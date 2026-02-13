【ABEMA】Stray Kidsが朝鮮時代にタイムスリップ！？ 韓国の伝統遊び＆料理ミッションに挑む地上波初単独バラエティ番組『SOUL BEAM』を2月16日夜11時より日本初・独占無料放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）を、2026年2月16日（月）夜11時より、日本初・独占無料放送することを決定いたしました（日本地域限定）。

このたび「ABEMA」にて日本初・独占無料放送が決定した『SOUL BEAM』は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsによる韓国地上波初の単独バラエティ番組です。番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められています。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場します。

本番組では、謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー8人が、現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子を描きます。 彼らはすごろくやチェギチャギ（羽根蹴り）といった韓国の伝統遊びにチャレンジするほか、お餅を活用したフュージョン料理づくり対決にも挑みます。さらに、韓服を現代風にアレンジした衣装で魅せる、本番組だけのスペシャルパフォーマンスも披露いたします。

また、番組の進行を務めるMCには、ベテラン芸人のイ・スグンと、人気タレントのジョナダンが就任。ベテランと若手が融合したMC陣が、Stray Kidsの新たな魅力を引き出し、番組の面白さを倍増させます。

普段のステージで見せるカリスマ性あふれる姿とは一味違う、Stray Kidsの素顔と韓国の伝統文化が融合したスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』は、2026年2月16日（月）夜11時より放送を開始いたします。ぜひご期待ください。

■「ABEMA」『SOUL BEAM』日本初・独占無料放送 概要

配信日時：2026年2月16日（月）夜11時～

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/EHeqbF9gqFcVzF

※画像をご使用の際は【Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2026 KBS. All rights reserved】のクレジット表記をお願いいたします。