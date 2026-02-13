¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡ß¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿×¡×¤ò»ÏÆ°
2026Ç¯2·î13Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ß· ·òÂÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ß· ·òÂÀ¡¢https://www.leafworks.jp¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê2·î13Æü¡Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿×¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿×¤¬·Ç¤²¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢
¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅ»¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤ò¥¢ー¥È¤ËÊÑ¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£
¸»Î®¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡£
²»³Ú¡¢¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¡£
º®ÆÙ¤ÈÁÏÂ¤¤¬¸òº¹¤·¤¿»þÂå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage1¡Û
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê ― 90Ç¯Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÆ²ò¼á
90Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²áÅÏ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÌ¤Íè´¶¡£
¿×¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È±Ô¤µ¡É¤ä¡È¼Â¸³À¡É¤òÃê½Ð¤·¡¢¸½Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸½ºß¤Î¿³Èþ´ã¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¿×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
1¡¥ÆâÉô¹½Â¤¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀºÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ê¥ó¥°¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëåÌÌ©¤Ê¥¹¥¸Ä¦¤ê¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
90Ç¯Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î±ü¿¼¤¯¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¡£
ÆâÉô¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ëåÌÌ©¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Îµ±¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥æÇ¿é¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±
¿×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡ÖæÇ¿é¡Ê¤Ò¤¹¤¤¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÍè¤è¤ê¸û¶Ì¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¸¢°Ò¤äÀº¿ÀÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿æÇ¿é¡£
Îä¤¿¤¤¶âÂ°¤Î¼Á´¶¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëæÇ¿é¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈÅÁÅý¡¢Ì¤Íè¤ÈÎò»Ë¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò°ì¤Ä¤ÎÂ¤·Á¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÅªÈþ°Õ¼±¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿É½¸½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage2¡Û
¢£ Total Branding Designer¡ÃHIROYUKI HORINO
Ä¹¤¤Ç¯·î¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼´¤òÀÅ¤«¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¨¡¨¡
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ä¤Î½Å¤ß¤ä¼Á´¶¡¢¿¨¤ì¤¿¤È¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤º¤«¤Ê²¹ÅÙ¤Îº¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·Á¤Ë¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage3¡Û
¢£ Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¿×¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Makuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¦ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ÎÀè¹ÔÄó¶¡
¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
·ÇºÜURL¡§https://www.makuake.com/project/jin/
½é²óÀ¸»º¤Ï¸ÂÄê¿ôÎÌ¤È¤·¡¢»Ù±ç¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿×¤¬ÉÁ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
¿×¤¬ÉÁ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¤Ï¡¢
90Ç¯ÂåÆüËÜ¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î±Ô¤µ¡£
ÆâÉô¹½Â¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀºÌ©¤Ê¥é¥¤¥ó¡£
æÇ¿é¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÀ¡£
¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¡¢
Æü¾ï¤ò¥¢ー¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
¿×¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅ»¤¦¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸
https://jin.jewelry/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage4¡Û
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ß· ·òÂÀ
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡10,000,000±ß
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡2010Ç¯7·î6Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¢©520-0241 ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôº£·øÅÄ2ÃúÌÜ10-4
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡ 077-535-9027
FAX¡¡¡¡¡¡¡¡ 077-535-9029
URL¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.leafworks.jp
Email¡¡¡¡¡¡ contact@leafworks.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Web¥µー¥Ó¥¹³«È¯ / EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä / IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ß· ·òÂÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ß· ·òÂÀ¡¢https://www.leafworks.jp¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê2·î13Æü¡Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿×¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿×¤¬·Ç¤²¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢
¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅ»¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤ò¥¢ー¥È¤ËÊÑ¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£
¸»Î®¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡£
²»³Ú¡¢¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¡£
º®ÆÙ¤ÈÁÏÂ¤¤¬¸òº¹¤·¤¿»þÂå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage1¡Û
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê ― 90Ç¯Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÆ²ò¼á
90Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²áÅÏ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÌ¤Íè´¶¡£
¿×¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È±Ô¤µ¡É¤ä¡È¼Â¸³À¡É¤òÃê½Ð¤·¡¢¸½Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸½ºß¤Î¿³Èþ´ã¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¿×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
1¡¥ÆâÉô¹½Â¤¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀºÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ê¥ó¥°¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëåÌÌ©¤Ê¥¹¥¸Ä¦¤ê¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
90Ç¯Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î±ü¿¼¤¯¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¡£
ÆâÉô¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ëåÌÌ©¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Îµ±¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥æÇ¿é¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±
¿×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡ÖæÇ¿é¡Ê¤Ò¤¹¤¤¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÍè¤è¤ê¸û¶Ì¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¸¢°Ò¤äÀº¿ÀÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿æÇ¿é¡£
Îä¤¿¤¤¶âÂ°¤Î¼Á´¶¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëæÇ¿é¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈÅÁÅý¡¢Ì¤Íè¤ÈÎò»Ë¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤ò°ì¤Ä¤ÎÂ¤·Á¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÅªÈþ°Õ¼±¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿É½¸½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage2¡Û
¢£ Total Branding Designer¡ÃHIROYUKI HORINO
Ä¹¤¤Ç¯·î¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼´¤òÀÅ¤«¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¨¡¨¡
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ä¤Î½Å¤ß¤ä¼Á´¶¡¢¿¨¤ì¤¿¤È¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤º¤«¤Ê²¹ÅÙ¤Îº¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·Á¤Ë¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage3¡Û
¢£ Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¿×¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Makuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¦ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ÎÀè¹ÔÄó¶¡
¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
·ÇºÜURL¡§https://www.makuake.com/project/jin/
½é²óÀ¸»º¤Ï¸ÂÄê¿ôÎÌ¤È¤·¡¢»Ù±ç¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿×¤¬ÉÁ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
¿×¤¬ÉÁ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¤Ï¡¢
90Ç¯ÂåÆüËÜ¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î±Ô¤µ¡£
ÆâÉô¹½Â¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀºÌ©¤Ê¥é¥¤¥ó¡£
æÇ¿é¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÀ¡£
¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¡¢
Æü¾ï¤ò¥¢ー¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
¿×¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅ»¤¦¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸
https://jin.jewelry/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341784/images/bodyimage4¡Û
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ß· ·òÂÀ
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡10,000,000±ß
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡2010Ç¯7·î6Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¢©520-0241 ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôº£·øÅÄ2ÃúÌÜ10-4
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡ 077-535-9027
FAX¡¡¡¡¡¡¡¡ 077-535-9029
URL¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.leafworks.jp
Email¡¡¡¡¡¡ contact@leafworks.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Web¥µー¥Ó¥¹³«È¯ / EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä / IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Õ¥ïー¥¯¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø