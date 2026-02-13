【医療機器メーカーが開発】BabySmileブランドより飲みやすい・続けやすい「おいしい葉酸青汁」が登場！

シースター株式会社

医療機器の開発・販売を手掛けるシースター株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：稲部 慶）は、BabySmileブランドから「おいしい葉酸青汁」を1月14日（水）より発売いたしました。赤ちゃんをセンサーで見守ってきた当社が、その前段階である妊活期・妊娠期の母体ケアに着目。医療機器メーカーとしての品質基準で開発した葉酸食品です。

「おいしい葉酸青汁」は、国産原料を使用し、毎日の飲み物に溶かして取り入れられるパウダータイプの葉酸含有食品です。錠剤が苦手な方や、日々の生活に無理なく栄養を取り入れたい方に向けて、飲み方の自由度と続けやすさを重視して開発されました。

「おいしい葉酸青汁 SP3-01」とは？

―開発背景

妊活期・妊娠期・授乳期を通じて、葉酸は食事だけで十分な量を摂取することが難しい栄養素の一つとされており、葉酸をサプリメントなどから補う人も増えています。

一方で、サプリメントに対して「錠剤が飲みにくい」「成分や原料の背景が分かりにくい」といった声も少なくありません。

原料の栽培背景を明確にし、飲み方の自由度を高めた本製品は、医療機器開発で培った「安全性への妥協しない姿勢」を食品分野に展開した第一弾です。

原料は、自社のエコ100認定農園（※）において、農薬・化学肥料に配慮した栽培方法で育てられた国産野菜を使用しています。

※エコ100認定農園（エコやまぐち100）とは・・・

山口県独自の認証制度「エコやまぐち（山口県環境配慮型農産物認証制度）」において、化学肥料および化学合成農薬を一切使用せずに栽培された農産物に与えられる最高水準の認証区分です。

―なぜ葉酸が必要なのか？

葉酸は、胎児の発育に関わる栄養素の一つとして知られ、神経管閉鎖障害（NTD※）との関連についても報告されています。厚生労働省では「妊娠を計画する女性に対して1日400㎍の摂取」を推奨しています。

※NTDとは・・・胎児の中枢神経系（脳や脊髄）の基になる「神経管（しんけいかん）」が、妊娠初期（受精後約28日以内）に正常に閉じないことで起こる先天性の障害のこと。

特に妊娠を考える時期から妊娠初期にかけては、食事だけでは十分な量を安定して摂取することが難しいとされており、日常的に意識される栄養素の一つです。

一方で、忙しい生活の中では毎日の食事内容にばらつきが出やすく、「必要だと分かっていても、継続するのが難しい」という声も多く聞かれます。

そのため、葉酸を特別なものとして意識しすぎることなく、日々の食事や飲み物に自然に取り入れられる形で続けることが、無理のない方法の一つと考えられています。

赤ちゃんの健康を一心に願うママやパパを応援する-それが私たちの想いです。ママ自身の体を支えることこそが、赤ちゃんを守る第一歩です。妊活期・妊娠期の栄養は、生涯の健康の礎となる『究極の予防医学』の始まりです。だからこそ、医療機器メーカーとしての妥協なき品質で、この葉酸青汁をお届けします。

―特徴

1． パウダータイプで、飲み方・食べ方を選べる

水や牛乳、豆乳、ヨーグルトなど、日々の食生活に合わせて取り入れられるパウダータイプ。

その時の気分や生活リズムにあわせて、味やタイミングを調整しやすく、継続しやすい設計です。

2．国産原料へのこだわり

原料は、自社のエコ100認定農園で農薬・化学肥料に配慮した栽培方法で育てられた国産野菜。

原料の栽培背景が明確で、どのように育てられた素材かを伝えられる点も特長です。

3．毎日続けやすい味わい

青汁特有の苦味を抑え、日常的に取り入れやすい風味に仕上げています。

飲み物や食事に混ぜても使いやすく、習慣化しやすい点を重視しました。

４. １日で葉酸600㎍を摂れる

本製品は、合成ではなく、天然由来の活性型葉酸を使用。

日々の食生活の中で取り入れやすい設計です。

５. 毎日の栄養補給に

葉酸のほか、食物繊維、カルシウム、鉄、ビタミンB₆など、からだを想う栄養素を配合。

製品概要

・商品名：おいしい葉酸青汁 SP3-01

・内容量：90ｇ（３ｇ×30本）

・販売価格：4,980円（税込）

お召し上がり方

1日1本を目安に、水や牛乳、豆乳、ヨーグルトなどに溶かしてお召し上がりください。

日々の食生活に合わせて、無理のない方法でご利用いただけます。

EC販売先

参考情報

厚生労働省 eJIM

「葉酸・葉酸塩」解説ページ

会社概要

社 名：シースター株式会社

設 立： 1987年9月1日

本 社：東京都港区港南1丁目２番70号品川シーズンテラス21階

代 表： 代表取締役 稲部 慶

事業内容：ベビー用医療機器の開発・販売

