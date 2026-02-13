¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
HYTE¡¢PCIe 5.0ÀÜÂ³ÂÐ±þ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É½ÄÃÖ¤¥é¥¤¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¿·¿§¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥ß¥ë¥¯¡ÖHYTE PCIE50 HYPER RISER Strawberry Milk¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅçµÁÇ·¡Ë¤Ï¡¢PCIe 5.0ÀÜÂ³¡¢RTX 5090¤äRX9070XTÂÐ±þ¡¢HYTEÀ½PC¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É½ÄÃÖ¤¥é¥¤¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¡¢¿·¿§¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥ß¥ë¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¤¿HYTE PCIE50 HYPER RISER Strawberry Milk¤ò2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡HYTE PCIe 5.0 Hyper Riser Cable¿·¿§ÄÉ²Ã
PCIe 5.0 Hyper Riser Cable¤Ï¡¢HYTEÀ½PC¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É½ÄÃÖ¤¥é¥¤¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇÂç3¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É¤òÂÐ±þ¥±ー¥¹¤ÎPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤·¡¢¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PCIe 5.0ÀÜÂ³¡¢RTX 5090¤äRX9070XT¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥é¥¤¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤Ï190 mmÄ¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¿·¿§¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥ß¥ë¥¯¤òÄÉ²Ã¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É¤ä¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤êÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤ÎÂÐ±þ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨ÂÐ±þ¥±ー¥¹¤ÏÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341166/images/bodyimage1¡Û
¡ÚÈ¯Çä¾ÜºÙ¡Û
¢¡·¿ÈÖ
HYTE PCIE50 HYPER RISER Strawberry Milk
¢¡È¯ÇäÆü
2026Ç¯2·î6Æü
¢¡¿ä¾©²Á³Ê(ÀÇ¹þ)
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¢¡À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸
https://www.links.co.jp/item/hyte-pcie-5-0-hyper-riser/
¢¡¹â²òÁüÅÙ
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/HYTE-PCIE50-HYPER-RISER.zip
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤È¾ðÊó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ÅÄ
TEL¡§03-5812-6149 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
¹ØÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡±Ä¶ÈÉô
TEL¡§03-5812-5820 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
