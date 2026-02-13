【リブマックスリゾート】2026年3月1日より春の旬味覚ビュッフェスタート。いちごスイーツ尽くしの『いちごフェア』開催
北海道から沖縄まで、全国200店舗のホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、リゾートホテル系ブランドである『リブマックスリゾート』各ホテルにて、3月1日（日）から全国で春のビュッフェフェアを開催いたします。
春のビュッフェでは、旬の食材を使用した「海老とムール貝のパエリア」や「桜鯛のカルパッチョ」など春を感じるメニューをご用意。
【いちごフェア開催】
スイーツコーナーでは、「いちごのショートケーキ」や「いちご大福」、手作りコーナーでは「いちごタルト」「いちごクレープ」などいちごスイーツが盛りだくさん！
一部店舗ではいちごのチョコレートファウンテンが登場！
いちごやマショマロ、シュークリームをフォンリュしていちごをたっぷりコーティング！あま～い香りに包まれながら、自分好みのスイーツタイムをお楽しみください！
【ライブキッチンのステーキが国産牛で更に豪華に！】
ブランド牛『さくらビーフ』のサーロイン・ヒレがライブキッチンに登場！春の訪れを告げる日本の象徴「桜」に想いを重ねて誕生した『さくらビーフ』。ほどよい赤身で後味は軽やか。毎日食べても飽きのこない美味しさが魅力です。国産牛の芳醇なテイストで、まろやかな旨みとしっかりとした味わいを合わせ持つ、バランスの取れた逸品です。目の前で焼き上げ、食欲をそそる香りと共にできたてをご堪能ください。
【RAD BROS CAFE×リブマックス】
今冬のビュッフェには特製ケーキが多数ラインナップ！カフェ専門家 中島誠監修の特製ケーキをご用意いたしました。濃厚でなめらか、香ばしいグラハムクッキーを合わせた王道のニューヨークチーズケーキをはじめ、見た目も華やかなスイーツが勢ぞろい。ぜひこの機会に東京 高円寺の人気カフェ特製ケーキをお楽しみください。
【ニューヨークチーズケーキ】
なめらかな口どけのクリームチーズに、香ばしいグラハムクッキーを合わせたクラシックなニューヨークチーズケーキ。ほどよい酸味のレモンが、濃厚な味わいに軽やかな余韻を添えます。
【ホワイトショコラベリーバスクチーズケーキ】
ホワイトチョコのやさしい甘さに、ラズベリーとイチゴの爽やかな酸味を重ねたベリーバスクチーズケーキ。なめらかな口どけとともに、ミルキーで華やかな味わいが広がります。
【ブルーベリーレアチーズケーキ】
クリームチーズとサワークリームのやさしい酸味に、甘酸っぱいブルーベリーを重ねたレアチーズケーキ。グレープジュースの深みとグラハムクッキーの香ばしさが調和し、爽やかな余韻が広がります。
【ラズベリーヨーグルトムース】
ヨーグルトの爽やかな酸味とラズベリーの華やかな香りが重なるラズベリーヨーグルトムース。やさしい甘さと軽やかな口どけが広がり、心までふわりとほどけるような味わいです。
【チョコバナナテリーヌ】
完熟バナナの自然な甘みと、濃厚なチョコレートがとけ合うチョコバナナテリーヌ。
しっとりとした口あたりと深いカカオの香りが広がり、上品でリッチな余韻を楽しめます。
【ガトージャポネ抹茶】
上品な香りの抹茶を使用し、しっとりと焼き上げたガトージャポネ。大納言小豆のやさしい甘みと米粉の軽やかな食感が調和し、和の風味がふんわり広がる上質な味わいです。
◯中島誠
カフェのあらゆる問題を解決する会社「株式会社CafeCreates」代表取締役社長。SNSを駆使したストーリーブランディングを提唱するプロデュースワークにより、業界キャリア30年で100店舗近くの飲食店を手掛けてきている。
カフェの専門校や農業大学校の講師活動も行う中スパイスとハーブをふんだんに活用し、時代に合わせたサステナブルなメニューを提案している。関わる店舗全てを繁盛店にするカフェ専門家。
【草加健康センター×リブマックスのコラボ料理が冬も登場！】
「酢豚」「海老のチリソース」「手作りコロッケ」が復活！湯乃泉 草加健康センターで人気の味をそのまま再現したコラボ料理がレストランで味わえる！サウナ後の“整い”をさらに極める、至福の食体験をぜひご堪能ください。
【地元野菜の酢豚】
【海老のチリソース】
【手作りコロッケ】
※店舗により提供メニューが異なります。
※詳しくは各店舗へお問い合わせください。
▽リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて
リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国200店舗を展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。
【リブマックスリゾート】全国37棟
「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、
天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。
公式HP：https://www.livemax-resort.com/
公式インスタグラム：@livemax_resorts
【ご予約について】
ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/
リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/
公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索
【お問合せについて】
お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/