¡ÚMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡Û7¿ÍÁÈ¿·À¤Âå J-POP ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×aoen2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°3¥ö·îÏ¢Â³ÆÃÈÖÂè1ÃÆ¤Ï¿ÍÀ¸½é¥¨¥¢¥®¥¿ー¤ÇÁÏºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¤µ¤é¤ËºòÇ¯³«ºÅ¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ç2/26(ÌÚ)Ìë10»þ～¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö±þ±ç-HIGH ～Ì´¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó～¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Í¥¼ù(YUJU)¡¢Î°Éö(RUKA)¡¢²íµ×(GAKU)¡¢µ±(HIKARU)¡¢ñ¥ÂÀ(SOTA)¡¢µþ½õ(KYOSUKE)¡¢Îé±û(REO)¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¿·À¤Âå J-POP ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢aoen(¥¢¥ª¥¨¥ó)¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È7¿Í¤Î¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬3/18(¿å)¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡ªMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ò3¥ö·îÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ªaoring(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢aoen¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥¨¥¢¥®¥¿ー¤ËÄ©Àï¡ªÆüËÜ¥¨¥¢¥®¥¿ー¶¨²ñ¤ÎµÜ¾ë¥Þ¥ê¥ª¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÏºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ªÃ»»þ´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·æºî¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Öaoen Digital SingleÈ¯ÇäµÇ°Mini Live ¡ãÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ä¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÌ©Ãå¡ªÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê1»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó¢£¢£
¡ãÈÖÁÈÌ¾¡ä
aoen house ～¤½¤Î1～
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡ä
2026/2/26(ÌÚ)22:00～22:30
¡À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª¡¿
¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥«¥Ñー¡ª¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¨¥à¥ª¥ó!Ã±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·µ¬¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ö±Ç²è¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç7Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¾É®¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÄ¢¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¢§ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/
