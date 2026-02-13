【日本初】ユニリーバ新ブランド『PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）』を中日物産が独占展開！2/17より国際ホテル・レストランショー2026にも出展決定！コスト削減の常識を洗い流す！

中日物産株式会社

中日物産株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:山口哲矢）は、2026年2月17日(火)～20日(金)に東京ビッグサイトで開催される「HCJ 2026」において、ユニリーバと協業開発した業務用アメニティ「PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）」を主力展示いたします。

■ ユニリーバ×中日物産。世界企業と115年の卸商社がタッグ

PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）は、世界120ヵ国で展開するユニリーバが日本のホテル・旅館・温浴施設のために開発した業務用専用ブランド。ラックス（LUX）で培われた泡立ち技術のDNAを継承しながら、日本市場に最適化された設計が特徴です。

当社はユニリーバ業務用商品の日本総代理店として、製品提案から在庫管理、安定供給まで一貫サポート。創業115年の物流ネットワークで全国の施設様へタイムリーな配送を実現します。

■ラックスのDNAを継ぐ"物理的コスト削減"設計

『わずか3mlの衝撃』── これがコスト削減の新常識

PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）は、１人あたりの使用量約30％削減を実現。使用量を抑えてもゲスト満足度を維持し、ボトル1本あたりの使用回数増加によるランニングコスト削減を可能にします。

商品特設サイト：https://chuunichi-bussan.com/amenity/(https://chuunichi-bussan.com/amenity/)

どちらも5分間10プッシュで比較

同じ量でも泡が長持ち。

※データは当社試験環境における結果です

■ 山口社長が語る「なぜ今、PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）なのか」

■中日物産株式会社 代表取締役社長 山口 哲矢

「宿泊業界から『品質は保ちたいが、コストが厳しい』という声を数多くいただいてきました。PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）は、ユニリーバとの協業により産まれた、その課題を解決する製品です。泡立ちの良さは、ゲスト満足度向上だけでなく、使用量削減という具体的な数字につながります。

当社の115年で培った全国物流ネットワークにより、安定供給・在庫管理・迅速な配送まで責任を持ちます。HCJ 2026では、３mlの泡立ち比較実験動画をご覧いただけます。

是非弊社ブース(西1ホール W1-Q15)にお立ち寄りください。」

■ HCJ 2026で"わずか3mlの衝撃"を実感

イメージ図■限定ノベルティプレゼント

お名刺交換させていただいた方には、PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）・LUX・Doveの人気3ブランドをお試しいただけるトラベルセットを先着限定でプレゼントいたします。

わずか3mlで衝撃の泡立ちを、まずはご自宅で体感してください。※数に限りがございますので、お早めにご来場ください。

イメージ図【ブース展示内容】

■泡立ち比較デモ動画：

従来品 vs PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）、わずか3mlでの圧倒的な差をご覧ください。

■グローバルブランド展示：

Dove・LUXの業務用ライン

■コスト削減シミュレーション：

施設規模に応じた削減額を算出し、相談コーナーでは最適な発注計画をご提案

■開催概要

・ 名称： HCJ 2026（第54回 国際ホテル・レストラン・ショー）

・ 会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日16:30まで）

・ 会場： 東京ビッグサイト 東展示棟

・ 当社ブース番号： [西1ホール] [W1-Q15]

・ 展示会公式サイト： https://hcj.jma.or.jp/(https://hcj.jma.or.jp/)

※ご来場の際は、公式サイトより事前登録（無料）をお願いいたします。

事前登録：https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php)

■中日物産株式会社

中日物産株式会社は、1909年創業し、100年以上の歴史を誇る。名古屋に本社を置き、家庭用品を中心とした総合卸売商社として、長年にわたり日本の暮らしを支えてまいりました。「信頼こそが商いの礎」という理念のもと、メーカー様と小売店様を結ぶ架け橋として、確かな商品を適正な価格でお届けすることに誠実に取り組んでいます。

関東から関西まで広がる営業ネットワークにより、全国のお客様へスピーディーで安定した商品供給を実現。時代とともに変化するお客様のニーズに寄り添いながら、厳選した品質の高い商品をお届けし続けることで、強固な信頼関係を築いてまいりました。これからも、暮らしに寄り添う商品を通じて、豊かな生活文化の創造に貢献してまいります。

■山口哲矢社長

明治42年創業、115年の歴史を持つ中日物産株式会社の代表取締役社長。日用雑貨卸売業のプロフェッショナルとして、メーカーと小売・宿泊施設を繋ぐ架け橋の役割を担ってきた。「品質を落とさず、コストを最適化する」という信念のもと、ユニリーバとの戦略的提携を実現。「PURE CLEANSE（ピュアクレンズ）」の日本展開を主導し、宿泊業界が抱える経営課題の解決に尽力している。

「HCJ 2026では、『わずか3mlの衝撃』を実感いただきたい。泡立ちの良さが、ゲスト満足度向上とコスト削減を両立させる──この事実を、ぜひ現場の方々に確かめていただきたいと思います。当社115年の物流力と、ユニリーバのグローバル品質。この融合が、日本の宿泊業界の新しいスタンダードになると確信しています」

【会社概要】社名：中日物産株式会社本社所在地：〒453-0042 名古屋市中村区大秋町1丁目14番地代表取締役社長：山口 哲矢創業：1909年（明治42年）設立：1969年（昭和44年）資本金：4,000万円事業内容：日用雑貨の卸売・直販、ギフト商品・包装資材の販売などHP：https://chuunichi-bussan.com/(https://chuunichi-bussan.com/)商品特設サイト：https://chuunichi-bussan.com/amenity/

【本件に関するお問い合わせ先】中日物産株式会社 尾藤 彰記電話番号：052-481-3211(代)