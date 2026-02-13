¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
HYTE¡¢Y60¥·¥êー¥º¸þ¤±RGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖLN60¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅçµÁÇ·¡Ë¤Ï¡¢HYTEÀ½PC¥±ー¥¹Y40¡¢Y60¡¢Y70¥·¥êー¥º¸þ¤±¡¢¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ëRGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥ÈHYTE Noodle LN60¤ò2026Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥Ñー¥ÄÀìÌçÅ¹¡¢³Æ¼ïECÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡HYTE Noodle LN60
HYTE Noodle LN60¤Ï¡¢Y40¡¢Y60¡¢Y70¥·¥êー¥º¸þ¤±RGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£40¸Ä¤â¤ÎRGB LED¤È¡¢¸÷¤òÈþ¤·¤¯³È»¶¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ËÀìÍÑ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë±è¤Ã¤ÆPC¥±ー¥¹Á´ÂÎ¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËºÌ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥±ー¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏLED¥¹¥È¥ê¥Ã¥×Ã±ÂÎ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ÎPCËÜÂÎ¤ä¥Ñー¥Ä¡¢¼þÊÕµ¡´ïÎà¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆNexus¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖNP50¡×¤ÈÄÉ²Ã¤ÎLED¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡ÖLS10¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¥ë¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎNP50¤ÈLN60¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢NP50¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤òºÇ¿·¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341164/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341164/images/bodyimage2¡Û
¢¡HYTE Noodle LN60À½ÉÊÆÃÄ§
¡¦Nexus Link¤Ç°ì³çÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½
HYTEÆÈ¼«¤ÎNexus¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ž¢NexusŽ£¤«¤éRGB LED¤ÎLED¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Nexus¥³¥ó¥È¥íー¥éーµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄNP50¡¢¤Þ¤¿¤ÏTHICC Q60¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤¬Ìµ¤¤¾ì¹çËÜÀ½ÉÊ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÈ¯Çä¾ÜºÙ¡Û
¢¡·¿ÈÖ
HYTE NOODLE LN60 Black
HYTE NOODLE LN60 White
¢¡È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î14Æü
¢¡¿ä¾©²Á³Ê(ÀÇ¹þ)
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¢¡À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸
https://www.links.co.jp/item/hyte-noodle-ln60/
¢¡¹â²òÁüÅÙ
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/HYTE-Noodle-LN60-13.zip
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤È¾ðÊó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ÅÄ
TEL¡§03-5812-6149 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
¹ØÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡±Ä¶ÈÉô
TEL¡§03-5812-5820 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¢¡HYTE Noodle LN60
HYTE Noodle LN60¤Ï¡¢Y40¡¢Y60¡¢Y70¥·¥êー¥º¸þ¤±RGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£40¸Ä¤â¤ÎRGB LED¤È¡¢¸÷¤òÈþ¤·¤¯³È»¶¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ËÀìÍÑ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë±è¤Ã¤ÆPC¥±ー¥¹Á´ÂÎ¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËºÌ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥±ー¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏLED¥¹¥È¥ê¥Ã¥×Ã±ÂÎ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ÎPCËÜÂÎ¤ä¥Ñー¥Ä¡¢¼þÊÕµ¡´ïÎà¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆNexus¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖNP50¡×¤ÈÄÉ²Ã¤ÎLED¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡ÖLS10¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¥ë¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎNP50¤ÈLN60¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢NP50¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤òºÇ¿·¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341164/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341164/images/bodyimage2¡Û
¢¡HYTE Noodle LN60À½ÉÊÆÃÄ§
¡¦Nexus Link¤Ç°ì³çÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½
HYTEÆÈ¼«¤ÎNexus¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ž¢NexusŽ£¤«¤éRGB LED¤ÎLED¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Nexus¥³¥ó¥È¥íー¥éーµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄNP50¡¢¤Þ¤¿¤ÏTHICC Q60¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤¬Ìµ¤¤¾ì¹çËÜÀ½ÉÊ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÈ¯Çä¾ÜºÙ¡Û
¢¡·¿ÈÖ
HYTE NOODLE LN60 Black
HYTE NOODLE LN60 White
¢¡È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î14Æü
¢¡¿ä¾©²Á³Ê(ÀÇ¹þ)
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¢¡À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸
https://www.links.co.jp/item/hyte-noodle-ln60/
¢¡¹â²òÁüÅÙ
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/HYTE-Noodle-LN60-13.zip
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤È¾ðÊó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ÅÄ
TEL¡§03-5812-6149 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
¹ØÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡±Ä¶ÈÉô
TEL¡§03-5812-5820 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø