Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯02·î09¤Ë¡ÖÈù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¤Î³µÍ×
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 29 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 16 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.9% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£MCC¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿·ë¹çÀ¡¢°µ½ÌÀ¡¢Êø²õÀ¡¢°ÂÄêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤«¤é¡¢¾ûºÞ¤ä¥«¥×¥»¥ë¤Î°åÌôÉÊÀ½Â¤¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤À½ºÞ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëMCC¤ÎÃå¼Â¤ÊÉáµÚ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/microcrystalline-cellulose-mcc-market/110180
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Î³«È¯¤È³ÈÂç¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¤¤À¸»º¥³¥¹¥È¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£MCC¤ÎÀ½Â¤¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤à¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Êµ¡´ï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥½ー¥¹ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢µ¡Ç½ÊÌ¡¢¥°¥ìー¥ÉÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-110180
Åö¼Ò¤ÎÈù·ë¾½¥»¥ë¥íー¥¹¡ÊMCC¡Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ò¥½ー¥¹ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÌÚºà¥Ùー¥¹¤ÈÈóÌÚºà¥Ùー¥¹¡ÊÌÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚºà¥Ùー¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤µ¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢ËÉÙ¤Ê¸¶ºàÎÁ¶¡µëÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î65%¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÌô¶ÉÊý¡ÊUSP¡Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÌô¶ÉÊý¡ÊEP¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¡´Ø¡ÊEFSA¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Êµ¬À©¤ª¤è¤ÓÌô¶ÉÊý´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿ÌÚºà¥Ùー¥¹¥»¥ë¥íー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
