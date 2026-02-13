株式会社コレックホールディングス

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社グループと大阪ガスマーケティング株式会社（以下「大阪ガスマーケティング」といいます。）との間で、関西地域における太陽光パネル・蓄電池等の太陽光発電関連商材の販売事業に関する業務提携を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 業務提携の理由

国内では、エネルギー価格の変動や災害リスクの高まりを受け、家庭における太陽光発電の需要が急速に拡大しております。一方で、市場拡大に伴い、適切な販売体制の構築、施工品質の確保、アフターサービスを含む消費者保護の強化など、持続的な普及に向けた課題も明確になっております。

こうした社会的ニーズに対応するため、当社グループは住宅関連サービスの品質向上や販売体制の強化を目的に、大阪ガスマーケティングと幅広い領域で協議を重ねてまいりました。その成果の一つとして今回の取り組みが具体化したものであり、双方の強みを生かした協業の第一歩となります。本協業により太陽光発電関連設備の販売をより拡大すると共に、今後は、住宅周辺商材の販売体制の構築についても模索してまいります。

2. 業務提携の内容等

当社グループは、大阪ガスマーケティングの太陽光発電サービス「スマイルーフ」に加え、大阪ガスマーケティングが取り扱う太陽光パネル・蓄電池等の商品を、関西地域を中心に販売いたします。今回の業務提携のポイントは、当社グループは、「大阪ガス太陽光販売サポート店（仮称）」として、関西地域のお客様に対し、ニーズに即した商品提案をより迅速かつ的確に行える体制を強化してまいります。関西地域において、大阪ガスマーケティングとタッグを組むことで、大阪ガスマーケティングのブランドと顧客基盤、当社グループの営業力を掛け合わせ中長期的に大きな収益を上げられることを期待しております。

当社グループは、今回の協業を通じて、成長が期待されるエネルギー関連市場において企業価値向上を図りつつ、地域社会の課題解決に継続して取り組んでまいります。

3. 業務提携の相手先の概要

4. 日程

5. 今後の見通し

当社グループにとって、今回の大阪ガスマーケティングとの業務提携は、日本全国に存在する住宅の価値を維持していき、中長期的に皆が住みやすい温もりのある住環境を創っていくための全国のインフラ創出を目的とした取組みの一環となります。今後は、住宅関連の商材やサービスを総合的に提供していくことで、全国規模での住宅DX推進に向けた基盤づくりを進めていく方針です。

2026年２月期の業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的に当社の業績及び企業価値向上に資するものと考えており、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに業績への影響を開示いたします。

以上

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業





