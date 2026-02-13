最新ゲーム機やスマホ映像をブラウン管テレビや車載モニターでアナログ出力『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』を2月13日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

本製品は、PCやゲーム機などのHDMI信号を、古いテレビやプロジェクターなどのコンポジット信号（赤・白・黄）に変換して出力できる映像変換アダプタです。

HDMI端子を持たないブラウン管テレビや、アナログ入力しか対応していない車載モニターなどに、最新のHDMI機器を接続することが可能になります。

ドライバーのインストールは不要で、ケーブルをつなぐだけの簡単接続。

別途スマートフォン用のアダプタを用意すれば、スマホの動画をカーナビ等の画面で楽しむことも可能です。

NTSC/PALの信号切り替えにも対応しています。

「HDMI非対応の古いモニターを有効活用したい」「あえてレトロな画質で最新ゲームを遊びたい」

そんな方におすすめの『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』です。

＜製品特長＞

■HDMI信号をコンポジット（RCA）信号に簡単変換

■ドライバーインストール不要、つなぐだけのプラグ＆プレイ

■アナログ入力のみの古いテレビや車載モニターを活用できる

■あえてレトロな画質でゲームを楽しむ等の使い方も可能

■邪魔にならない超小型・軽量設計（約30g）

■USB給電駆動

＜仕様＞

・サイズ／幅68×奥行56×高さ20(mm)

・重量／約30g

・電源／USB(5V/2.0A)

・対応解像度と周波数／●640×480@60Hz

●800×600@60Hz

●1280×720@60Hz

●1280×1024@60Hz

●1360×768@60Hz

●1600×1200@60Hz

●1920×1080@60Hz

●480P 60Hz

●480i 60Hz

●576i 60Hz・576i 60Hz

●720p 50/60Hz

●1080i 50/60Hz

●1080p 50/60Hz

・対応映像信号／NTSC、PAL

・ケーブル長／約440mm

・材質／ABS

・セット内容／本体、USBケーブル(A to miniB)、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/2/13

・型番/JAN／HTAA25CWH / 4580060604258

HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ

[販売価格] 5,980円 (税込)

http://thanko.jp/view/item/000000004811(http://thanko.jp/view/item/000000004811?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004811)

