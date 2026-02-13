物価高対策！デパ地下で家計を応援する２週間　食品春一番フェス開催！

株式会社大丸松坂屋百貨店

物価高騰が続く中、大丸東京店ではこんな時だからこそ少しでもお得にデパ地下をご利用いただきたいと、２週間限定のお得な「食品春一番フェス」を開催いたします。この時期だけの特別価格税込１０００円でお弁当や惣菜を販売する“千円均一セール”全１０品や、期間内で日程を分けてお買得商品を販売する“春一番お買い得リレー”全３０品、まとめてお買得なラッキーバッグの販売を実施します。また、春の訪れを感じる旬の食材を使った春限定惣菜やお弁当も販売します。春の訪れを感じつつ、家計の応援もできる２週間となります。ぜひ、この機会に大丸東京店で春のお得を満喫してください。



千円均一セール



〈たいめいけん〉洋食やのオムライス（ケチャップソース／デミグラスソース）各　１,０００円


たいめいけん定番人気のオムライスを期間限定特価でご提供。







〈米屋のおにぎり屋　菊太屋米穀店〉だし巻き弁当（おかか）　１,０００円


出汁を効かせた薄味の関西風の出汁巻きです。おにぎりにおかかをのせました。





〈おかず本舗佃浅〉しっとり柔らか炙りサワラ塩麹焼弁当　１,０００円


※２／１８（水）～２／２４（火）


手切りしたサワラを塩麴に一昼夜漬け込み、低温スチームでふっくら焼き上げました。





〈地雷也〉白河　１,０００円


※各日予定数平日６、土日祝１０


人気の天むす５個に鶏のつくね、ホタテの磯辺フライなどが入った満足弁当です。





〈イーション〉ノルウェー産サーモンハラスの親子重　１,０００円


※各日予定数４８


サーモンハラス丸々一本まるかじり！脂ののったサーモンハラスとフレークが一緒にお楽しみいただけます。





〈ポール・ボキューズ　デリ〉チキンよりどり２枚　１,０００円


人気のシャリアピンチキンとプロヴァンスチキンの２種類から選べます。





〈チーズ・オンザテーブル〉ハッピーカウクリームチーズ　プレーン１５０ｇ×２　１,０００円


※２／１８（水）～２／２４（火）予定数３０


アルプス山麓地帯で飼育された牛のミルクでつくられるフレッシュタイプのチーズ。マイルドでクリーミーなやさしい味わいです。





〈ポール・ボキューズ　ベーカリー〉本・生食パン　１,０００円


※２／１８（水）～２／２４（火）


北海道生クリーム、バターなど厳選した素材を使用したそのまま食べても美味しい食パンです。





〈セゾンファクトリー〉２６５ｍｌ飲む生姜の力　１,０００円


※予定数５０


高知県産大生姜を手搾りし、はちみつとレモン果汁だけで仕上げたシンプルなドリンク。





〈キーコーヒー〉ドリップオン季節限定ブレンド（２０杯分）　１,０００円


※予定数３６


配合の一部に、最高等級のインドネシア・マンデリンＧ１生豆を使用することで限定感と上質な味わいを追求しました。





春一番お買い得リレー



第１弾　２月１８日（水）～２月２０日（金）

〈中島水産〉お刺身盛合せ５点盛り１パック（本マグロ入り）　１,９８０円





〈フレッシュワン〉スカイベリー（１パック）　８８０円


※各日予定数１０





第２弾　２月２１日（土）～２月２３日（月・祝）

〈共同水産〉チリ産銀鮭（甘口・中辛口）各３切入　９８０円





〈ハム工房〉炙り焼きチャーシューの切り落とし　１００ｇあたり　４１５円（通常販売価格の３０％引き）





第３弾　２月２４日（火）～２月２６日（木）

〈中島水産〉静岡県産　うなぎ長焼き（養殖）（１尾）　３,６８０円





〈共同水産〉国内産ちりめんじゃこ（８０ｇ）　５８０円





第４弾　２月２７日（金）～３月１日（日）

〈中島水産〉こぼれイクラ寿司（４貫）　１,３８０円


※各日予定数１０





〈中島水産〉チリ産　養殖・解凍サーモントラウト刺身（１パック）　７８０円





第５弾　３月２日（月）～３月３日（火）

〈中島水産〉メバチマグロ刺身切落し（加工品）（１２０ｇ）　７９９円


※各日予定数３０





〈共同水産〉熟成ひもの焼き鯖（１枚）　５８０円





ラッキーバッグ

〈明治屋〉お楽しみ袋　１,６２０円


※２／２５（水）～３／３（火）予定数３０





〈キーコーヒー〉コーヒー豆スプリングバッグ　４,０５０円


※２／２１（土）～　予定数８





春限定　惣菜・お弁当

〈おかず本舗佃浅〉菜の花辛子和え１００ｇあたり　５７２円


菜の花のほんのりとした甘味と苦味が辛子の味付けと良く合います。白ごまと油揚げがコクに深みを出しています。





〈ＲＦ１〉菜の花と焼きキャベツのサラダ　ペペロンチーノ仕立て１００ｇあたり　４７５円


菜の花に焼いたキャベツの甘みとちりめん、アンチョビの旨味が好相性！





〈西洋銀座〉はまぐりと筍のチーズリゾット　１,１８８円


「桜の花」や「はまぐり」を飾った季節限定商品。リゾットにはベーコンやタケノコをアクセントに加えました。





〈知床鮨〉アサリと穴子のちらし　１,５９０円


春のアサリは身がぷっくりとして旨味が凝縮されています。





〈亀戸升本〉季節替り弁当“如月”　１,６９９円


※２／２８（土）まで


筍ご飯と季節のお惣菜、ひと口甘味を彩りよく詰め合わせました。





〈創作鮨処タキモト〉春爛漫ちらし　１,６４０円


※各日予定数５０


春の訪れを彩る具沢山のちらし寿司。季節限定の人気の商品です。





※価格は全て税込です。