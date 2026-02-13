Kling AI 3.0 シリーズを正式リリース 誰もが「監督」になれる時代の幕開け

Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

【2月5日】Kling AIは、3.0 シリーズモデルをグローバルで正式にリリースしました。現在はウルトラ会員向けに先行提供されており、近日中に全ユーザーへの開放が予定されています。

今回発表されたのは、「Kling動画 3.0 」「Kling動画 3.0 Omni」、そして「Kling画像 3.0」「Kling画像 3.0 Omni」です。画像生成、動画生成、編集、ポストプロダクションまで、映像制作レベルの全工程をカバーするモデル群となっており、AIが本格的に映像・クリエイティブ制作の中核工程へと進出したことを示しています。Kling AIはここに、正式に 3.0 時代へと突入しました。

オールインワン（All-in-One）という新しい発想、マルチモーダル統合が「ネイティブ創作」を可能に

Kling 3.0 シリーズは、オールインワンのプロダクト／技術思想を軸に設計されました。単なる機能の寄せ集めではなく、映像制作における「理解・生成・編集」を単一アーキテクチャ内で統合されています。これにより、創作プロセスが初めて1つのモデル内で完結できるようになりました。

クリエイターは、テキスト、画像、音声、動画といった複数の入力を同時に活用し、そのまま実用レベルの映像品質を得ることができます。これにより、制作プロセスが複数のツールや工程に分断されることはなくなります。

クリエイターが最も重視する「安定性」と「表現力」を巡り、Kling 3.0 シリーズは複数の重要な工程でシステムレベルの強化を実現しました。長年業界を悩ませてきた一貫性の課題にも大きな進展が見られます。動画内のエレメントアップロード、音声特性の紐づけ、そして世界初となる「画像からの動画生成 ＋ エレメント参照」といった技術を統合することで、複雑なカット切り替えの中でも、人物の外観・動き・声を安定して維持できるようになりました。文字表現は明瞭で、ブランドロゴも高い識別性を保持し、多言語環境においてもビジュアルスタイルとキャラクター特性の高度な統一を可能にしています。

物語表現の面では、Kling 3.0 シリーズは最長15秒の連続生成に対応できます。さらに、スマートカット割りとカスタムカメラ制御を導入することで、クリエイター自身がカットのテンポや物語構成を直接設計できるようになりました。断片的な素材のつなぎ合わせに頼ることなく、感情の流れや画面の緊張感を備えた映像表現を実現しています。

Kling動画 3.0 スマートカット割り

音声と映像の表現力も、映像制作の基準にまで引き上げられました。Kling動画 3.0 および Kling動画 3.0 Omniはいずれも、音声と映像をネイティブに同時生成することが可能で、多言語および多様な地域アクセントに対応できます。口の動きや感情表現、演技の自然さが大きく向上し、映像全体のリアリティは飛躍的に高まっています。人物表現にはより強い演技的な張りが加わりました。画像モジュールでは4K超高解像度出力に対応できます。カットやシリーズ画像生成の導入により、静止画そのものが完結した物語表現を担うことが可能となりました。

単点的な生成からシステムレベルでの演出・調度へ実現し、Kling 3.0 シリーズは、単なるモデルアップデートにとどまらず、創作プロセスそのものを変革します。これまで複数人の分業や幾度もの修正を要していた監督レベルの表現を、より直接的で高い制御性を備えた制作フローに集約します。多くのクリエイターが、プロ制作に近い水準で映像表現を実現できるようになります。

Kling動画 3.0 ：映画的物語表現と精密な制御

新しいスマートカット割りは、まるでAI監督のように脚本の意図を深く読み取り、カメラアングルや画角を自動で構成します。定番のショット／リバースショットの会話シーンから、複雑なカット間のトランジションまで、ワンクリックで生成できます。これにより、ポストプロダクションでの修正作業を大幅に削減できます。

世界初となる「画像からの動画生成 ＋ エレメント参照」技術により、クリエイターは画面内の特定要素を再度アンカーすることができます。カメラがパン・ズーム・移動を行っても、主人公や小道具、シーンの特徴は一貫して維持され、長年業界を悩ませてきた「エレメントの崩れ」という課題を効果的に解消します。

さらに、最長15秒の連続生成に対応し、中国語・英語・日本語・韓国語・スペイン語といった多言語に加え、広東語、四川語、東北訛り、北京語など多様な地域アクセントや方言にも対応できます。感情表現を伴う音声と映像の同期した演技を実現します。これらの機能により、AIは単なる生成ツールではなく、監督の意図を実行できる知的なクリエイティブパートナーへと進化しました。

Kling 動画3.0 Omni : 究極の一貫性と全方位参照

Omni バージョンでは、キャラクターの一貫性と指示に対する応答精度がさらに強化されました。参照素材をアップロードするだけで、ビジュアル特徴と音声を自動抽出・連動できます。特徴分離技術を基盤に、キャラクターや小道具といった要素を異なるシーン間で自由に再利用でき、常に同じ顔、同じ声を維持した表現が可能となっています。

このバージョンでは、映像の崩れが少なく、よりダイナミックな表現が可能になったほか、文字の変形などの課題も克服します。さらに柔軟なカット割り制御機能により、AI生成コンテンツは、プロの映像制作ですぐに使えるレベルの品質を実現します。これにより、監督にとって高度に制御可能な「デジタル俳優」と「仮想撮影チーム」が提供されることになります。

Kling画像 3.0 シリーズ：静止画のストーリー表現を強化、4K超高解像度に対応

Kling画像 3.0 およびKling画像 3.0 Omni モデルは、静止画の“物語性”を強化し、1枚のフレームで物語を伝えることに注力しています。モデルはプロンプト内の視覚・聴覚要素を深く解析し、構図や視点の論理を正確に制御できます。映像カット割りやシーン設定など専門的な要件に高度に対応します。

新バージョンでは2K/4Kの超高解像度画像を直接出力可能になり、シリーズ画像生成機能も追加します。画面のリアリティを高めつつ、シリーズ画像間でスタイル、光影、細部の一貫性を確保し、プロ仕様の視覚素材に求められる精度と統一性に応えます。

創作の壁を超えて：AIが中核となる制作プロセスと三段階の進化

Kling AI 3.0 は、「利用可能」から「制御可能」、さらに「プロな調整可能」への三段階の重要な進化を遂げました。2024年6月に世界初のユーザー向けDiT動画生成モデルを発表して以来、Kling AIは業界を「利用可能時代」へと導きました。2.0 ステージでは、モデルの性能と表現力の向上により、「利用可能」から「使いやすい」への進化を実現しました。

オールインワンの理念に基づくKling AI 3.0 シリーズは、O1 および 2.6 モデルを土台に、Multi-modal Visual Language（MVL）インタラクション理念をさらに深化します。基礎生成からプロな調整まで、生成品質と創作制御の両面で画期的な飛躍を遂げました。

スマートカット割り、画像からの動画生成 ＋ エレメント参照、多言語・多アクセント対応などの主要機能により、モデルは単なる意図理解を超え、カット構成、キャラクター関係、視聴覚構造のシステムレベルでの調整と連携が可能になりました。クリエイターは1つのモデル内でカット割り構成、エレメント固定、物語進行を完結でき、Kling AIは単一生成ツールから、次世代クリエイター向け「創作インターフェース」へと進化しました。

映像・広告分野では、スマートカット割りなどのカット調整機能を活用して、アイデアを迅速に検証できます。ゲームやバーチャル制作では、キャラクターの一貫性が安定することで、デジタル資産構築の速度が大幅に向上します。公開データによれば、2025年12月時点でKling AIは6,000万人以上のクリエイターに利用され、6億本以上の動画を生成しています。3万社以上の企業ユーザーにサービスを提供し、年間収益換算で2.4億ドル規模となっています。

Kling 3.0 シリーズのリリースは、AIが単なる生成ツールから、創作意図を理解しカット割りを実行する「創作協力者」へと進化したことを示します。これにより、すべての人が自分の作品で「監督」となれる時代が幕を開けました。

Kling AIについて

Kling AIは、快手（Kuaishou）に開発された次世代AIクリエイティブプラットフォームです。自社開発の大規模モデル「Kling」を基盤に、高品質な動画・画像生成および編集機能を提供し、直感的な操作性、豊富な機能、プロフェッショナル向けの高度なパラメータ設定、そして印象的な表現力を通じて、クリエイターの創作素材の制作から管理までを幅広くサポートしています。