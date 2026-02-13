庄司浩平がAERAの表紙に初登場　劣等感あるからこそ／「AERA」2月16日発売

株式会社朝日新聞出版

2月16日発売のAERA 2月23日号の表紙には、庄司浩平さんが初登場！ 俳優、小説家、モデルと多才な庄司さんですが、その原動力の一つは「劣等感」だと言います。仕事がほぼなくなった時期を乗り越え、人気俳優となった今も抱く思いや、複数の仕事をこなすことで目指す独自の立ち位置について率直に語りました。写真はAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影。クールな表情から柔らかな笑顔まで、多彩な魅力を撮り下ろしました。巻頭特集は「英語をもう一度学ぶ」。AI翻訳が進化する今、なぜ英語を学ぶ必要があるのかを考えます。また、忙しい大人でも挫折せずに楽しく学習を続けるコツも紹介します。さて、今年も大学受験の合格発表シーズンがやってきました。第1弾として、今号では、東大、京大、難関主要国立大の推薦合格と早慶難関私大の推薦・総合型合格について速報でお届けします。私大の推薦は初調査＆初公開です。ほかにも、SNSが選挙に与えた影響を分析した記事や、THE ALFEE「奇跡の軌跡」をはじめとした連載など、今号も見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：庄司浩平 劣等感あるからこそ

庄司浩平さんが表紙と中面のグラビア、インタビューに初登場します。俳優としての活躍以外にもパリコレへの出演歴もあり、小説も執筆する多才な庄司さんですが、その原動力の一つは常に抱えているという「劣等感」だと語ります。2025年のドラマ「40までにしたい10のこと」をきっかけにブレイクした今も、同年代の活躍に刺激を受けながら、俳優、ファッション、文筆活動を組み合わせることで独自の存在になることを目指している庄司さん。エンタメに関わる者としてポジティブなエネルギーを届けたいという現在の心境を、率直に明かしてくれました。撮影は蜷川実花です。庄司さんからのプレゼントもあります。詳細は誌面QRコードからご確認ください。

巻頭特集：英語をもう一度学ぶ

AI翻訳が普及し、「英語学習は不要」という声も聞かれるようになりましたが、専門家は「外国語を学ぶ意義は変わらない」と指摘します。英語を学ぶことは、単なるコミュニケーションツールとしてだけでなく、英語話者の思考法や文化、つまり「人間理解」につながる重要な意味を持つからです。特集では、忙しい大人たちが挫折せずに学び直しを成功させるコツも紹介。長期の海外生活・留学経験ゼロの“純ジャパ”でニューヨークタイムズの記者になった女性に英語勉強法について聞きました。英語学習の「今」がわかる特集です。

速報！ 東大・京大・難関国立大＆「初公開」難関私大 推薦合格

「大学合格者ランキング」シリーズの第1弾は、「推薦合格」の速報です。東大、京大ほか難関主要国立大学と、初公開の難関私大（早慶上理・MARCH・関関同立）で、どの高校から何人の合格者が出ているかランキング形式で詳報します。開成、灘……など難関大に数多くの合格者を出す常連校の動向や、今年、合格者数を伸ばした学校はどこかなど、気になる情報をぜひ最新データでご確認ください。なお、AERAの大学合格者ランキングで私大推薦のデータ公開は今年が初めてです。

時代を読む SNS選挙で吹っ飛んだ中道

高市早苗首相による“電撃解散”を受けた衆院選は、自民党の歴史的大勝と新党・中道改革連合の大惨敗に終わりました。立憲民主党と公明党が結成した中道には当初、自民党に対抗する勢力との観測もありましたが……。中道の敗因については、立憲民主党側が「原発ゼロ」などの主張を封印したことで支持者が離れ、無党派層の支持も得られなかったことが挙げられます。対照的に自民党は、高市旋風に加えて、SNSも活用することで大勝しました。これほどの大差がついた要因を、現場の声や専門家の分析とともに探ります。

THE ALFEE連載「奇跡の軌跡」第8回

THE ALFEEの歴史をひもとく本連載、今回は1975年前編です。デビュー2年目となるこの年、初のアルバム「青春の記憶」をリリース。ベーシスト・桜井賢も誕生します。当時、どんなことが起こり、3人がどのように感じ、何を考えていたのか――。アルフィートーク、ご期待ください。

ほかにも

・連載 向井康二が撮る 白熱カメラレッスン feat.嶋崎斗亜

・俺たちはファミリー 「ジュニア STAR to FESTIVAL」LIVE REPORT

・藤本美貴が「自分らしく」いられる理由

・社会への願いを投資に 「インパクト投資」

・［トップ源流］四国化工機 植田 滋会長 後編

・連載［やさしくなりたい］最初の一歩 #07 発達障害児も通える美容室を

・［女性×働く］子どもの次は孫 ケアから逃れられない

・巻頭コラム［eyes］内田 樹、ブレイディみかこ

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・ケイリーン・フォールズ［日本のいいもの かわいいもの］

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

AERA（アエラ）2026年2月23日号

定価：650円（本体591円＋税10％）

発売日：2026年2月16日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7NJQXJ