AI時代に“感覚”を捉え直すウェルネスイベント「みんなで知る！みんなで学ぶ！We!!ness for MEN vol.5」EAT PLAY WORKSにて開催

SALT FACTORY株式会社

広尾の複合施設「EAT PLAY WORKS」や、メンバーシップ・アウトドア・パーク「TOKYO CLASSIC CAMP」など、不動産のバリューアップを手がけるソルト・グループ（事業会社：SALTFACTORY株式会社）は、2025年3月14日（土）、EAT PLAY WORKSの3・4階にて、ウェルネスイベント「みんなで知る！みんなで学ぶ！We!!ness for MEN vol.5」（以下「We!!ness for MEN」）を開催します。

本イベントは、「Find your SENSE.」をテーマに、AIやテクノロジーが思考や判断を代替する時代において、人間にしか持ち得ない「身体性」や「感覚」にあらためて目を向けることを目的としています。ビジネスパーソンが自身のリズムやコンディションを起点に、効率や正解だけでは測れない視点から、これからのウェルネスのあり方を捉え直す機会を提供します。

「We!!ness for MEN」は、日常の中で向き合う心身のコンディションや生き方を、より身近な視点から見つめ直すことを目的に、2022年より継続して開催してきたイベントです。

これまでスポーツ、医療、研究、メンタルケアなど多様な分野の専門家や実践者を迎え、仕事やライフステージの変化とともに生じる心身の揺らぎに寄り添うプログラムを展開してきました。

第5回目となる今回は、「Find your SENSE.」をテーマに、これまで以上に“感覚”や“身体のリズム”に意識を向けることにフォーカスします。正解や効率が求められる日常のなかで、自分にとっての心地よさや自然な状態を見失ってしまうことは少なくありません。

本イベントでは、美容、医療、テクノロジー、食のみならず、ファッション、ライフスタイル、リトリートツアーといった領域を横断しながら、体験型の展示やトークセッションを通じて、数値や理論だけでは捉えきれない「感覚」や「身体知」に触れる機会を提供します。会場では、身体のリズムや感覚に意識を向ける体験として、音叉ヒーリングやパルクール・エクササイズの要素を取り入れる予定です。

■「We!!ness for MEN」開催背景

心と身体の健康は、ビジネスパーソンにとって成果や持続的なパフォーマンスを支える土台です。EAT PLAY WORKSではこれまでヨガや瞑想などのウェルネスプログラムを開催してきましたが、参加者は女性に偏っていました。そこで本イベントでは、あえて「for MEN」と名付け、忙しさや固定観念からセルフケアを後回しにしがちな男性こそ、気軽に立ち止まるきっかけとして設計しています。日常に取り入れやすいセルフケアの考え方や最新のテクノロジー・サービスに触れ、自分らしいコンディションやライフスタイルを見直すヒントを持ち帰っていただければと考えています。（女性の参加も歓迎です）

■イベント概要

イベント名：みんなで知る！みんなで学ぶ！We!!ness for MEN vol.5

日時 ：2026年3月14日（土）11:00～18:00

場所 ：EAT PLAY WORKS 3F・4F（東京都渋谷区広尾 5-4-16｜広尾駅徒歩1分）

主催 ：EAT PLAY WORKS

入場料 ：前売りチケット 1,000円 / 当日チケット 1,500円

※男性、女性ともにご自由にご参加いただけます

申し込みフォーム：https://wellness-for-men-5.peatix.com/

イベントに関するお問い合わせ ：EAT PLAY WORKS 野村・松原（info@eatplayworks.com）

■トークショー 第1セッション

テーマ：心とからだ、仕事に効く菌活（12:00～13:00）

森田いづみ氏 (一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団 理事長)

1984年テレビ番組制作およびタレントのマネージメントを手がける(株)サンオフィスに入社。C.W.ニコルを担当し、マネージメント業務やテレビ番組の企画などを行う。同氏と一緒に北極やアフリカなどでキャンプ生活を体験。また、バブル経済による自然破壊の深刻さを憂いて環境保護活動にも積極的に参加する。2008年サンオフィスから独立し、(株)C.W.ニコルオフィスを設立。代表取締役社長に就任。2020年一般社団法人C.W.ニコル・アファンの森財団の理事長に就任。

川端奈那氏 (TOCA Inc.代表)

素材コスメブランド「GOLEM」を立ち上げ、クレイを中心とした自然素材のセルフケアを提案している。素材の背景にある土地や生産者のストーリーを、体験や対話を通して伝えるプロジェクト「Harvest to Hands」を主宰。静岡県森町では、放棄茶畑の茶の実を活用したオイルづくりなど、地域資源を活かした取り組みを進めている。素材と人をつなぐ活動を通して、セルフケアの文化と地域との関係づくりに取り組んでいる。

植田遊氏 (自然発酵システムデザイン)

2002年、本のデザインをきっかけに菌の世界に魅了され、広告デザインから微生物を媒介にした関係性のデザインへ。菌の観察＋全国各地2万人のデータが集まり再現性の高い自然発酵システムを確立。(特許取得6360346)自然発酵を進化させ、誰もが使える生きものメディアとなる。お米の発酵初期Level_2が人と生きものを繋ぐ生態系ネットワークをつくることを発見。飲む、料理、土壌活性など、腸や生命の環境を整える「ウエダ家の自然発酵乳酸菌」、人智を超えた野菜の味を引き出す乳酸菌調味料「カモシベジ」をリリース。「旬の酵母で作るパンBook」他著書多数。NHKTV「あさイチ」民放TVにも多数出演。

■トークショー 第2セッション

テーマ：自分のリズムをデザインする（13:00～14:00）

小橋賢児氏 (The Human Miracle株式会社 代表取締役／クリエイティブディレクター)

俳優として活動後、世界を旅し、帰国後は『ULTRA JAPAN』や『STAR ISLAND』等の大型体験型イベントをプロデュース。2021年パラリンピック閉会式、2025年大阪・関西万博では催事企画プロデューサーを務め、歴史的な祭典を成功へと導く。

現在は日本ドローンショー協会理事を兼任し、独自の「体験設計」を軸に地方創生や都市開発など“未来の体験”を創り続けている。

各務太郎氏 (株式会社SEN代表 / 建築家)

早稲田大学卒業後、電通入社。コピーライターとしてCM企画に従事。2014年、東京五輪開催決定を機に同社を退社。2017年ハーバード大学デザイン大学院（都市デザイン学）修了。2018年SEN創業。「泊まれる茶室」をコンセプトにした茶室型カプセルホテル「hotel zen tokyo」を経て、現在法人向けメンタルヘルスケア事業「Mental-Fit」を展開。著書に『アイデンティティのつくり方』。

水谷治央氏 (サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 シニアスペシャリスト)

脳神経科学・生命情報科学を専門に、睡眠覚醒リズムなど生命のリズムと健康の関係を研究しており、ウェアラブルデバイスのデータ解析を通じ、働く世代のウェルビーイング向上や、一人ひとりに合った生活リズムの提案に取り組んでいる。最近は心身のコンディションを可視化する指標開発にも注力している。

※トークテーマは現時点での方向性となり、今後変更が生じる可能性がございます。

詳細が決まり次第、SNS・公式ホームページ等にて随時公開いたします。

■出店ブランド

アファンの森(https://afan-ec.jp/)：AFAN森林セラピープログラム

PONANT EXPLORATIONS(https://www.ponant.jp/)：ラグジュアリークルーズ

禅坊靖寧(https://zenbo-seinei.com/)：心身を癒すZENリトリート施設

THE HUNDRED(https://thehundred.jp/)：銀座発ロンジェビティクラブ

Endermologie Aoyama(https://endermologieaoyama.com/)：パフォーマンス向上アンチエイジングトリートメント

南青山診療所(https://mawc.jp/)：量子医学に基づいた未病サポートクリニック

Lei(https://shop.lei-aroma.com/)：陰翳礼讃を礎にしたライフスタイルブランド

XHRO(https://xhro.org/)：生体リズム測定デバイス

Mental-Fit(https://www.mental-fit.co.jp/)：法人向けメンタルヘルスケアサービス

My Plus Water(https://mypluswater.jp/)：天然シリカ含有ウェルネスウォーター

COBO Lab.(https://shop.cobo-net.com/)：自然発酵研究所

Lypo-C CBD(https://lypo-c.shop/)：Lypo-Cから生まれたCBDサプリ

POWINK(https://powink.club/)：天然由来成分98%のCBD配合2層美容液

GOLEM(https://golemjapan.com/)：肌と身体を整えるクレイパック

ENSULO(https://ensulo.jp/)：高機能リラックスウェア

MEGLASS(https://meglass.co.jp/)：天然鉱物配合リカバリーアイウェア

■ワークショップ

MISSION PARKOUR PARK TOKYO(https://missionparkourpark.com/)：パルクール・エクササイズ・ワークショップ

Crystal Om× Kyoco Tuning Yoga(https://crystalom.base.shop/)：音叉ヒーリング体験

★事前予約制コンテンツ

ISETAN MEN’S Meet Ism(https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f3/personal_consultingf3_m)

メンズパーソナルカラー診断orメンズ骨格スタイル分析(R)（30分）

伊勢丹新宿店メンズ館の専門スタッフによる、

一人ひとりに合わせたパーソナルコンサルティングサービスを体験いただけます。

・料金：3,300円（税込）

・所要時間：30分

・定員：各枠2名

・予約方法：外部予約サイトより事前予約可、当日受付枠もございます

▶ ご予約はこちら（外部サイト）

https://reserve.mistore.jp/reservation/service/d284c15c-fa12-49e8-b0c5-89881cfdb053/time-selector(https://login.api.mistore.jp/auth/realms/BB/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=BB-NG-Reserve&state=endzYTh4ZlI0YnYzTlJCV2phY0hhOHhlOEVWMjF2OXNMdFRXZkVXYmVIX1po%3B%252Freservation%252Fservice%252Fd284c15c-fa12-49e8-b0c5-89881cfdb053%252Ftime-selector&redirect_uri=https%3A%2F%2Freserve.mistore.jp%2F&scope=openid&code_challenge=5tHDz1Q-BBAL2v5JHNWv9sQ-MB44pNzOKxRKPYmdloI&code_challenge_method=S256&nonce=endzYTh4ZlI0YnYzTlJCV2phY0hhOHhlOEVWMjF2OXNMdFRXZkVXYmVIX1po)

※ご予約には三越伊勢丹オンラインサイトのWEB会員登録が必要です。

※お申込み内容により、事前に伊勢丹新宿店メンズ館よりご連絡する場合があります。

※決済は当日会場にてクレジットカード払いのみとなります。

※予約時間に5分以上遅れた場合は自動キャンセルとなります。

■EAT PLAY WORKS施設概要

EAT PLAY WORKSは、「食べて」「遊んで」「仕事して」をコンセプトにデザインされた複合施設で、1-2Fは国内外で注目を集める銘店の新業態17 店舗が集結するレストランフロア「THE RESTAURANT」、3-4Fはメンバーとそのゲストのみが利用できる大人のためのメンバーズラウンジ、5-6Fは1名から賃貸可能な完全個室のオフィスフロアです。

所在地：東京都渋谷区広尾 5-4-16広尾駅徒歩1分

事業主：野村不動産株式会社

物件名：GEMS広尾クロス

プロデュース：SALT FACTORY

公式サイト：https://eatplayworks.com(https://eatplayworks.com/)

公式インスタグラム：@eat_play_works(https://www.instagram.com/eat_play_works/)

■SALT FACTORY株式会社

東京・広尾にある、食・ウェルネス・ワークカルチャーを融合させた複合施設「EAT PLAY WORKS」や、メンバーシップ・アウトドア・パーク「TOKYO CLASSIC CAMP」などのプロデュースをはじめとする不動産のバリューアップを手掛けています。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように無限の可能性を秘め、飲食を軸にホテル、複合施設、ウェルネス、ナイトライフなど多彩な事業を展開するリーディングカンパニーです。既存の枠にとらわれない自由な発想で、五感で楽しむ新しい「体験」を創造し、日本文化の誇りを基盤に、国内外のパートナーとの協業を通して未来のカルチャーに挑戦しています。世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/