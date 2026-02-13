¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÏ·ÊÞ¥¦ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚPENDLETON¡Û²Æ¤Î¥Óー¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーÊ¿°æ Âç¤È¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²ò¶Ø
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÏ·ÊÞ¥¦ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPENDLETON¡×¤È¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡ÖÊ¿°æ Âç¡×¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¥Óー¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿BIG¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²ò¶Ø¡£
HIRAIDAI
PENDLETON¤ÎÅÁÅý¤ÈÊ¿°æ Âç¤Î²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ÇÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢PENDLETON¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅýÊÁ¡ÖSerape¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Ê¿°æ Âç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°æ Âç¤Î¥Óー¥Á¥é¥¤¥Ö¡ØHIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026¡Ù²ñ¾ì¤Ë¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÈÎÇäÁ°¤ËPENDLETON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿°æ Âç ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥Ü¥¯¤Î¥ª¥ó¥¬¥¯¤È¡¢¡ãPENDLETON¡ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËµ¤Ë¡¢¡ÈSlow & Easy¡É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥Ê¥¿¤é¤·¤¯¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¨Ê¿°æ Âç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMy Own Private PENDLETON¡×¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
HIRAIDAI-¡ß-PENDLETON1
HIRAIDAI-¡ß-PENDLETON2
HIRAIDAI-¡ß-PENDLETON3
HIRAIDAI-¡ß-PENDLETON4
HIRAIDAI-¡ß-PENDLETON5
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ HIRAIDAI ¡ß PENDLETON Original Jacquard Oversize TOWEL
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 14,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥µ¥¤¥º¡¡¡§ Ìó1780mm¡ß1020mm
¢£PENDLETON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
Àè¹ÔÍ½Ìó¡§ https://pendleton.jp/
¢£Àè¹ÔÍ½Ìó´ü´Ö
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)12:00 ～ 2·î27Æü(¶â)23:59
¢£Í½Ìó¾¦ÉÊÈ¯Á÷Í½Äê»þ´ü
2026Ç¯4·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¡ÚÊ¿°æ Âç(¥Ò¥é¥¤¥À¥¤)¡Û https://hiraidai.com/
¥µー¥Õ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥¦¥¯¥ì¥ì&¥®¥¿ー¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
Ä°¤¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ8ÅÔ»Ô15¸ø±é¡¢Ê¿°æ Âç¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØHIRAIDAI TOUR 2025¡Ù¤¬ÂçÀ¹¶·¤Î¤Ê¤«Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
2026Ç¯5·î¤Ë¤ÏËèÇ¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Óー¥Á¥Õ¥§¥¹¡ÖHIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026¡×¤òÀéÍÕ¡¦Âçºå¤Ç·×5days¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPENDLETON(¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó)¡Û https://pendleton.jp/
PENDLETON WOOLEN MILLS(¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¡¦¥¦ー¥ì¥ó¡¦¥ß¥ë¥º¼Ò)¤Ï¡¢1863Ç¯¤ËÁÏÀß¼Ô¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥±¥¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«½é¤ÎÌÓ¿¥Êª¹©¾ì¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢160Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«ËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¦ー¥ë¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢PENDLETON¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Úー¥¸ÆÃÀß¡ÖMy Own Private PENDLETON¡×Ê¿°æ Âç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£