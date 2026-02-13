コンヴァノ、営業利益は大幅黒字転換、高収益性の事業ポートフォリオを構築し売上収益も過去最高を更新（2026年3月期第3四半期決算のお知らせ）

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、2026年3月期第3四半期（累計）（2025年4月1日～2025年12月31日）の決算を発表しました。

■決算ハイライト

第3四半期業績

コンサルティング事業とヘルスケア事業が収益成長を牽引。増収率以上に売上総利益が増加し、売上収益9,195百万円（約92億円）を達成。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/148_1_1a824015cf2c21c024866bdc33faeda0.jpg?v=202602130551 ]

通期業績予想の修正

各連結子会社の急成長により、11月21日に公表した通期業績予想に対して進捗は順調に推移。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/148_2_2f77b4ec9b52b6f09d4375b3ca4f57ca.jpg?v=202602130551 ]

■主な要因等

コンサルティング事業

連結子会社である株式会社DataStrategyは、グループ間シナジーを活かして事業が拡大。AI分野の受注が業績を牽引し、前期比約23倍の売上を実現。市場成長以上の高成長を見込む。

ヘルスケア事業

同じく連結子会社の株式会社シンクスヘルスケアは、高単価医療用ヒアルロン酸製剤等の取引高が急増。LG Chem Ltd.との協業を通じて、国内薬事承認（PMDA審査）に向けた申請準備・対応を進行中。さらなる成長を目指し自由診療の"総合商社"として圧倒的な医療機関ネットワークと製品力を活かし、事業拡大を図ってまいります。

詳細はこちらからご覧ください。

2026年3月期第3四半期決算短信：

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03725/4c35ba71/bcd4/44dd/962a/330aeb1f6517/140120260212558566.pdf

2026年3月期第3四半期決算説明資料：

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03725/0bff7c37/818d/411e/9593/f6d68f20637e/140120260212558709.pdf

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/