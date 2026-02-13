最新ゲーム機やスマホ映像をブラウン管テレビや車載モニターでアナログ出力『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』を発売

サンコー株式会社



この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』を2月13日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


本製品は、PCやゲーム機などのHDMI信号を、古いテレビやプロジェクターなどのコンポジット信号（赤・白・黄）に変換して出力できる映像変換アダプタです。


HDMI端子を持たないブラウン管テレビや、アナログ入力しか対応していない車載モニターなどに、最新のHDMI機器を接続することが可能になります。


ドライバーのインストールは不要で、ケーブルをつなぐだけの簡単接続。


別途スマートフォン用のアダプタを用意すれば、スマホの動画をカーナビ等の画面で楽しむことも可能です。


NTSC/PALの信号切り替えにも対応しています。


「HDMI非対応の古いモニターを有効活用したい」「あえてレトロな画質で最新ゲームを遊びたい」


そんな方におすすめの『HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ』です。




＜製品特長＞


■HDMI信号をコンポジット（RCA）信号に簡単変換


■ドライバーインストール不要、つなぐだけのプラグ＆プレイ


■アナログ入力のみの古いテレビや車載モニターを活用できる


■あえてレトロな画質でゲームを楽しむ等の使い方も可能


■邪魔にならない超小型・軽量設計（約30g）


■USB給電駆動











＜仕様＞


・サイズ／幅68×奥行56×高さ20(mm)


・重量／約30g


・電源／USB(5V/2.0A)


・対応解像度と周波数／●640×480@60Hz


　　　　　　　　　　　●800×600@60Hz


　　　　　　　　　　　●1280×720@60Hz


　　　　　　　　　　　●1280×1024@60Hz


　　　　　　　　　　　●1360×768@60Hz


　　　　　　　　　　　●1600×1200@60Hz


　　　　　　　　　　　●1920×1080@60Hz


　　　　　　　　　　　●480P 60Hz


　　　　　　　　　　　●480i 60Hz


　　　　　　　　　　　●576i 60Hz・576i 60Hz


　　　　　　　　　　　●720p 50/60Hz


　　　　　　　　　　　●1080i 50/60Hz


　　　　　　　　　　　●1080p 50/60Hz


・対応映像信号／NTSC、PAL


・ケーブル長／約440mm


・材質／ABS


・セット内容／本体、USBケーブル(A to miniB)、日本語取扱説明書


・保証期間／購入日より6ヶ月


・発売日／2026/2/13


・型番/JAN／HTAA25CWH / 4580060604258






HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ


[販売価格] 5,980円 (税込)


http://thanko.jp/view/item/000000004811(http://thanko.jp/view/item/000000004811?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004811)





■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


TEL 03-5297-5783