『うさまるキッチン』2月後半限定新規着せ替えが登場！
スマートフォン向けクッキングゲーム「うさまるキッチン」は、2026年2月13日（金）より2月後半限定ステージを開催いたします。
■2月後半限定ステージ
開催期間: 2026年2月13日（金）メンテ後 - 2026年2月27日（金） 14:00
対象ステージクリアで、[新規]おやすみまる、[復刻]ご安全に！の着せ替えがゲットできます！
■新規ログインボーナスも開催！
新規ログインボーナスが開催！2月後半限定ステージで役立つ具材などもゲットできるので、もれなくゲットしよう！
【旬の具材ログインボーナス（2月後半）】
2月後半限定ステージの旬の具材がラインナップ！今回の旬の具材は、うずらの卵のベーコン巻きとたらばがにです。
2月後半限定ステージでの売値がアップするので
是非ゲットしてください！
実施期間:
2月13日 (金) メンテ後 - 2月27日 (金) 14:00
※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。
【2月後半 CP券ログインボーナス】
旬の具材が獲得できる2月後半CPセットで使える
キャンペーン券が獲得できるログインボーナスです。
実施期間:
2月13日 (金) メンテ後 - 2月27日 (金) 14:00
※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。
■製品概要
タイトル名 ：うさまるキッチン
リリース日 ：2024年8月13日
ジャンル ：クッキングゲーム
プラットフォーム：App Store / Google Play
本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)
著作権表記 ：(C) sakumaru (C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.
公式サイト
https://usamaru.rabbittail.studio/
■Rabbi Tail Studio株式会社について
東京都渋谷区に本社を構えるゲームパブリッシャー。2024年8月13日に、「うさまるキッチン」を配信
本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6 エフワン北参道301
代表者：代表取締役 谷口 祐一郎
会社HP：https://rabbittail.studio/
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
■スパイラルセンス株式会社について
東京都渋谷区に本社を構えるゲームデベロッパー。 コンシューマ、ソーシャルを始めとするゲーム開発を中心におこないながら、 VR、ARと言ったXRコンテンツ開発もおこなっています。
本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6 エフワン北参道301
代表者：代表取締役 小林俊夫
会社HP：https://spiralsense.jp/
