨Ìó63¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨Åö¼Ò¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤»°É©UFJ¥ê¥µー¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»»Äê¡Ë
ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢£´»ÔÄ®Â¼¤Î²ÈÄí¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ö¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê¶¨±ÉÊªÍýÅªºÆÀ¸Ë¡¡Ë¢¨£±¡×¤È¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¡Ö¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê²½³ØÅªºÆÀ¸Ë¡¡Ë¢¨£²¡×¤ÎÊýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¤Ä¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÆÀ¸PET¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¤¿°ûÎÁÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ë to ¥Ü¥È¥ë¡×¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡¡PET¥Ü¥È¥ë¤òÁªÊÌ¡¢Ê´ºÕ¡¢Àö¾ô¤·¡¢¹â²¹²¼¤ÇÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ëÊýË¡
*2¡¡PET¥Ü¥È¥ë¤òÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤·ÉÔ½ãÊª¤ò½üµî¡¦½Å¹ç¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤ÎPET¼ù»é¤ÈÆ±ÅùÉÊ¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ëÊýË¡
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÀê´§Â¼ Â¼Ä¹¡§ÅÄÃæ Àµ¼£»á¡¢ÆîÉÙÎÉÌîÄ® Ä®Ä¹¡§¹â¶¶ ½¨¼ù»á¡¢ÉÙÎÉÌî»Ô »ÔÄ¹¡§ËÌ ÌÔ½Ó»á¡¢ÃæÉÙÎÉÌîÄ® Ä®Ä¹¡§¾®¾¾ÅÄ À¶»á¡¢¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò Ì¤ÍèÁÏÂ¤Éô CSVÀïÎ¬ÉôÉôÄ¹¡§»°±º ÀµÇî»á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Åß· ±É°ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§°Ë²ì Âç¸ç»á
¡Ú¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥°¥ëー¥×³µÍ×¡Û
1985Ç¯ÀßÎ©¡£¡ÖÊ¬¤±¤ì¤Ð»ñ¸»¡¢º®¤¼¤ì¤Ð¤´¤ß¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅÔ»Ô¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëµ®½Å¤Ê¡ÖÅÔ»ÔÌýÅÄ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀÐÌý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éºÆ¤Ó¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ëµ»½Ñ¡×¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÀÐÌýÍ³Íè¤ËÈæ¤ÙÌó63¡ó¤Îºï¸º¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢
2018Ç¯¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¡¢¹©Äø¤Î°ìÉô¤ò¾Ê¤¯»ö¤Ç¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ÈºÆÀ¸¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖF to P¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æº£¸å¤âSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡Ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±»ñ¸»½Û´Ä¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨±É»º¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò/¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò/¶¨±ÉÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò/¶¨±É¥¨¥³¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò/Åìµþ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÅù¤Î·×9¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ15¹©¾ì32µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
