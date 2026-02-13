日本最大級の学生SDGsアワード『第４回BEST SDGs AWARD for University Powered by SENSE TRUST』開催！審査員に俳優南果歩、EXILE橘ケンチが登壇！
THAT'S FASHION WEEKEND実行委員会（所在地：長野県軽井沢町、代表：菅野充）は、２０２６年２月２２日（日）『第４回 BEST SDGs AWARD for University Powered by SENSE TRUST』をセガサミーホールディングス株式会社本社９階 トンネル東京にて開催する。
本アワードは『学生×企業』で未来をデザイン！をテーマに、全国のSDGsに関わる活動を行う大学生にスポットライトが当たる場を創出することを目的に設立された。
第４回開催は、全国１０８大学のSDGsに関わる学生団体が参加。それぞれの学生団体が制作した資料や３分間のプレゼンテーションを基に審査を行い、８つの学生団体が決勝に進出した。最終選考会では学生がプレゼンテーションを行い、SDGsを体現する企業や行政、著名人が審査員となり授賞式を行う。
アワード開催後には、様々な業界の優良企業と全国の大学生が直接繋がれる交流会を開催する。今回は、企業だけでなく学生団体も同じフロアでブース出展を行い、参加団体の活動も発信できる交流会を実施する。
メインビジュアル
■特別審査員
南果歩 俳優
橘ケンチ EXILE / EXILE THE SECOND / (株)LDH JAPAN Social Innovation Officer
■審査員
センス・トラスト株式会社 代表取締役社長 今中 康仁
株式会社マイナビ 就職情報事業本部 大学支援推進統括部 久保 潤一郎
Weibo Japan合同会社 総経理 鄭 柱元
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 課長補佐 村井 辰太朗
企業審査員
■決勝に進出する８つの学生団体
青山学院大学フェアトレードラボ／青山学院大学
ASANTE PROJECT／上智大学
糸島空き家プロジェクト／九州大学
学生団体おりがみ／千葉大学
南山大学SDGs普及啓発団体CLOVER／南山大学
法政大学キャンパス・エコロジー・フォーラム／法政大学
Rethink Fashion Waseda (ReF)／早稲田大学
Rulie Mate／筑波大学
決勝に残った８つの学生団体
■ 開催概要
タイトル：第４回 BEST SDGs AWARD for University Powered by SENSE TRUST
開催日程：２０２６年２月２２日（日）１３：３０～１８：００
会場：セガサミーホールディングス株式会社本社９階 トンネル東京
住所：東京都品川区西品川１丁目１－１ 住友不動産大崎ガーデンタワー ９階
公式サイト：https://thatsfashionweekend.com/sdgs-award
■ イベントプログラム
＜１部＞ １３：３０～
・学生のプレゼンテーション
＜２部＞ １５：００～
・『SDGs × エンタメ』トークショー
・BEST SDGs AWARD for University 授賞式
＜３部＞ １６：３０～
・学生と企業の交流会
■ 観覧学生の募集
『第４回 BEST SDGs AWARD for University Powered by SENSE TRUST』では、SDGsに関心がある学生や企業と直接繋がりたい学生の参加を募集しております。企業と全国から集まった大学生が繋がり、新たな視点や刺激を得られる貴重な機会となっております。
観覧ご希望の方は、以下フォームより参加申し込みをお願いいたします。
【観覧申込みフォーム】
https://forms.gle/mRgHt5NbHcztWHen6
【運営団体】
主催：THAT'S FASHION WEEKEND実行委員会
事務局：株式会社Banksy
所在地：長野県北佐久郡軽井沢町長倉5516-35
公式サイト：https://bksy.co.jp