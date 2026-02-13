バレンタイン限定、光が煌めくハート型の透明バターサンド「秘心」東京・目黒工場で1日だけの限定販売

ナショナルデパート株式会社

ナショナルデパート株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：秀島康右）は、バレンタイン当日限定で、ハート型の透明バターサンド「秘心（ひめごころ／ひしん）」を2026年2月14日（土）に東京・目黒の工場で1日限定発売することを発表いたします。

本日（2月13日）20時より公式サイトにて事前予約受付を開始し、当日は東京工場店頭でのお渡しとなります。

■ 視覚の体験を越える“透明バターサンド”

空想正倉院宝物菓子シリーズの最新作として登場する「秘心」は、透明な琥珀羹で構築されたハート型の“クリスタルコンテナ”の中に、鮮やかな酸味のフランボワーズソースと、ミルクの余韻が優しく広がるバター練り物を封じ込めた、これまでにない構造のバターサンドです。

一般的なサンド菓子のようにクリームを“挟む”のではなく、まるで宝石を封じるように“封じる”設計とすることで、クリームがこぼれるという従来のバターサンドがもつ弱点を解消しました。また、天面はハートシェイプのブリリアントカットにカットされ、光を透過する透明層と、光を吸い込む練り物層の重なりが複雑で繊細な輝きを生み出します。

和菓子の素材で構築しながら、和菓子ではない。ブランド「Not Wagashi」の理念を体現した一品です。

【商品情報】

ブランド名：NOT WAGASHI

商品展開：クリスタルバターサンド《秘心》（ひめごころ／ひしん）

発売日：2026年2月14日

販売場所：東京工場：東京都目黒区八雲2-6-11

サイズ：42mm×42mm×24mm

販売価格： 450円（税込）

限定数：120個

保存方法：店頭は要冷蔵、ECは要冷凍（-18℃以下）

内容量：1個入（個別包装）

賞味期限：14日間

予約受付サイト：https://depa.stores.jp/



ナショナルデパート東京工場

販売所：東京都目黒区八雲2-6-11

営業：不定休（12:00～17:00）

お問い合わせ：03-6421-1861

※営業時間・在庫については要電話確認

ナショナルデパート株式会社

本社：岡山県岡山市北区天神町9-2

■ 空想正倉院宝物菓子とは

空想正倉院宝物菓子は、古代の宝物と正倉院宝物の造形美を現代菓子の構造と美意識で読み替え、これまでにない視覚体験と味わいを提供するプロジェクトです。透明な構造と素材の重なりが、菓子の概念を超えた新たな体験をもたらします。